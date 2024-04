La Néerlandaise Sophie In'T Velt et l'Allemand Damian Boeselager têtes de liste de Volt

Par euronews

Élections européennes : la Néerlandaise Sophie In 'T Veld et l'Allemand Damian Boeselager ont été désignés têtes de liste de Volt, un mouvement politique transnational.

Le mouvement Volt, un mouvement politique transnational qui se définit comme "véritable parti paneuropéen" a désigné samedi ses deux têtes de liste en vue des prochaines élections européennes. Il s'agit de l'eurodéputée néerlandaise Sophie In 'T Veld (qui siège dans le groupe Renew) et du député européen d'origine allemande Damian Boeselager (affilié au groupe des Verts) dans l'hémicycle de Strasbourg.

Face aux grands défis qui secouent le continent européen, du climat, à la guerre en Ukraine, en passant par la question migratoire, le mouvement Volt estime que seule "une Europe audacieuse, fédérale et véritablement démocratique" peut permettre d'avancer.

"Plus de 125 Volteuses et Volters" représenteraient déjà les citoyens européens "en Bulgarie, en Allemagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et ailleurs", indique le site internet du mouvement qui ambitionne d'obtenir "25 sièges au Parlement européen".

Volt devrait être présent dans 16 pays de l'UE. Le mouvement revendique une liste transnationale "symbolique" avec des candidats venant de différents pays, mais les véritables listes resteront nationales. Le projet de créer des listes transnationales est réclamé depuis de nombreuses années par le Parlement européen, mais le projet n'a jamais pu aboutir faute de consensus au Conseil de l'UE, représentant les États membres.

Si certains candidats de Volt sont élus, ils rejoindront le groupe des Libéraux ou des Verts durant prochaine mandature du Parlement européen : il est mentionné que le mouvement Volt négocierait alors avec les deux groupes puis soumettrait ses indications de vote à ses membres.