L'Europe centrale plus exposée à la désinformation à l'approche des élections européennes ?

Des statistiques récentes montrent qu'au moins la moitié de la population de pays tels que la Slovaquie, la Pologne et la République tchèque est exposée à la désinformation en ligne.

Environ 45 % de la population de République tchèque a été exposée à de fausses informations au cours du premier trimestre 2024, selon les nouveaux chiffres de l'Observatoire des médias numériques d'Europe centrale.

Ce chiffre est encore plus élevé en Slovaquie, où il s'élève à environ 58 %.

Le CEDMO indique qu'en mars, les Slovaques ont déclaré avoir rencontré plus de fausses informations que d'informations légitimes, ce qui s'est produit pour la première fois depuis le mois d'août de l'année dernière.

Un rapport distinct de Digital Poland indique que 84 % des Polonais sont tombés sur des fake news, neuf personnes interrogées sur dix ayant cru à au moins une fausse information.

Ces résultats révèlent une tendance dangereuse, particulièrement alarmante à l'approche des élections européennes.

Les pays d'Europe centrale et orientale sont particulièrement exposés au risque de désinformation en raison de leur proximité avec la Russie, selon le Dr Péter Krekó, coordinateur de l'Observatoire hongrois des médias numériques.

"La Russie a toujours été une sorte de laboratoire pour la désinformation et les récits pro-russes", a-t-il déclaré à The Cube.

M. Krekó explique que la région appartenait auparavant à la sphère d'influence soviétique, chaque pays étant dirigé par des régimes communistes pro-soviétiques, dont les vestiges sont encore visibles chez certains hommes politiques actuels.

"Ce sont des pays où la Russie dispose tout simplement de meilleurs réseaux et de politiciens qui sont tout à fait prêts à diffuser des récits pro-russes, a-t-il déclaré. "Surtout dans les pays slaves, je pense qu'il y a une plus grande résonance à ce genre de messages que dans d'autres parties de l'Europe".

Cependant, la région n'est pas la seule exposée à la désinformation pro-russe, il en va de même pour le reste de l'Europe.

Les fausses informations concernant la guerre en Ukraine, le changement climatique, l'immigration et la santé publique - par exemple sur la pandémie de Covid-19 - peuvent être tout aussi répandues à l'ouest qu'à l'est de l'Europe.

Selon les experts, ces sujets ont tendance à être colportés par l'extrême droite et leur diffusion connaît un essor particulier à l'approche des élections.

"L'Europe centrale et orientale n'a rien de vraiment spécial, honnêtement, dans la mesure où ce sont des sujets que l'on retrouve également en Europe occidentale", a déclaré M. Krekó. "Bien sûr, il y a des variantes nationales de différents sujets, mais les sujets généraux sont à peu près les mêmes partout."

En fait, les experts affirment que nous sommes tous plus sensibles à la désinformation de nos jours en raison de la manière dont nous absorbons et digérons passivement les médias : nous sommes passés de l'"homo sapiens" à l'"homo videns", c'est-à-dire des humains qui regardent.

"Nous avalons, réfléchissons, envoyons des messages et pensons, en raison de la domination des médias sociaux et de la communication, ainsi que de la simplification du contenu", a déclaré au Cube Robert Rajczyk, professeur associé à l'Institut du journalisme et de la communication médiatique de l'Université de Silésie à Katowice.

À quelques semaines des élections européennes, les acteurs malveillants pourraient utiliser l'IA pour lancer des milliers de micro-campagnes avec des stratégies de micro-ciblage visant les électeurs potentiels, plutôt qu'une seule grande campagne électorale, selon M. Rajczyk.

M. Krekó a également fait remarquer que les acteurs politiques versent aux grandes plateformes technologiques, telles que Facebook et YouTube, d'énormes sommes d'argent pour leurs campagnes publicitaires, dont beaucoup diffusent des informations erronées.

Malgré cela, il existe plusieurs façons de se protéger.

"Tout d'abord, utiliser des sources d'information fiables, généralement des médias grand public, plutôt que des commentaires en ligne, par exemple", a déclaré M. Rajczyk. "L'éducation aux médias, l'éducation et la vérification des faits sont, à mon avis, la meilleure solution à la désinformation et peuvent nous permettre de choisir librement pendant les élections européennes."

Il ajoute que nous devrions veiller à nous engager dans la vie politique.

"L'esprit critique est l'idée centrale de la protection contre la désinformation. Bien sûr, je ne suggère pas d'arrêter d'utiliser Internet et les médias sociaux, mais de vérifier les informations."

"Prenons l'habitude de tout vérifier, de vérifier les faits pour tout ce qui est sensationnel, incroyable ou choquant, ajoute M. Rajczyk. Et apprenons à utiliser les médias sociaux de manière appropriée."