Après son discours sur l’état de l’Union, mercredi à Strasbourg, la présidente de la Commission européenne a souligné le soutien du PPE au Pacte vert.

La question était dans tous les esprits mais sur aucune lèvre : la présidente de la Commission européenne allait-elle se lancer ou non dans la bataille pour être reconduite à la tête de l’institution ?

Son discours, mercredi au Parlement européen, sur l'état de l'Union se présentait comme une occasion politique de dévoiler ses intentions. Mais Ursula von der Leyen n'a pas donné le moindre indice lors de son intervention dans l’hémicycle.

Interrogée par Euronews sur ses ambitions et les difficultés qu’elle pourrait rencontrer, Ursula von der Leyen préfère insister sur l'implication de son groupe politique, le Parti populaire européen (PPE).

"Le message de ma famille politique est très clair. Nous défendons le Pacte vert européen. Et nous avons fait un grand nombre de législations ensemble, le Parlement, le Conseil et la Commission européenne. Nous avons fixé les objectifs pour 2050, nous avons montré la feuille de route avec (la stratégie) Fit for 55, maintenant il s'agit surtout de la mise en œuvre", répond-elle.

A neuf mois des élections européennes, les chrétiens-démocrates de l'UE resserrent les rangs. Oubliés les coups de griffe portés avant l'été par le PPE contre la loi sur la restauration de la nature, proposée par la Commission d'Ursula von der Leyen. En cette rentrée politique le discours est clair : il faut avant tout mettre en œuvre les engagements annoncés.