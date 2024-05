Bruxelles : le premier ministre palestinien a rencontré les partenaires internationaux

Par Shona Murray

Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammed Mustafa, a appelé à une "vague" de reconnaissance de l'État de Palestine par d'autres pays.

Mohammed Mustafa était à Bruxelles pour rencontrer des partenaires internationaux, notamment Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE, et le ministre norvégien des affaires étrangères, qui lui a remis les documents officiels de reconnaissance.

Il a déclaré que l'Autorité palestinienne se préparait à devenir le gouvernement de l'ensemble du futur État de Palestine, y compris Gaza.

"La priorité est de soutenir notre peuple à Gaza. Ils ont besoin de tout le soutien possible. Et je pense que le meilleur soutien que nous pouvons leur apporter est d'accélérer le cessez-le-feu. Chaque jour représente une perte importante de vies humaines, de biens et d'espoir pour notre peuple", a-t-il déclaré.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, affirme que son pays ne se laissera pas intimider par la réponse d'Israël à la reconnaissance de la Palestine, après qu'Israël a annoncé qu'il n'autoriserait plus les ONG espagnoles à travailler en Cisjordanie occupée.

"L'Espagne a toujours été ferme et continuera à l'être en exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et l'entrée de toute l'aide humanitaire nécessaire à Gaza, et personne ne nous intimidera pour que nous continuions à le faire".

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent lundi à Bruxelles pour discuter de la situation catastrophique des civils à Gaza et de la nécessité de respecter le droit humanitaire international.

Les ministres des Affaires étrangères espagnol et irlandais rappelleront les raisons de reconnaître l'État de Palestine afin de donner vie à la solution des deux États. Comme l'a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, tous deux appelleront les autres pays de l'UE à se joindre à eux.

Mohammed Mustafa se rendra à Madrid mercredi où il sera reçu par les autorités espagnoles, "_d'égal à éga_l", selon José Manuel Albares, au lendemain de la reconnaissance par Madrid de l'Etat de Palestine.