"Nous devons nous rassembler pour remettre les gens, remettre notre humanité au centre et au cœur de la politique d'asile", a déclaré Cate Blanchett lors d'un discours devant le Parlement européen.

"Dans dix ans, des gens se noieront encore sur nos côtes si rien ne change", a lancé mercredi l’actrice Cate Blanchett devant le Parlement européen à Bruxelles. Elle a rappelé le naufrage en 2013 près de Lampedusa qui a entraîné la mort de plus de 360 migrants et d'autres incidents similaires qui se sont produits depuis lors.

"Les situations complexes nécessitent des solutions complexes. Elles nécessitent un dialogue. Elles requièrent une collaboration, et non des phrases chocs ou des slogans. Trouver des solutions durables dans les pays d'origine, de transit et de destination est le seul moyen."

L’actrice australienne est intervenue dans l’hémicycle en sa qualité d'ambassadrice de bonne volonté du HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, à l'invitation de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.

"Dans le monde, les déplacements forcés ont désormais franchi le triste cap des 114 millions de personnes. Beaucoup de ceux qui sont pris dans ce maelström ont fait des voyages incroyablement dangereux à la recherche d'un lieu sûr", a alerté Cate Blanchett.

"_Pour relever les défis des déplacements forcés et des mouvements mixtes, il faut de l'unité, de la coopération internationale, des ressources et un travail patient et compatissant pour s'attaquer aux raisons multiples et imbriquées qui poussent les gens à quitter leur pay_s".

À travers les témoignages des réfugiés qu'elle a rencontrés au cours de ses déplacements pour l’ONU, l'actrice a demandé aux eurodéputés de se mettre à la place de ceux qui fuient des "expériences catastrophiques" dans leur pays et qui risquent leur vie pour atteindre un port plus sûr.

"Pour reprendre les mots du poète Warsan Shire, personne ne quitte sa maison à moins que sa maison ne soit la gueule d'un requin. Vous devez comprendre que personne ne met ses enfants dans un bateau si l'eau n'est pas plus sûre que la terre", a-t-elle insisté.

Cate Blanchett a ensuite exhorté les députés européens à user de leur pouvoir pour faire respecter l'esprit de la convention de 1951 sur les réfugiés et lutter contre les "mythes dangereux" qui alimentent "beaucoup trop de peur et d'hostilité" et entraînent un sentiment de menace et d'insécurité.

L'argument selon lequel l'accueil des réfugiés fait peser "trop de demandes" sur les ressources de l'État, comprime le marché de l'emploi et sape les valeurs traditionnelles témoigne non seulement d'un "déficit monumental de compassion", mais aussi d'un "mépris de l'histoire", l'Europe ayant été historiquement "traversée" par des personnes fuyant les guerres, les pogroms et d'autres formes de persécution.

"En tant que représentants des peuples d'Europe, rappelez à vos électeurs que les pays à revenus faibles et moyens accueillent la grande majorité, près de 90 %, de toutes les personnes déplacées de force", a ajouté l’actrice.

"Transmettez-leur ce message. Contestez les fausses affirmations qui, en fin de compte, ne feront que diviser nos propres communautés. La recherche de boucs émissaires conduit souvent à la violence et à l'agitation".

Discours de Cate Blanchett devant le Parlement européen European Union 2023.

Cate Blanchett a également dénoncé la politique "d’externalisation", pour décrire les efforts déployés par les pays occidentaux pour reporter leurs responsabilités en matière d'asile vers des pays voisins ou plus lointains.

L'Australie a poursuivi par exemple pendant des années une politique migratoire fondée sur l'enfermement des arrivants irréguliers dans des centres de détention situés sur des îles à l'étranger. Ce système, aujourd'hui suspendu, a été fortement critiqué par les experts des Nations unies et les ONG humanitaires, qui l'ont qualifié d'abusif et de punitif.

Mais ces dernières années, d'autres pays ont annoncé des projets similaires, notamment le projet du Royaume-Uni avec le Rwanda, qui reste bloqué dans une bataille juridique, ou encore le nouveau projet de l'Italie avec l'Albanie, annoncé il y a seulement deux jours.

"En tant qu'Australienne, je peux vous dire que nous avons appris à nos dépens les tourments physiques et mentaux dévastateurs que subissent les réfugiés lorsqu'ils sont enfermés à l'étranger. Les dommages psychologiques subis par ceux qui les gardaient, les milliards de dollars de l'argent des contribuables gaspillés dans une approche aujourd'hui discréditée et largement abandonnée", a souligné Cate Blanchett.

"Et permettez-moi d'évoquer la honte et les regrets que beaucoup de mes compatriotes australiens ressentent aujourd'hui face à ces politiques inefficaces et inhumaines".