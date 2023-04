Malte : l'approvisionnement en eau potable menacé par le changement climatique

Par Euronews

L'approvisionnement en eau potable de Malte est menacé par le changement climatique et l'activité humaine n'y contribue pas, ont déclaré des experts à Euronews.

Le plus petit Etat membre de l'Union européenne ne dispose ni de lacs ni de rivières et tire son eau de deux sources différentes : les nappes phréatiques, qui se trouvent à des centaines de mètres sous terre, et les usines de dessalement d'eau de mer situées le long de la côte.

Le problème, c'est que l'archipel de la Méditerranée centrale devrait perdre 16 % de ses eaux souterraines en raison du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer au cours des 80 prochaines années, selon une étude publiée en 2021. L'osmose de réserve, quant à elle, comporte des risques stratégiques potentiels.

"L'eau est une source limitée. Si nous l'exploitons comme s'il n'y avait pas de lendemain, la réserve sur laquelle nous sommes assis va bientôt s'assécher", a déclaré à Euronews Marco Cremona, ingénieur en traitement de l'eau et hydrologue.

Des périodes de sécheresse prolongées

Les eaux souterraines sont considérées comme la bouée de sauvetage en matière d'eau potable, mais elles s'assèchent rapidement.

Le changement climatique a fait augmenter la température moyenne du pays de 1,5°C depuis 1952 et les précipitations sont devenues irrégulières, a déclaré à Euronews Charles Galdies, professeur associé à l'Institut des systèmes terrestres de l'université de Malte.

Le mois dernier, une tempête s'est abattue sur l'île, déversant 140,40 mm de pluie en une seule journée. Or, ce genre d'événement survient généralement entre de longues périodes de sécheresse, ce qui se traduit par une diminution du volume des eaux souterraines.

"Si les précipitations annuelles continuent de diminuer, il y aura moins d'eau dans les nappes phréatiques", a déclaré Chales Galdies.

L'élévation du niveau des mers pourrait encore aggraver le problème, car l'eau salée devrait s'infiltrer dans les nappes phréatiques, selon une analyse de la Banque mondiale.

Mais le réchauffement climatique n'est pas le seul coupable. Le comportement humain a également sa part de responsabilité et ne laisse pas suffisamment de temps aux nappes phréatiques pour se reconstituer, estime Marco Cremona.

Le changement climatique va accélérer les choses

Au fil des ans, on a assisté à une surexploitation illégale par le biais de forages illégaux, notamment pour soutenir l'agriculture. Les usines de dosage ont également pompé illégalement 95 millions de litres d'eau souterraine, selon les chiffres officiels de 2019.

Le secteur du tourisme met aussi les réserves d'eau du pays à rude épreuve. L'an dernier, l'archipel de 520 000 habitants a accueilli près de 2,3 millions de visiteurs étrangers, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente mais qui reste en deçà des niveaux d'avant pandémie de Covid-19.

Ces dernières années, le maquis, la garrigue et les terres agricoles ont été dévorés par la construction intensive d'appartements et de bureaux. Selon les données d'Eurostat, Malte a l'une des plus fortes proportions de couverture artificielle des sols.

"Si l'on combine tous ces facteurs, le changement climatique va accélérer les choses", dit Marco Cremona.

Dans les usines de dessalement d'eau de mer, les installations d'osmose inverse, dont le coût financier est élevé, peuvent donner l'impression que Malte est protégée contre l'impact du changement climatique, mais l'ingénieur est quelque peu sceptique.

"Nous mettons nos œufs dans le même panier parce que l'osmose inverse comporte des risques stratégiques", prévient-il.

L'un de ces risques pourrait être un sabotage délibéré de l'une des usines de dessalement. Des accidents, comme une marée noire à proximité de l'île, pourraient également paralyser la production.

Un effort logistique énorme et coûteux

Une découverte récente pourrait offrir un sursis au pays.

Les scientifiques du projet MARCAN, du département des géosciences de l'université de Malte, ont révélé au début de l'année qu'il y avait suffisamment d'eau douce souterraine sous le plancher océanique de l'archipel pour subvenir aux besoins des îles pendant 75 ans.

Mais ils ont également indiqué que les réserves d'eau, situées à environ 3 km de la côte, se trouvent sous des couches peu perméables, ce qui signifie que l'extraction pourrait être difficile et coûteuse.

"En pratique, cela implique un effort logistique énorme et coûteux, étant donné que l'eau se trouve en mer. Et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer si l'eau est de bonne qualité pour la consommation", a averti Marco Cremona.

En outre, des améliorations significatives ont été apportées au système de distribution d'eau du pays au cours des trois dernières décennies, afin de prévenir les fuites. Mais les progrès semblent lents, puisque près de 40 % de l'eau non traitée est perdue, soit près du double du taux moyen de l'UE et du Royaume-Uni, selon la Fédération européenne des associations nationales de services d'eau (FP2E).

Entre-temps, le processus de désalinisation devient également plus efficace sur le plan énergétique.

Néanmoins, les autorités locales misent pour l'instant sur la population pour réduire la consommation et économiser l'eau. L'Agence maltaise de l'énergie et de l'eau mène une campagne d'éducation afin de sensibiliser les habitants.