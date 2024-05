L'Irlande reconnait officiellement l'État de Palestine

Par Euronews

L'État palestinien est à présent officiellement reconnu par 146 pays des 193 États membres de l'Organisation des Nations unies.

Après l'Espagne et la Norvège, l'Irlande a officiellement reconnu l'État de Palestine mardi.

Le gouvernement irlandais reconnaît la Palestine comme un "État souverain et indépendant" et établira des relations diplomatiques entre Dublin et Ramallah, précise un communiqué publié à l'issue d'un conseil des Ministres.

"Cette décision de l’Irlande vise à garder l’espoir vivant. Il s’agit de croire qu’une solution à deux États est le seul moyen pour Israël et la Palestine de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité", a déclaré le Premier ministre irlandais Simon Harris.

Un ambassadeur d'Irlande auprès de l'État de Palestine sera nommé et une ambassade d'Irlande sera ouverte à Ramallah.

Le gouvernement irlandais a de nouveau appelé à un cessez-le feu immédiat, à la libération des otages israéliens et à un accès sans entrave à l'aide humanitaire.

Solution à deux États

S'il souhaitait reconnaitre la Palestine à l'issue d'un "processus de paix", le gouvernement irlandais a finalement pris cette décision aux côtés de l'Espagne et de la Norvège, a assuré le Premier ministre. Il a également appelé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à "écouter le monde" et à mettre fin à une "catastrophe humanitaire" à Gaza.

"La décision prise aujourd’hui par le gouvernement représente notre conviction qu’une voie politique est le seul moyen de briser le cycle de dépossession, d’assujettissement, de déshumanisation, de terrorisme et de mort qui a entaché la vie des Israéliens et des Palestiniens pendant des décennies", a ajouté le ministre des affaires étrangères d'Irlande Micheál Martin.

Il a également appelé à agir pour "protéger la viabilité d'une solution à deux États" ainsi que "l’égalité des droits des Palestiniens et des Israéliens à l’autodétermination, à la paix, à la sécurité et à la dignité".

"Ce que le peuple palestinien nous demande n’est ni scandaleux ni extravagant. En fait, c'est modeste. Le désir d’être reconnu comme un État comme un autre, de contrôler ses propres affaires et de parler pour soi-même sur la scène internationale. Aujourd’hui, l’Irlande reconnaît ce souhait", estime le ministre des transports de l'Irlande, Eamon Ryan.

Il a par ailleurs réitéré que l'Irlande reconnait sans ambiguité le droit d'Israël à exister.