À l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient membres du Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode, Euronews interroge un citoyen français et une députée polonaise sur l'agriculture européenne. S'il était eurodéputé, le Français Yohann Barbe voudrait "redéfinir réellement les objectifs de l'agriculture européenne" afin de "redonner envie aux agriculteurs de faire de l'agriculture".

Porte-parole de la FNSEA (syndicat agricole français), il constate qu'actuellement_"nous importons énormément de poulets"._ A l'avenir, il voudrait réunir les _"_conditions favorables pour que les aviculteurs aient envie de produire du poulet, et surtout pour que les consommateurs aient confiance dans la qualité de l'animal qu'ils mangent en fonction des normes françaises et européennes". A cette fin, il estime notamment qu'il serait nécessaire de produire plus de protéines sur le continent européen.

De son côté, la Polonaise Marta Wcislo, du Parti de la coalition civique provient d'une région frontalière à l'Ukraine. Ses priorités sont : " La sécurité des frontières, la sécurité territoriale et la sécurité alimentaire". Selon elle, "la Pologne ne doit pas permettre l'afflux de céréales de qualité inconnue en provenance d'Ukraine". Elle estime qu'il est nécessaire de "savoir ce que nous mangeons et ce que nous laissons entrer dans l'Union européenne".