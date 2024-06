Les Pays-Bas donnent le coup d'envoi des élections européennes

Par euronews avec AP

Les Néerlandais ont commencé à voter ce jeudi matin pour les élections européennes. Le scrutin se déroulera jusqu'à dimanche selon les modalités de vote adoptées par chacun des 27 pays membres de l'UE.

Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi matin aux Pays-Bas pour lancer quatre jours de vote sur le Vieux Continent à l'occasion des élections européennes.

Un scrutin qui pourrait être marqué par une forte poussée des partis d'extrême droite. Les Estoniens peuvent déjà voter depuis lundi dernier, mais les Pays-Bas sont le seul pays de l'UE à commencer si tôt son vote sur une journée. Les Irlandais prendront le relais ce vendredi et le reste des pays de l'UE organiseront leur élection au cours du week-end.

Les résultats à l’échelle européenne ne seront annoncés que dimanche soir une fois que tous les États membres auront terminé de voter.

Aux Pays-Bas le vote du jour intervient six mois après que le Parti d’extrême droite du PVV de Geert Wilders a provoqué une onde de choc dans toute l’Europe en devenant le plus grand parti au parlement national néerlandais. Les sondages suggèrent que Geert Wilders s’appuiera sur cette popularité et donnera le ton pour une grande partie du continent.

Depuis les dernières élections européennes il y a cinq ans, les partis populistes, d’extrême droite et extrémistes sont à la tête des gouvernements dans trois pays de l’UE, et font partie de coalitions gouvernementales dans plusieurs autres nations et semblent bénéficier d’un soutien public croissant.

Au total, près de 373 millions d’électeurs éliront 720 membres du Parlement européen au-delà du cercle polaire arctique jusqu’aux confins de l’Afrique et de l’Asie. En pleine guerre en Ukraine, ces eurodéputés auront un impact sur des questions allant des politiques climatiques mondiales et de la défense à la migration et aux relations géopolitiques avec la Chine et les États-Unis.

Depuis les dernières élections européennes de 2019, la guerre éclate en marge du bloc suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un pays qui veut désespérément rejoindre l’UE.

Le nombre de députés européens élus dans chaque pays dépend de la taille de la population. Il va de six pour Malte, le Luxembourg et Chypre à 96 pour l'Allemagne.

Après l'élection, les eurodéputés éliront leur président lors de la première session plénière, du 16 au 19 juillet. Puis, très probablement en septembre, ils nommeront le président de la Commission européenne, sur proposition des États membres. En 2019, Ursula von der Leyen a remporté de justesse le vote pour devenir la première femme à diriger l’institution.