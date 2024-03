Au congrès du PPE à Bucarest, l'heure du bilan pour Ursula von der Leyen

Bucarest, la capitale de la Roumanie, accueille le congrès du PPE ces deux prochains jours. Un rendez-vous en forme de test pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Mme Von der Leyen devrait être élue par acclamation comme candidate principale du PPE pour les élections du Parlement européen lors d'un congrès de deux jours à Bucarest, qui débute mercredi. Cette nomination fera de Mme von der Leyen l'incontestable favorite pour présider la Commission européenne pendant cinq années supplémentaires.

Mais la délégation française du PPE, le parti Les Républicains, a publié une lettre cinglante qui fustige l'héritage politique de Mme von der Leyen et ne laisse planer aucun doute sur son opposition à sa réélection. Les Républicains sont dans l'opposition à l'Assemblée française et soutiennent le gouvernement libéral du président Emmanuel Macron au cas par cas.

"Depuis trop longtemps, l'Union s'est éloignée des citoyens européens et a nourri leur méfiance en érigeant des murs dans des réflexes technocratiques. Nous ne pouvons pas nous résigner à cette crise de confiance", écrit Eric Ciotti, président de Les Républicains, dans la lettre. "Pour faire face aux défis à venir, l'Europe a besoin de clarté. L'Europe a besoin de changements profonds et d'un renouveau au sommet de la Commission européenne. La présidente sortante de la Commission ne peut être cette candidate car elle incarne précisément cette dérive technocratique."

M. Ciotti fustige Mme von der Leyen parce qu'elle ne s'est pas présentée comme candidate principale dans le cadre du système dit des Spitzenkandidaten en 2019 et qu'elle a plutôt été triée sur le volet par M. Macron en tant que figure conservatrice suffisamment modérée et flexible pour apaiser la faction progressiste du Conseil européen.

La nomination surprenante de Mme Von der Leyen a mis en colère le Parlement européen, qui a confirmé sa candidature par une marge très étroite. Elle a par la suite tenté de se racheter en proposant un programme ambitieux et de grande envergure comprenant le Green Deal européen, un fonds de relance de 750 milliards d'euros, l'achat conjoint de vaccins, 13 séries de sanctions contre la Russie, l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine, une réforme complète de la politique d'immigration et d'asile, et une législation révolutionnaire pour contrôler l'IA et les technologies de pointe.

M. Ciotti se concentre sur certaines de ces initiatives pour dénoncer le mandat de Mme von der Leyen comme étant trop progressiste et contraire aux valeurs conservatrices, la rendant directement responsable des manifestations d'agriculteurs qui ont récemment déferlé sur l'Europe. Cette réaction a mis Mme von der Leyen dans une position délicate, coincée entre sa défense acharnée du Green Deal et la pression de la droite de sa famille politique.

"Candidate de M. Macron et non de la droite, elle a continuellement laissé la majorité européenne dériver vers la gauche", explique M. Ciotti. "Ce fut notamment le cas sur les questions environnementales et agricoles, mais aussi dans la gestion de la crise migratoire. Cette dérive a nourri une colère qui se fait désormais entendre sur tout le continent, notamment chez nos agriculteurs et nos pêcheurs."

M. Ciotti poursuit en reprochant à Mme von der Leyen d'avoir, selon lui, embrassé les "dogmes antinucléaires" et les "politiques de décroissance promues par la gauche", et d'avoir "échoué à faire face à l'immigration de masse et à sécuriser les frontières extérieures", une référence apparente à l'augmentation constante des demandes d'asile après la pandémie. En 2023, l'Union européenne a reçu 1,14 million de demandes de protection internationale, un record depuis sept ans.

M. Ciotti censure également Mme von der Leyen pour avoir participé à un événement de Renaissance, le parti de M. Macron, en octobre dernier, ce qui, selon lui, reflète son manque de loyauté envers le parti. "En donnant l'impression aux citoyens européens que l'Europe se construit sans eux, voire contre eux, Mme von der Leyen et M. Macron risquent un affaiblissement dramatique et dangereux du projet européen", affirme M. Ciotti.

La lettre est adressée à Manfred Weber, président du PPE, et est datée du 5 mars, même si elle a été rendue publique sur les médias sociaux le lendemain. Étant donné que Les Républicains ne détiennent que sept sièges sur les 177 que compte le groupe, cet acte d'accusation sévère ne devrait pas faire dérailler les perspectives électorales de Mme von der Leyen.

Le texte, cependant, sert à exposer la division idéologique du parti causée par cinq années de politiques de transformation, qui ont laissé la plus grande formation du Parlement européen s'efforcer de maintenir ses racines conservatrices tout en faisant avancer la vision de Mme von der Leyen.

Nous avons un candidat pour ce poste. Il s'agit de la présidente en exercice de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une personne avec des antécédents, une personne dont l'engagement envers l'Europe est incontestable. Thanasis Bakolas Secrétaire général du PPE

S'adressant à Euronews avant le congrès, Thanasis Bakolas, le secrétaire général du PPE, a apporté son soutien à la candidate sortante.

"Nous avons un candidat pour ce poste. Il s'agit de la présidente en exercice de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une personne avec des antécédents, une personne dont l'engagement envers l'Europe est incontestable", a déclaré M. Bakolas."Nous attendons avec impatience que Mme von der Leyen soit notre principale candidate aux élections européennes. Et bien sûr, nous attendons avec impatience son second mandat."

Interrogé sur les protestations des agriculteurs et la pression exercée sur le PPE pour qu'il s'éloigne du Pacte vert,M. Bakolas a déclaré que le parti était ouvert à la prise en compte de leurs demandes.

"Nous avons subi beaucoup de pressions et de réactions négatives lorsque nous avons écouté les agriculteurs qui demandaient à la société dans son ensemble et à nous, en tant que PPE, d'écouter leurs besoins parce que les agriculteurs sont les gardiens de la terre", a-t-il déclaré, "ils se soucient de la terre."