La Pologne a présenté mardi un moyen de sortir de l'article 7, la procédure spéciale de l'Union européenne visant à corriger les violations de l'État de droit.

Le "plan d'action", présenté par le ministre de la Justice Adam Bodnar lors d'une réunion des ministres des Affaires européennes à Bruxelles, consiste en neuf projets de loi visant à restaurer l'indépendance judiciaire, de la plus haute juridiction du pays aux tribunaux les plus ordinaires.

Cette ouverture s'inscrit dans le cadre de la réinitialisation diplomatique menée par le Premier ministre Donald Tusk depuis son entrée en fonction en décembre.

"Si la Pologne sort de cette procédure, cela signifie que nous sommes plus forts en tant qu'État membre, que nous pourrions avoir plus d'influence sur la manière dont l'intégration européenne se déroule, et que nous aurons plus de pouvoir pour soutenir les idées (et) les projets que nous voudrions mettre en œuvre au niveau de l'UE", a déclaré M. Bodnar aux journalistes mardi matin.

M. Bodnar, qui a décrit la réunion comme s'étant déroulée dans une "bonne atmosphère", espère que l'introduction du "plan d'action" et la levée de l'article 7 pourront avoir lieu avant la fin de la présidence belge du Conseil de l'UE, prévue jusqu'à la fin du mois de juin. Idéalement, l'exploit devrait avoir lieu avant le 1er mai, date du 20e anniversaire de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne.

"En tant que présidence, nous saluons évidemment cette dynamique très positive et nous resterons prudents pour veiller à ce que ces projets de réforme soient votés et mis en œuvre avec succès", a déclaré Hadja Lahbib, ministre belge des Affaires étrangères, qui s'est exprimée à côté de M. Bodnar.

"Quand il y a une volonté, il y a un chemin", a-t-elle ajouté, "nous nous félicitons vraiment de cette évolution".

Les commissaires européens Věra Jourová (valeurs et transparence) et Didier Reynders (justice) étaient d'humeur tout aussi festive, saluant la feuille de route comme " réaliste " et " impressionnante ", mais avertissant que l'évaluation finale de l'exécutif dépendrait de la manière dont les lois abordent la " large liste d'infractions " et les " questions problématiques ".

"Le plan d'action est un pas dans la direction qui pourrait conduire à la fermeture de l'article 7. Mais il reste encore beaucoup à faire", a déclaré Mme Jourová, "la Commission restera constructive et nous maintiendrons un dialogue intense."

La Pologne est sous le coup de l'article 7 depuis 2017 en raison de violations systématiques des valeurs fondamentales et de l'érosion continue de l'indépendance judiciaire. La procédure oblige le pays à se présenter à des audiences régulières devant les autres États membres et à rendre compte de la progression - ou, dans ce cas, de la régression - de l'État de droit.

Seules la Pologne et la Hongrie ont été soumises à l'article 7, souvent qualifié d'"option nucléaire" des traités de l'UE car, dans sa toute dernière phase, il peut priver un pays de ses droits de vote. (Cette mesure radicale n'a jamais été prise).

Le veto imminent de Duda

Le conflit entre Varsovie et Bruxelles, qui dure depuis des années, trouve son origine dans les changements profonds introduits pendant les huit années de règne du parti Droit et Justice (PiS), qui ont réorganisé les relations entre les tribunaux, étendu l'influence politique sur le pouvoir judiciaire, affaibli la séparation des pouvoirs et compromis l'application de la législation européenne.

Une réforme très controversée, qui a permis à la chambre disciplinaire de la Cour suprême de sanctionner les magistrats en fonction du contenu de leurs verdicts, a été au centre de ce long conflit. La réforme a entraîné une amende d'un million d'euros par jour jusqu'à ce qu'elle soit annulée par la Cour européenne de justice en juin de l'année dernière.

Dès son arrivée au pouvoir, le Premier ministre Donald Tusk a pris des mesures décisives pour annuler les effets les plus néfastes de l'ancien gouvernement, en présentant une législation visant à inverser son héritage et en écartant les partisans du PiS des postes clés. La rapidité des changements a fait sourciller et a déclenché une impasse avec le président Andrzej Duda, qui est politiquement aligné sur le PiS.

Compte tenu de ses prérogatives, M. Duda devra signer les projets de loi contenus dans le "plan d'action" après leur approbation par le parlement. Le veto de M. Duda, qu'il a déjà opposé par le passé, pourrait entraver le calendrier ambitieux envisagé par le nouveau gouvernement, prévient Piotr Buras, chercheur au Conseil européen des relations étrangères (ECFR).

"La question de savoir si le président, Andrzej Duda, qui est clairement un partisan politique de l'opposition actuelle (Droit et Justice), sera prêt à signer tous ces projets de loi reste ouverte ", a déclaré M. Buras lors d'un entretien avec Euronews.

"Il se peut que, même si le gouvernement dirigé par Donald Tusk parvient à faire passer (par le parlement) ce paquet de réformes judiciaires, aucune d'entre elles n'entrera en vigueur en raison du veto du président".

"Si ce blocage se produit", a ajouté M. Buras, "il appartiendra à la Commission et aux États membres d'évaluer si la détermination à mettre en œuvre la feuille de route proposée est une raison suffisamment forte en soi pour mettre fin à l'article 7".

Si le "plan d'action" de la Pologne n'est pas opérationnel d'ici la fin de la présidence belge, la discussion sera transmise au prochain détenteur, la Hongrie, un autre obstacle potentiel.

Au-delà de la levée de l'article 7, le gouvernement de M. Tusk cherche également à débloquer 76,5 milliards d'euros de fonds de cohésion et à obtenir un accès complet à son plan de relance COVID-19, composé de 34,5 milliards d'euros de prêts à faible taux d'intérêt et de 25,3 milliards d'euros de subventions. Bien que les procédures soient distinctes, l'argent a été gelé principalement en raison de l'érosion de l'indépendance judiciaire.