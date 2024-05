Rencontre à Belgrade entre le Président Aleksandar Vučić et le Commissaire européen à l'élargissement Olivér Várhelyi à propos de l'adhésion de la Serbie à l'UE.

PUBLICITÉ

Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a accueilli le commissaire européen à l'élargissement Olivér Várhelyi à Belgrade pour discuter de l'adhésion future du pays.

Ce dernier a déclaré qu'il espérait que le prochain mandat de la Commission européenne verrait la Serbie rejoindre les 27.

Mais il a également souligné que la Serbie devait poursuivre ses réformes démocratiques et aligner plus étroitement sa politique étrangère sur celle de l'UE.

EU Enlargement Commissioner Oliver Varhelyi on talks in Belgrade

"Il est clair que nous avons besoin de poursuivre les réformes démocratiques", a déclaré M. Várhelyi . "On ne peut pas oublier la nécessité de s'aligner davantage sur la politique étrangère de l'UE, nous avons discuté à nouveau, et où nous avons besoin que la Serbie progresse et ajuste de plus en plus sa politique étrangère à celle de l'UE."

Vučić s'est montré optimiste quant au fait que le non-alignement de la Serbie sur la politique étrangère de l'UE n'entraverait pas les efforts de son pays pour rejoindre le bloc, sans préciser s'il avait l'intention d'entamer des changements significatifs.

"Je ne suis pas sûr qu'il soit possible de prédire les années à venir, mais nous nous préparerons à être plus proches (des négociations) et j'espère que ce que_Olivér Várhelyi_nous a reproché à juste titre, à savoir notre non-conformité à leur politique étrangère, ne sera pas un obstacle", a-t-il déclaré.

La Serbie a posé sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne en 2009 et a été acceptée en tant que pays candidat officiel le 1er mars 2012, mais depuis lors, peu de progrès ont été réalisés en vue de rejoindre l'UE, la Serbie de Vučić, un pays qu'il dirige depuis 2017, étant souvent accusée de glisser vers l'autoritarisme.

Un recul démocratique ?

Le pays a été secoué par des manifestations l'année dernière à la suite de deux fusillades de masse qui avaient fait 18 morts, dont neuf écoliers. Réclamant initialement des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu, les rassemblements se sont rapidement transformés en manifestations antigouvernementales.

Les manifestants étaient en colère contre le recul de la démocratie et accusaient le pouvoir d'accroître l'autoritarisme, la corruption et d'avoir des liens avec le crime organisé.

Le dernier rapport de Freedom House classe les droits politiques de la Serbie à 18 sur 40 possibles, la plaçant dans la catégorie des régimes hybrides partiellement libres, avec une tendance à la baisse vers l'autoritarisme.

Les militants de la démocratie dans le pays ont également déclaré qu'ils se sentaient trahis par leur gouvernement et l'UE pour ne pas avoir fait avancer le processus d'adhésion et ont accusé Vučić d'alimenter la haine, l'intolérance et la violence dans le pays, des affirmations qu'il a démenties.

Le président chinois Xi Jinping en Serbie le 8 mai Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Et certaines des décisions politiques de Vučić ont fait froncer les sourcils à Bruxelles. La Serbie a refusé de s'associer aux sanctions de l'UE contre la Russie après son invasion de l'Ukraine.

Vučić prétend depuis des années suivre une politique " neutre ", équilibrant les liens avec Moscou, Pékin, Bruxelles et Washington. Mais dans une interview accordée à l'agence de presse russe Tass, Vučić a résumé les relations entre Belgrade et Moscou en ces termes : " Un véritable ami est reconnu dans les moments difficiles ", ajoutant qu'il continuerait à résister à l'imposition de sanctions à la Russie " aussi longtemps que possible ".

La Serbie a également acheté à la Russie du gaz à des conditions favorables et du matériel pour son arsenal militaire.

Au début de l'année, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à la suspension du financement de l'UE à la Serbie si les autorités ne mettent pas en œuvre ses recommandations électorales et s'il s'avère que les autorités serbes ont commis des fraudes électorales. Cette décision a été prise à la suite d'accusations de graves irrégularités lors des élections locales de Belgrade.

EU Commission president Ursula von der Leyen on the Serbia-Kosovo relationship

Autre pierre d'achoppement : le Kosovo. Le chemin de la Serbie vers l'adhésion à l'UE dépend désormais de ses relations avec Pristina.

Les ministres des affaires étrangères de l'UE se sont réunis à Luxembourg en avril et ont accepté de modifier une partie essentielle du document relatif aux négociations d'adhésion de la Serbie à l'UE. Cette modification signifie que Bruxelles gèlera le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union si elle ne met pas en œuvre un accord sur la normalisation de ses relations avec le Kosovo.

PUBLICITÉ

La principale condition à respecter par la Serbie est de cesser d'entraver les efforts du Kosovo pour adhérer à des organisations internationales clés, telles que les Nations unies, le Conseil de l'Europe et l'OTAN.

Or, la Serbie rejette l'indépendance du Kosovo depuis que celui-ci l'a déclarée en 2008. En tant que membre de l'ONU, la Serbie craint qu'en acceptant l'adhésion du Kosovo à ces institutions, elle reconnaisse implicitement son statut d'État.

Malgré ces problèmes, le Commissaire européen à l'élargissement, Olivér Várhelyi, est resté optimiste.

"Il est clair pour moi que la prochaine commission devra être une commission d'élargissement. Elle devra consacrer tout son travail et tous ses efforts à l'intégration des nouveaux membres dans l'Union européenne", a-t-il déclaré.