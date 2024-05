Par Euronews

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

PUBLICITÉ

Dans cet épisode, Euronews interroge un couple et un candidat. Frederike et Jonathan vivent à Berlin et sont parents de trois enfants. Pour Frederike, la priorité est "la lutte contre la pauvreté des enfants". Pour Jonathan, l’UE doit surtout arriver à parler d’une seule voix sur la scène internationale. Il souhaite que "la politique européenne de défense soit davantage intégrée afin que les conflits actuels en Ukraine et en Israël, qui suscitent de vives inquiétudes, puissent être résolus".

Arkadiusz Mularczyk (Parti Droit et Justice - Pologne) compte défendre l’Europe des nations s’il est élu. "La Pologne ne doit pas perdre sa souveraineté au profit de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Nous nous battons pour une Europe des nations, pas pour une Europe centralisée".