L'Autriche en proie à la sécheresse, le lac Zicksee toujours asséché

Manque de précipitations, inquiétant niveau des nappes phréatiques : comme d’autres pays européens, l’Autriche est en proie à la sécheresse.

Dans l’est du pays, le lac Zicksee s'est complètement asséché l’été dernier. L’eau n’y a toujours pas fait son retour.

A la recherche de pièces de monnaie et de bijoux, Walter, un habitant de la région, est encore sous le choc après avoir vu mourir des milliers de poissons.

"Nous savions que le lac allait s'assécher, dit-il. Si les autorités avaient commencé à s'occuper des poissons plus tôt, nous aurions pu en sauver beaucoup plus. Il y avait des conteneurs remplis de poissons morts."

Habituellement, il y a beaucoup plus de neige dans les Alpes à cette époque de l'année. Dans l'ouest de l'Autriche, il y a eu un tiers de précipitations en moins cet hiver, et en Italie, seulement la moitié. Cela a de graves conséquences pour une grande partie de l'Europe.

"Nous nous attendons à une fonte des neiges nettement moins importante, à moins d'eau de fonte dans les rivières et donc à de faibles niveaux d'eau dans les semaines et les mois à venir, explique Klaus Haslinger, climatologue à Geosphere Austria. Il faudrait qu'il pleuve beaucoup plus au fil des semaines et des mois pour que les réservoirs d'eau souterraine se reconstituent."

En attendant, le gouvernement autrichien a annoncé qu’il allait investir davantage dans les infrastructures pour être en mesure d’alimenter la population en eau potable.