La Pologne a annoncé une modernisation accélérée de sa frontière avec la Biélorussie

Par Magdalena Chodownik

La Pologne annonce une modernisation accélérée de sa frontière avec la Biélorussie. Ces travaux sont coordonnés avec les pays baltes et la Finlande.

PUBLICITÉ

La Pologne annonce une modernisation de sa frontière avec le Bélarus. Ces travaux, coordonnés avec les pays baltes et la Finlande ont pour objectif de renforcer la sécurité européenne face à une nouvelle vague migratoire mais aussi une potentielle offensive militaire.

"En plus du système de contrôle périmétrique, nous proposerons également un système de caméra rotative pour surveiller les mouvements des migrants, et bien sûr, nous rassemblerons les expériences des gardes-frontières et d'autres services des deux dernières années, et nous coopérerons avec les autres services des pays de nos alliances" explique Andrzej Szejna, Vice-ministre des Affaires étrangères.

L'Estonie, partenaire dans la sécurisation du flanc oriental de l'OTAN, met en garde contre une sous-estimation des possibilités et des intentions de la Russie.

"Le rapport des renseignements étrangers estoniens, la façon dont la Russie va probablement reconstituer sa capacité militaire dans 3 à 4 ans, est un facteur important, mais cela dépend aussi de notre côté : si nous sommes capables d'aider suffisamment l'Ukraine pour qu'elle gagne, alors nous avons également changé les plans de la Russie, et là-bas, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, nous avons assumé ce genre de rôle de leadership que nous devons être ceux qui essaient également d'inspirer les autres, qu'ils agiront également à la vitesse de pertinence" affirme Miko Haljas, ambassadeur d'Estonie en Pologne.

Les experts alertent sur les dangers auxquels sont exposés ces pays à l'Est de l'Europe. Ceux-ci vont de l'offensive armée à la désinformation.

Agnieszka Legucka, experte de la Russie à l'Institut polonais des affaires internationales explique : "la Russie continuera à mener des activités de déstabilisation contre les pays de l'OTAN et le flanc oriental de l'OTAN. Elle ne cesse également de répéter que c'est la Pologne qui a des ambitions impériales et que la Pologne aimerait occuper, par exemple, une partie de l'Ukraine ou une partie de l'OTAN. En Biélorussie, ces actions sont quelque peu convaincantes. L’opinion publique en Russie et en Biélorussie est d’avoir une armée plus grande."

La question de la régulation de la situation aux frontières orientales de l'UE semble cruciale, non seulement en termes de migration, mais aussi en termes de sécurité commun et de stratégie de réponse.