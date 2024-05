Les présidents italien, allemand et autrichien appellent les citoyens à voter lors des européennes

Par Euronews

Sergio Mattarella, Frank-Walter Steinmeier et Alexander Van der Bellen ont publié samedi une déclaration commune, appelant les citoyens à voter pour défendre la démocratie en Europe.

Les présidents italien, allemand et autrichien évoquent dans une déclaration commune"une année cruciale pour la démocratie en Europe et dans de nombreuses régions du monde", et appellent les citoyens à aller voter.

Il estiment que "les valeurs fondamentales - nos valeurs - du pluralisme, des droits de l'homme et de l'État de droit sont contestées, voire ouvertement menacées, partout dans le monde."

"Nous savons que la liberté et la démocratie ont besoin d'être défendues et consolidées, et que la confrontation entre les nationalismes extrêmes engendre la guerre", disent-ils.

Ajoutant : "En tant que présidents, nous savons que représenter ces sociétés signifie écouter de nombreuses voix et unir de nombreuses opinions. Il est donc essentiel de défendre les institutions et les valeurs démocratiques, les garanties de liberté, l'indépendance des médias, le rôle des oppositions politiques démocratiques, la séparation des pouvoirs, la valeur des limites à l'exercice du pouvoir."