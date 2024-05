La Norvège a officiellement reconnu l'État de Palestine

Par Euronews

Dimanche dernier à Bruxelles, le ministre des affaires étrangères norvégien Espen Barth Eide avait remis au Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa les documents attestant de la reconnaissance par son pays de l'État de Palestine.

Le ministre norvégien des affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré dans un communiqué que « depuis plus de 30 ans, la Norvège est l'un des plus ardents défenseurs d'un État palestinien. Aujourd'hui, alors que la Norvège reconnaît officiellement la Palestine en tant qu'État, il s'agit d'une étape importante dans les relations entre la Norvège et la Palestine ».

Si quelque 140 pays ont reconnu un État palestinien, soit plus des deux tiers des Nations unies, aucune des grandes puissances occidentales ne l'a fait.

Néanmoins, l'adhésion de trois pays européens au groupe représente une victoire pour les efforts palestiniens dans le monde de l'opinion publique, et fera probablement pression sur les poids lourds de l'Union européenne que sont la France et l'Allemagne pour qu'ils revoient leur position.

Jusqu'à présent, seuls sept membres de l'Union européenne des 27 reconnaissaient officiellement un État palestinien.

Cinq d'entre eux sont d'anciens pays du bloc de l'Est qui ont annoncé leur reconnaissance en 1988, tout comme Chypre, avant d'adhérer à l'UE. La Suède l'a reconnu en 2014.

Les relations entre l'UE et Israël se sont détériorées avec les reconnaissances diplomatiques de deux membres de l'UE, et Madrid a insisté lundi sur le fait que l'UE devrait prendre des mesures contre Israël pour ses attaques meurtrières continues dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

Après la réunion de lundi des ministres des affaires étrangères de l'UE, le ministre irlandais des affaires étrangères Micheál Martin a déclaré que "pour la première fois lors d'une réunion de l'UE, de manière réelle, j'ai vu une discussion significative sur les sanctions" à l'encontre d'Israël.

M. Harris, le dirigeant irlandais, a insisté mardi sur le fait que l'UE devrait envisager des sanctions économiques à l'encontre d'Israël :

"L'Europe pourrait faire beaucoup plus" at-il ajouté.

La Norvège, qui n'est pas membre de l'UE mais qui aligne souvent sa politique étrangère sur celle de l'Union, a remis des documents diplomatiques au gouvernement palestinien au cours du week-end, en prévision de sa reconnaissance officielle.