Un passeport russe appartenant à la Première dame d'Ukraine découvert ?

Par Euronews

C'est le dernier récit de propagande des médias d'État russes et d'utilisateurs de réseaux sociaux.

PUBLICITÉ

Selon de nombreux comptes de réseaux sociaux et de médias pro-Kremlin, les services secrets russes ont trouvé le passeport russe caché d'Olena Zelenska, la Première dame d'Ukraine.

La scène aurait été filmée dans l'appartement du couple à Yalta, dans la région de Crimée occupée par la Russie.

Mais la vidéo présente de nombreuses incohérences qui jettent un doute sur l'authenticité du document.

Nous avons fait une recherche d'image inversée de la photo de la Première dame et nous avons trouvé la photo originale sur son compte Instagram officiel. Elle a été postée en mars 2023 lors d'une visite en Lituanie

Cependant, le passeport aurait été délivré en 2014 - près de 10 ans avant qu'Olena Zelenska ne poste la photo.

Celle-ci ne répond pas non plus aux critères d'obtention d'un passeport russe. Selon le site officiel du gouvernement, lors de la prise d'une photo d'identité, la bouche doit être fermée et l'expression du visage doit être neutre, ce qui n'est pas le cas de la Première dame.

L'autre incohérence concerne le numéro de passeport. En Russie, les deux premiers chiffres correspondent à la région dans laquelle le passeport a été délivré.

Nous pouvons voir que les deux premiers chiffres sont 20, ce qui représente la région de Voronezh, située dans le sud-ouest de la Russie.

Mais le haut du passeport indique que le passeport a été délivré dans le district de Simferopol en Crimée - à plus de 1 200 kilomètres l'un de l'autre.

Les troisième et quatrième chiffres doivent correspondre aux deux derniers chiffres de l'année de délivrance du document. Nous pouvons voir que le chiffre 20 signifie que le document a été délivré en 2020, alors qu'en haut de la page, il est indiqué qu'il a été délivré en 2014 - une autre incohérence.

Il est vrai que la Première dame possédait une propriété en Crimée. Toutefois, les autorités russes l'ont saisie en mai 2023, affirmant que l'appartement serait vendu aux enchères et que les recettes serviraient à financer l'effort de guerre de la Russie en Ukraine.

Il est donc peu probable que les autorités russes aient mis plus de quatre mois à découvrir le "passeport secret. "