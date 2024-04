La Commission européenne estime que les outils des plateformes pour protéger les élections européennes ne sont pas suffisants.

PUBLICITÉ

Facebook et Instagram de Meta font l'objet d'une enquête sur la manière dont les plateformes luttent contre la désinformation en vertu de la loi sur les services numériques (DSA), car elles craignent d'être vulnérables aux réseaux russes, a annoncé la Commission européenne aujourd'hui (30 avril).

Les infractions présumées concernent les pratiques de Meta en matière de publicité trompeuse et de contenu politique sur ses services, a indiqué la Commission.

Selon l'exécutif européen, le réseau publicitaire de l'entreprise est vulnérable à la désinformation et pourrait constituer une cible pour les réseaux russes.

Les plateformes ne disposent pas non plus d'un outil tiers efficace de surveillance des élections en temps réel, car Meta n'a pas remplacé son outil d'information public CrowdTangle, ce qui rend difficile pour les chercheurs et les journalistes de savoir quels efforts l'entreprise déploie pour supprimer les contenus illégaux.

« Compte tenu de la portée des plateformes de Meta dans l'UE, qui comptent plus de 250 millions d'utilisateurs actifs par mois, et à la suite des élections européennes et d'une série d'autres élections qui auront lieu dans divers États membres, une telle dépréciation pourrait nuire au discours civique et aux processus électoraux en raison des capacités de suivi des informations erronées et de la désinformation, de l'identification des ingérences et de la suppression des électeurs, et de la transparence globale en temps réel fournie aux fact-checkers, aux journalistes et aux autres acteurs électoraux concernés », a déclaré la Commission.

En outre, la Commission s'interroge sur le manque de visibilité des contenus politiques et des mécanismes permettant de signaler les contenus illégaux.

Centre des opérations

Un responsable de l'UE a déclaré qu'il n'y avait pas de calendrier précis pour le moment où Meta doit apporter les modifications. La Commission attend de Meta qu'elle coopère, ayant déjà eu des conversations constructives.

« Nous sommes convaincus qu'ils agiront rapidement. Personne n'a intérêt à ce que le site soit exploité par des acteurs russes, et il est fondamentalement répréhensible qu'ils y gagnent de l'argent », a déclaré le responsable.

En vertu de la DSA, les entreprises qualifiées de très grande plateforme en ligne (VLOP), c'est-à-dire des plateformes en ligne comptant plus de 45 millions d'utilisateurs par mois en moyenne dans l'UE, doivent respecter des règles strictes, telles que les exigences de transparence et la protection des mineurs en ligne.

Meta a annoncé plus tôt cette année qu'elle mettait en place son propre centre d'opérations pour les élections « afin d'identifier les menaces potentielles et de mettre en place des mesures d'atténuation en temps réel ». Dans une déclaration séparée, la société mère de Facebook a indiqué qu'elle prévoyait de commencer à étiqueter le contenu généré par l'IA en mai 2024.

En réponse à l'enquête menée aujourd'hui, un porte-parole de l'entreprise a déclaré à Euronews qu'un « processus bien établi pour identifier et atténuer les risques sur nos plateformes » était en place.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre coopération avec la Commission européenne et de lui fournir de plus amples informations sur ce travail. »

Test de résistance

Meta, TikTok, X et d'autres plateformes en ligne ont été invitées par la Commission la semaine dernière (24 avril) à tester les directives électorales dans le cadre de la DSA visant à aider les très grandes plateformes en ligne et les moteurs de recherche à atténuer les risques susceptibles d'affecter l'intégrité des élections et de leurs services.

L'enquête d'aujourd'hui fait suite au lancement la semaine dernière d'une autre enquête de la Commission sur TikTok, et des enquêtes ont débuté plus tôt cette année sur X — également liée à du contenu illégal — et AliExpress en lien avec le respect de la DSA.

Meta elle-même a également déposé une plainte devant le Tribunal général de Luxembourg en février pour avoir dû payer une redevance de surveillance imposée par la Commission dans le cadre de la DSA.