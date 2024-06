Environ 373 millions d'électeurs sont appelés à élire les 720 membres du Parlement européen pour les cinq prochaines années.

Le coup d'envoi des élections au Parlement européen a été donné ce jeudi matin, lorsque les bureaux de vote des Pays-Bas ont ouvert leurs portes et que les citoyens néerlandais ont commencé à voter.

Au cours des trois prochains jours, les 26 autres États membres suivront progressivement, donnant lieu à un exercice démocratique transfrontalier qui culminera dimanche soir, lorsque l'image du nouvel hémicycle devrait apparaître.

Cet événement intervient à un moment de précarité et d'incertitude pour l'Union européenne qui, en l'espace de quelques années, a été frappée par des crises successives qui ont profondément remodelé ses politiques, défié ses croyances ancestrales et approfondi ses craintes existentielles.

Alors que les Européens se préparent à voter, le plus grand conflit armé qu'ait connu le continent depuis la Seconde Guerre mondiale fait rage en Ukraine, un pays qui borde quatre États membres et qui ambitionne de rejoindre un jour les rangs de l'Union politique. Les gouvernements de l'UE ont donc dû se démener pour trouver des fonds supplémentaires afin de renforcer leurs capacités de défense, une tâche négligée pendant des décennies en raison de la complaisance du temps de paix.

Bien que l'éventualité d'une attaque russe soit une source d'inquiétude croissante, en particulier sur le front oriental, où les souvenirs de l'occupation soviétique résonnent encore, les Européens sont avant tout préoccupés par l'impact immédiat et tangible que cette crise et d'autres ont eu sur leur vie quotidienne.

La hausse des prix à la consommation, la perte de pouvoir d'achat, l'augmentation des inégalités sociales et la stagnation de la croissance économique sont au cœur des préoccupations des électeurs qui se rendent aux urnes, et sont systématiquement classées en tête des questions que l'UE devrait traiter en priorité au cours du prochain mandat.

Mais d'autres sujets brûlants concernent directement le rôle de l'UE et mettent sa responsabilité sous les feux de la rampe.

La reprise des demandes d'asile — environ 1,14 million en 2023, un record depuis sept ans — fait pression sur la réforme de l'immigrationrécemment approuvée par l'Union pour qu'elle produise des résultats rapides, même s'il faudra deux ans pour que la législation entre en vigueur.

La réaction brutale contre le Green Deal, dont les manifestations des agriculteurs sont le meilleur exemple, est en contradiction avec l'aggravation des effets du changement climatique — 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée — et les rapports inquiétants qui annoncent que l'objectif climatique de 1,5 °C s'éloigne de manière irréversible.

La perte de compétitivité par rapport aux États-Unis et à la Chine met en évidence les flux d'investissement déficients de l'UE et alimente les appels à l'emprunt commun, à la consolidation des entreprises et à la refonte financière.

Ces inquiétudes sont suivies par la guerre entre Israël et le Hamas, qui a suscité une contestation féroce au sein de la jeunesse européenne ; les changements démographiques qui annoncent une main-d'œuvre vieillissante et en diminution ; le mépris persistant de l'État de droit ; la menace d'ingérence étrangère, de désinformation et de sabotage ; et une série d'agressions choquantes contre des hommes politiques, y compris une tentative d'assassinat contre le premier ministre slovaque.

Des experts et des observateurs ont fait resurgir le terme de "polycrise" pour définir l'état instable des affaires dans les années 2020. Un phénomène "où des crises disparates interagissent de telle sorte que l'impact global dépasse de loin la somme de chaque partie", selon les termes du Forum économique mondial.

Des tensions qui couvent

C'est dans ce contexte sombre qu'environ 373 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour élire les 720 membres du Parlement européen, dont le mandat s'étendra sur cinq ans et influencera la législation destinée à relever les défis croissants auxquels l'Union européenne est confrontée.

Il n'est pas surprenant que le principal récit de ce cycle électoral ait été l'ascension des partis durs et d'extrême droite, car ces forces, avec leurs propositions radicales et non testées, ont tendance à prospérer en période d'anxiété et de désespoir. Le Rassemblement national français, les Frères d'Italie, le Parti de la liberté néerlandais, l'Intérêt flamand belge et le Parti de la liberté autrichien figurent parmi les partis qui devraient obtenir de bons résultats et renforcer leur représentation à Bruxelles.

Alors que les libéraux et les verts devraient perdre des sièges et que les socialistes devraient conserver leur part actuelle, les tendances laissent présager un virage à droite dans le prochain hémicycle, ce qui rendra difficile, voire impossible, la reproduction de l'ambitieux élan législatif des cinq dernières années.

Mais personne ne sait quelle sera l'influence de l'extrême droite.

L'expulsion de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) du groupe d'extrême droite Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen, après que son candidat principal a déclaré que tous les membres des SS n'étaient pas des criminels, a mis à nu les fissures entre les factions nationalistes qui, malgré leurs points de vue communs sur le Green Deal et l'immigration, sont toujours en désaccord sur d'autres questions cruciales telles que l'Ukraine, la Russie, l'OTAN et la Chine.

Le prochain Parlement européen comptera 720 députés, contre 705 aujourd'hui. European Union, 2024.

La débâcle de l'AfD a déclenché une avalanche de spéculations sur la manière dont les partis durs et d'extrême droite se réorganiseront au cours de la prochaine législature, tous les regards se tournant vers la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui joue le rôle de courtier en pouvoir tout-puissant. La Française Marine Le Pen et le Hongrois Viktor Orbán ont fait pression sur la première ministre pour qu'elle crée un groupe plus large de forces nationalistes et eurosceptiques, qui pourrait facilement devenir le deuxième plus grand parti.

L'influence croissante de Meloni s'est également étendue au courant dominant. Ursula von der Leyen, qui brigue un second mandat à la tête de la Commission européenne, a publiquement courtisé la cheffe du gouvernement italien pour s'assurer que ses députés européens votent en faveur du président. Cette ouverture risque toutefois de se retourner contre elle, car elle aliène les partis centristes qui ont jusqu'à présent soutenu l'agenda de Mme von der Leyen - et dont elle a besoin pour être reconduite dans ses fonctions.

Les manœuvres de Mme Von der Leyen pourraient être, en fait, le véritable thème de ce cycle électoral.

Sa famille politique, le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, s'est progressivement rapprochée de certaines positions de la minorité d'extrême-droite, notamment en ce qui concerne l'affaiblissement, voire l'abrogation, de laréglementation environnementale. Les progressistes sont furieux de ce rapprochement qui, selon eux, normalise les politiques réactionnaires, démantèle le cordon sanitaire et affaiblit les piliers fondateurs de l'Union.

Alors que la "grande coalition" traditionnelle des partis pro-européens devrait conserver sa majorité au pouvoir, le PPE, en tant que formation la plus importante, pourrait à lui seul faire dérailler cet arrangement durable en s'alignant au cas par cas sur les partis situés à sa droite. Le mois dernier, le PPE a refusé de signer une déclaration commune condamnant la violence politique et s'engageant à ne jamais coopérer avec les "partis radicaux à quelque niveau que ce soit". Quelques semaines plus tard, les libéraux, qui avaient approuvé la déclaration, ont été plongés dans le désarroi après que leurs collègues néerlandais ont conclu un accord de partage du pouvoir avec l'extrême droite de Geert Wilders.

Ces événements ont attisé les tensions à l'approche des élections, suscitant d'amères récriminations et des accusations entre rivaux. La tension devrait culminer lorsque Mme von der Leyen sera confrontée à son audition de confirmation (potentielle) en septembre, le premier test politique pour le nouveau Parlement européen, qui sera probablement le plus houleux de l'histoire de l'Union.

Mais avant d'en arriver là, les Européens doivent voter.