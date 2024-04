La politique d'Ursula von der Leyen : Trop à droite pour la gauche et trop à gauche pour la droite ?

Ursula von der Leyen a présidé aux années les plus transformatrices de l'Union européenne de mémoire récente. Mais après avoir surmonté une série de crises extraordinaires, son idéologie s'est peut-être perdue en chemin.

Depuis son arrivée à Bruxelles, Mme Von der Leyen a connu peu de jours tranquilles. Trois mois seulement après être devenue la première femme présidente de la Commission européenne, son exécutif a été confronté à une pandémie mondiale qui a tué des millions de personnes, paralysé l'économie et contraint les gouvernements des pays riches à faire des pieds et des mains pour se procurer des fournitures médicales de base.

Cette formidable épreuve a transformé la présidente en gestionnaire de crise, une fonction qu'elle a d'abord eu du mal à assumer, mais dont elle a ensuite semblé se réjouir. Elle a ensuite été chargée de guider l'Union à travers l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une pénible pénurie d'énergie, une augmentation constante de l'immigration clandestine, une Chine combative, des menaces en ligne omniprésentes et la dévastation croissante causée par le changement climatique.

Aujourd'hui, après presque cinq ans d'urgence, Mme von der Leyen souhaite avoir une seconde chance au sommet : elle se présente comme candidate principale, ou Spitzenkandidat, pour sa famille politique, le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, afin de présider la Commission pour un nouveau mandat. Le PPE devant sortir vainqueur des élections de juin, les chances sont en faveur de Mme von der Leyen.

Alors que la campagne s'intensifie, l'examen de son héritage et de ses politiques ambitieuses s'intensifie également. A-t-elle tenu ses promesses ou les a-t-elle rompues ? Peut-on lui faire confiance ? Ces questions sont légitimes pour un candidat qui cherche à diriger l'institution la plus puissante de l'Union européenne. Mais l'examen s'étend inévitablement à une question plus énigmatique concernant Mme von der Leyen : Est-elle toujours conservatrice ?

Dans son discours lors du congrès du PPE en mars, elle a fait référence à la Seconde Guerre mondiale et a abordé une variété de sujets, tels que les valeurs familiales, la sécurité, les contrôles aux frontières, la croissance économique, la compétitivité et les agriculteurs, autant de thèmes qui ont tendance à trouver un écho favorable auprès des électeurs de droite.

Il est toutefois à noter que l'intervention ne comportait qu'une seule mention de la démocratie chrétienne. Le mot "conservateur" n'apparaît nulle part.

Plus remarquable encore, la délégation française du PPE a envoyé une lettre cinglante avant le congrès de Bucarest, s'opposant à la nomination de Mme von der Leyen. Les Républicains (LR) ont critiqué l'Allemande pour sa "dérive technocratique", ses "politiques de décroissance" et son incapacité à contrôler les "migrations de masse".

"Candidate de M. Macron (le président français) et non de la droite, elle n'a cessé de laisser la majorité européenne dériver vers la gauche", peut-on lire dans la lettre.

Quelques jours plus tôt, les socialistes s'étaient réunis à Rome pour leur propre congrès, au cours duquel Iratxe García Pérez, présidente des Socialistes et Démocrates (S&D), a été interrogée sur le fait de savoir si son groupe soutiendrait Mme von der Leyen, incontestablement favorite, pour un second mandat.

Mme García Pérez a déclaré que son groupe était ouvert à la négociation, mais a insisté sur le fait qu'il ne soutiendrait pas un candidat "qui n'accepte pas nos politiques". Elle a ensuite longuement dénoncé le PPE pour avoir abandonné le courant dominant et adopté les points de vue de l'extrême droite : "C'est un réel danger", a-t-elle déclaré aux journalistes.

Consensus contre idéologie

Alors que la droite et la gauche durcissent leurs positions avant les élections, les réalisations de Mme von der Leyen semblent prises entre deux feux.

Au cours des cinq dernières années, la Commission a élaboré des politiques favorables à la droite, notamment une vaste réforme visant à accélérer les procédures d'asile, des sanctions plus sévères pour les trafiquants d'êtres humains, des accords avec les pays voisins pour freiner l'immigration clandestine, des projets visant à stimuler l'industrie de la défense et une boîte à outils pour faire face aux changements démographiques.

D'autre part, l'exécutif de Mme von der Leyen est à l'origine d'initiatives chaleureusement accueillies par la gauche, telles qu'un plan de 100 milliards d'euros pour soutenir l'emploi pendant la pandémie, de nouvelles règles pour améliorer les conditions des travailleurs des plateformes, des normes pour garantir des salaires minimums adéquats, une loi pionnière pour protéger les journalistes de l'ingérence de l'État, la toute première stratégie LGBTIQ et, plus crucial encore, le pacte vert européen, un vaste ensemble de politiques visant à rendre le bloc climatiquement neutre d'ici 2050.

Mais classer ses propositions dans une sphère idéologique ne permet pas de se faire une idée complète du véritable credo de Mme von der Leyen. Elles rappellent plutôt la nature particulière de la Commission européenne, une institution qui, selon les traités, est indépendante et destinée à promouvoir l'intérêt général de l'Union.

En négociant constamment avec le Parlement et les États membres, la présidente n'a d'autre choix que de privilégier le consensus à l'idéologie, explique Fabian Zuleeg, directeur général du European Policy Centre (EPC).

"Elle a été, dans de nombreux cas, une véritable gestionnaire de crise. Certainement avec le COVID et l'Ukraine. Il ne s'agissait pas tant, en premier lieu, d'idéologie. Il s'agissait de réagir. Mais, bien sûr, certaines préférences ont été exprimées. Mais cela s'est fait en grande partie dans le cadre de l'interaction avec les États membres", a déclaré M. Zuleeg lors d'une interview.

"D'un point de vue européen, le pragmatisme est le mot d'ordre. Il faut faire des compromis pragmatiques, afin d'obtenir suffisamment d'adhésion pour faire passer les choses.

Ursula von der Leyen a noué des liens étroits avec des dirigeants de tout l'échiquier politique, dont l'Espagnol Pedro Sánchez, un éminent socialiste. Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Certaines des actions phares de Mme von der Leyen, telles que le désengagement vis-à-vis de la Chine, le contrôle des Big Tech, le soutien financier à l'Ukraine, la relance de l'élargissement et l'achat conjoint de vaccins, brouillent encore davantage les pistes, car elles peuvent apaiser les deux camps.

Au lieu de traiter ces questions sensibles à travers un prisme partisan qui risque de provoquer une polarisation et des dissensions, Mme von der Leyen les présente comme des "défis européens" qui requièrent des "solutions européennes", une formulation vague mais accrocheuse qu'elle emploie souvent pour défendre ses interventions politiques et rester au-dessus de la mêlée.

"Ce qui a été le plus caractéristique de son mandat, c'est qu'elle a beaucoup insisté sur l'idée de solutions européennes à toutes ces questions", note M. Zuleeg, "et dans certains cas, il est en fait très difficile de dire ce qu'il en est lorsque l'on examine les détails : Est-ce vraiment la gauche ou la droite ? Je ne pense pas qu'il soit facile de faire la distinction entre les deux.

La reine Ursule

Le pragmatisme prudent de Mme Von der Leyen ne fait qu'accroître le mystère qui entoure ses convictions politiques, malgré la notoriété et la couverture médiatique qu'elle a accumulées au cours des cinq dernières années.

Nathalie Tocci, directrice de l'Istituto Affari Internazionali (IAI), identifie trois principes idéologiques qui peuvent être rattachés à Mme von der Leyen : un engagement fort en faveur de l'intégration européenne, un engagement fort en faveur de l'alliance transatlantique et un engagement fort en faveur d'Israël, ce dernier répondant à ses origines allemandes.

"Je ne peux pas imaginer un monde dans lequel elle renoncerait à ces convictions", a déclaré M. Tocci à Euronews, "je pense que le reste est vraiment à prendre".

Von der Leyen, dit Tocci, a été prête à reformuler son programme et son récit "par commodité". Lorsqu'elle a affronté le Parlement en 2019 pour un vote de confirmation à suspens, elle a misé gros sur le Green Deal, invoquant le mouvement climatique qui, à l'époque, faisait les gros titres. Quatre ans plus tard, elle s'est empressée de proposer des exemptions au Green Deal pour tenter d'apaiser les protestations des agriculteurs.

La migration est un autre domaine dans lequel la présidente a oscillé entre une perspective humaniste, parlant avec sympathie du sort des demandeurs d'asile, et une approche dure, appelant à des contrôles plus stricts et signant des accords avec des régimes autoritaires.

"En fonction de la tendance politique du jour, elle pourrait être soit relativement ouverte et libérale à l'égard de l'immigration, soit plutôt conservatrice, explique M. Tocci, et je ne pense pas qu'elle ait des convictions très fermes sur ces questions.

Un fonctionnaire de l'UE, qui a demandé l'anonymat pour parler franchement, a exprimé un point de vue similaire, affirmant que Mme von der Leyen passe d'une "position idéologique à l'autre de manière opportuniste, s'alignant sur ce qui lui convient le mieux et sur ses intérêts du moment".

"La cohérence de la mise en œuvre des politiques a été notablement absente, les actions semblant souvent plus destinées à saisir des opportunités de photos qu'à traiter des questions de fond", a déclaré le fonctionnaire, qui a parlé d'"ambiguïté politique".

Ces plaintes sont monnaie courante à Bruxelles. Bien que Mme von der Leyen ait été largement louée pour son leadership déterminé, sa vision ambitieuse et sa rhétorique énergique - des compétences qui s'avèrent utiles pour surmonter les crises -, elle a été critiquée à maintes reprises pour avoir fait avancer le cycle législatif avec peu ou pas de consultation au-delà de son cercle très étroit de conseillers, dont certains ont été amenés directement de Berlin.

Son penchant pour la centralisation, son caractère distant et son évitement des sujets controversés lui ont valu le surnom de "Reine Ursula" à Bruxelles, que sa campagne calculée "ni trop à droite, ni trop à gauche" ne manquera pas de renforcer.

Elle s'est montrée progressiste sur le climat parce qu'elle avait besoin de ces votes verts pour se faire élire", explique M. Tocci, "c'était, en quelque sorte, le prix à payer". Cela signifie-t-il qu'elle n'y croyait pas du tout ? Non, pas nécessairement. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'elle y croit fermement ? Pas nécessairement non plus."

"Elle n'est pas idéologiquement engagée, a poursuivi M. Tocci, et si elle a maintenant besoin que les conservateurs votent pour elle, alors elle sera conservatrice.