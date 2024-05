Crues du printemps : les Européens ont les pieds dans l'eau

Par euronews avec EBU

Plusieurs rivières ont débordé en Belgique provoquant d'importantes inondations. Dans l'est de la France la situation s'améliore peu à peu.

De la Slovénie en passant par l'Allemagne et l'Italie, de nombreux Européens ont les pieds dans l'eau après les fortes pluies de ces dernier jours.

C'est aussi le cas en Belgique. La commune de Fourons a connu les inondations les plus importantes jamais enregistrées.

La rivière locale a débordé inondant le secteur. Le niveau de l'eau a désormais baissé et les travaux de nettoyage peuvent commencer.

Mais 500 familles ont été privées d'électricité.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo s'est rendu sur place samedi pour constater les dégâts et discuter des mécansimes d'entraide.

Dans l'Est de la France, la situation s’améliore progressivement. Dimanche matin, il ne restait plus que deux départements en vigilance orange en raison des crues, selon Météo France. Il s’agit de la Moselle et du Bas-Rhin

Mais les dégâts matriels sont importants. Des véhicules ont été détruits et de nombreuse maisons ont été endommagées par la montée des eaux.

La circulation reste compliquée par endroit. Les autoroutes A4 et A31 ont été partiellement fermées.