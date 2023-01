L'Union européenne et l'Otan réaffirment leur partenariat

L'Union européenne et l'Otan (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) ont signé une déclaration pour approfondir leur coopération. Deux textes similaires ont déjà été signés en 2016, puis en 2018, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu la coordination entre les deux organisations encore plus nécessaire, aux yeux de leurs dirigeants.

"Les menaces et les défis russes sont les plus immédiats, mais ils ne sont pas les seuls, a néanmoins précisé la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous avons également vu la Chine tenter de plus en plus de remodeler l'ordre international à son avantage. Nous devons donc renforcer notre propre résilience."

Ursula von der Leyen analyse les risques géopolitiques pour l'Europe

L'UE et l'Otan se sont aussi engagées à livrer aux Ukrainiens tous les moyens militaires nécessaires pour se défendre contre Moscou. "Des discussions sont prévues la semaine prochaine avec les Ukrainiens pour voir quels types d'armes sont nécessaires et qui, parmi les alliés, est en mesure de les fournir", a annoncé le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg.