Les gouvernements européens se démènent pour se préparer à cet hiver, avec peu de marge de manœuvre pour éviter le pire scénario de pénuries et de pannes d'électricité, alors que le continent est confronté à une crise énergétique aiguë.

"Il est possible qu'ils (les pays européens) n'aient pas assez de gaz pour passer l'hiver, surtout si la Russie réduit (encore) notre approvisionnement en énergie", a déclaré Jaume Loffredo, responsable de la politique énergétique au Bureau européen des consommateurs.

Alors que les prix du gaz ont récemment chuté en raison de températures anormalement chaudes pour la saison, d'un stockage européen presque complet et d'une demande plus faible que d'habitude, une vague de froid hivernal pourrait rapidement poser problème.

"Nous sommes comme quelqu'un qui essaie de faire une promenade sur un fil entre deux très hauts bâtiments. Il y a un chemin d'un côté à l'autre, mais la marge d'erreur est faible", a déclaré Jack Sharples, chercheur à l'Oxford Institute for Energy Studies.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles les gouvernements ont exhorté les consommateurs à réduire la demande et des pires scénarios auxquels ils se préparent pour cet hiver.

Le gaz comme arme politique

L'Europe est confrontée à deux crises liées : une crise du gaz et une crise de l'électricité.

La Russie, qui était jusqu'à présent le principal fournisseur de gaz de l'Europe, a réduit ses approvisionnements en représailles aux sanctions de l'Union européenne à la suite de la guerre en Ukraine. Les importations de gaz en provenance d'autres fournisseurs, tels que la Norvège et l'Algérie, ayant atteint leur capacité maximale, il n'y a pas beaucoup de place pour d'éventuels problèmes, estiment les experts.

"La sécurité de l'approvisionnement en gaz de l'Europe est confrontée à un risque sans précédent alors que la Russie intensifie son utilisation des approvisionnements en gaz naturel comme arme politique", a averti l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport début octobre.

Le gaz représentait environ 20 % de la production d'électricité de l'UE en 2020, tandis qu'environ la moitié du gaz consommé en Europe est utilisé pour le chauffage des locaux en hiver.

L'approvisionnement en électricité de l'Europe a également été affecté par la sécheresse et les vagues de chaleur de l'été, qui ont causé des problèmes au niveau de la production hydroélectrique et des centrales nucléaires françaises.

Les pays de l'UE ont convenu de réduire la demande de gaz de 15 % et de fixer des objectifs d'économie d'électricité pendant les heures de pointe dans le cadre de mesures énergétiques d'urgence. Ils s'efforcent également de contrôler les prix élevés, dans l'espoir de détendre la situation dans les années à venir.

Les gouvernements s'efforcent de prévenir une pénurie, en remplissant les stocks de gaz européens à plus de 90 % en moyenne et en remplaçant les importations de gaz par gazoducs russes par du gaz naturel liquéfié (GNL), qui est commercialisé sur de grands navires.

Mais une augmentation de la demande de gaz en Europe mais aussi en Asie, due en partie aux conditions météorologiques, pourrait créer une plus grande concurrence pour les importations de GNL et faire à nouveau grimper les prix, a-t-il ajouté. Si ces prix élevés n'entraînent pas une baisse de la demande, cela pourrait conduire à un rationnement du gaz.

Le transporteur de gaz naturel liquéfié (GNL) "Lalla Fatma N'Soumer" de la compagnie énergétique algérienne Hyproc Shipping, arrive au port d'Alger, mardi 26 octobre 2022. AP Photo/Anis Belghoul

Anne-Sophie Corbeau, chercheuse au Center on Global Energy Policy de l'université de Columbia, a déclaré que l'Europe "devrait s'en sortir si l'hiver n'est pas trop froid, si le GNL continue à circuler aux niveaux que nous avons vus jusqu'à présent cette année", s'il n'y a pas d'autres sabotages d'infrastructures critiques, pas d'autres problèmes avec les centrales nucléaires et des précipitations décentes.

Que pourrait-il se passer dans un scénario catastrophe ?

"Le gaz est consommé principalement dans l'industrie, la production d'électricité et le chauffage des locaux. Le chauffage des locaux doit être coupé en dernier", a déclaré M. Sharples.

Cela signifie que si l'on prévoit du temps froid, il y aura probablement "une demande au secteur industriel en premier de réduire sa consommation", a déclaré M. Corbeau.

Les industries à forte consommation d'énergie, comme la sidérurgie, la verrerie ou le secteur des engrais, pourraient être payées pour ne pas consommer de gaz ou d'électricité lors des pics de demande. D'autres usines pourraient alors être payées pour fermer leurs portes.

Mais si cela ne suffit pas à réduire la demande en cas de crise, il pourrait y avoir des coupures dans l'approvisionnement en gaz des entités commerciales, ce qui signifierait que les magasins et les entreprises pourraient devoir fermer, a déclaré M. Sharples.

Les pays pourraient également lancer une campagne d'information publique pour réduire la demande des consommateurs. En France, par exemple, les consommateurs pourraient recevoir une notification les invitant à réduire leur consommation aux heures de pointe (le matin et le soir) grâce au système EcoWatt qui mesure la consommation d'électricité en temps réel.

Les sociétés de transport d'électricité peuvent également économiser de l'énergie, par exemple en réduisant la tension en cas de "brownout".

"Les appareils électriques fonctionneraient moins bien que d'habitude, mais en principe, ils continueraient à fonctionner", a déclaré M. Loffredo, de l'Organisation européenne des consommateurs.

Cette réduction de la tension aurait un impact sur l'industrie plutôt que sur les consommateurs. L'entreprise publique d'électricité française Enedis a déclaré qu'il y aurait une baisse de tension de 5 % qui réduirait légèrement la puissance des appareils électriques.

Les téléphones portables se rechargeraient plus lentement et les ampoules électriques verraient leur luminosité diminuer, par exemple.

De la fumée s'échappe des cheminées d'immeubles résidentiels à Rome, le 17 janvier 2020. AP Photo/Alessandra Tarantino

Dans le pire des cas, les consommateurs pourraient être confrontés à des coupures tournantes.

Enedis, qui gère 95 % de la distribution d'électricité en France, a déclaré à Euronews que les coupures de courant localisées et tournantes ne seraient utilisées qu'en "dernier recours", ce qui ne s'est pas produit au cours des dernières décennies.

Cette mesure serait limitée à deux heures par consommateur et constitue la mesure de dernier recours reprise par d'autres compagnies d'électricité.

"Ce qui se passe généralement dans d'autres pays où les coupures de courant sont normales, comme le Pakistan, par exemple, c'est que les consommateurs sont avertis à l'avance afin qu'ils puissent se préparer", a déclaré M. Loffredo.

Le commissaire Janez Lenarcic a déclaré au média allemand RND que si un petit nombre d'États de l'UE étaient confrontés à des pannes de courant, les autres pourraient fournir des générateurs d'électricité.

"Mais si un grand nombre de pays étaient touchés et que les États de l'UE devaient plafonner leur approvisionnement d'urgence, nous serions en mesure de répondre à la demande grâce à notre réserve stratégique", a-t-il ajouté.

Il appartient aux pays de l'UE de décider quelles industries doivent être prioritaires dans un scénario de crise, mais la Commission européenne a publié des orientations dans le cadre d'un plan de réduction de la demande.

Les lobbies des télécommunications, par exemple, ont récemment exhorté les gouvernements à les exempter de toute panne d'électricité afin de maintenir les services d'internet et de téléphonie mobile.

Éviter le pire

Les consommateurs et les industries peuvent prendre des mesures pour éviter ces scénarios du pire, notamment en réduisant la demande de gaz et d'électricité pendant les heures de pointe en limitant les températures et en investissant dans l'efficacité énergétique, selon les experts.

"Ce qui est important maintenant, c'est que tous les États membres mettent en place les mesures qui encourageront les consommateurs et les rémunéreront pour qu'ils réduisent leur consommation pendant les périodes de stress, afin que nous puissions éviter le pire scénario", a déclaré M. Loffredo.

La réduction de la demande est l'un des facteurs qui peuvent être contrôlés, contrairement aux conditions météorologiques ou à la Russie qui réduit davantage l'approvisionnement.

Selon M. Corbeau, les gouvernements sont avant tout préoccupés par les aspects sociaux de la crise, les consommateurs étant incapables de supporter les coûts élevés si celle-ci se poursuit.

L'Allemagne a fait l'objet d'un examen approfondi concernant un plan financier de 200 milliards d'euros destiné à aider les citoyens et les entreprises à survivre à la crise énergétique. Deux commissaires ont demandé comment des pays de l'UE aux économies différentes pouvaient soutenir les entreprises et les consommateurs.

Les manifestants sont déjà descendus dans la rue dans plusieurs pays de l'UE pour protester contre le coût élevé de la vie, et d'autres grèves sont prévues.

Agata Łoskot-Strachota, chargée de recherche au Centre d'études orientales de Pologne, estime que l'un des grands défis de l'Europe est le "degré de coordination et de solidarité qu'elle est capable de maintenir" pendant la crise.

"Il pourrait y avoir des problèmes et des inégalités en Europe dès cet hiver", a-t-elle déclaré, ajoutant que les pays pourraient se tourner de plus en plus vers des mesures plus protectionnistes.

Si cet hiver n'implique pas les pires scénarios les plus redoutés, ces crises risquent de perdurer pendant des années, a-t-elle ajouté, après que les pays européens qui puisent dans leurs réserves se démènent pour les remplir à nouveau pendant l'été.

"Je suis convaincue que cette crise pourrait durer au moins trois ans et que l'année prochaine sera très difficile, car il est très probable que les stocks de gaz soient entièrement épuisés, que les réserves de charbon, comme en Pologne, soient entièrement épuisées et que les réserves financières des pays et des ménages diminuent", a-t-elle déclaré.