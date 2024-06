"Nous devons fermer le ciel de Kharkiv" (entretien avec le maire)

Euronews s'est entretenu avec le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, au sujet de la dernière offensive russe et de ce dont la ville a besoin pour survivre à l'hiver.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré à Euronews que malgré l'arrêt de la récente offensive russe par les forces armées ukrainiennes, la situation dans la deuxième ville d'Ukraine reste critique.

"Malheureusement, la situation est compliquée, car nous avons des attaques tous les jours. Chaque jour, nous entendons des explosions dans la ville de Kharkiv. Presque tous les jours, des personnes sont tuées, blessées, et les destructions sont énormes. L'ennemi bombarde Kharkiv tous les jours", a-t-il expliqué lors de la conférence sur le redressement de l'Ukraine qui s'est tenue à Berlin. La question des infrastructures énergétiques et la situation à Kharkiv étaient au coeur des sujets abordés.

Malgré l'intensification des attaques russes dans la région durant plusieurs semaines, Ihor Terekhov a déclaré qu'à sa connaissance, peu de personnes avaient quitté la deuxième ville d'Ukraine.

"Certaines personnes sont parties, mais elles ne sont pas très nombreuses. La plupart des gens restent", a-t-il ajouté.

L'armée ukrainienne repousse progressivement les troupes russes hors de l'oblast de Kharkiv, a déclaré Volodymyr Zelensky le 17 juin. Selon le président ukrainien, les forces russes ont subi environ 4 000 pertes au cours de leur dernière offensive.

M. Terekhov est né à Kharkiv et, en tant que maire de la ville, il a confessé ce qu'il préférait dans cette ville. "Le mieux dans cette ville, ce sont ses habitants". C'est pourquoi "nous devons travailler ensemble pour protéger Kharkiv, la reconstruire et rétablir la vie normale, telle qu'elle était avant la guerre".

Soutenir la santé mentale des habitants

Des missiles, des bombes planantes et des drones ont été utilisés pour détruire les infrastructures énergétiques et tuer des civils à Kharkiv, et ses habitants ont été contraints de subir des raids aériens incessants. M. Terekhov sait à quel point cela affecte la santé mentale des habitants. Il explique que depuis deux ans, "nous fournissons des transports publics gratuits. Nous prenons les gens en charge gratuitement et nous emmenons les enfants à l'école. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer leur état émotionnel, afin qu'ils ne se sentent pas isolés". Dans le cadre de ces mesures, il a souligné l'importance des parcs et des espaces verts dans la ville.

Les enfants vivant à Kharkiv ont vu leur parcours scolaire perturbé d'abord par la pandémie de COVID-19, puis par l'invasion de la Russie en 2022. En réponse, Kharkiv a construit la première école souterraine, permettant à environ 900 élèves d'étudier en toute sécurité et sans perturbation. Pour M. Terekhov, cette école souterraine a un goût amer.

"Je ne veux vraiment pas que nos enfants étudient sous terre. Je ne veux vraiment pas que Kharkiv reste une ville souterraine. Mais c'est une mesure nécessaire. Nous le comprenons parfaitement, car nous n'avons pas d'autre choix pour le moment", a-t-il reconnu.

La mobilisation est en cours

844 jours après le début de l'invasion, l'assaut brutal de la Russie n'a pas seulement fait des victimes parmi les Ukrainiens, mais a également réduit les files d'attente dans les bureaux de conscription. L'Ukraine a réagi en réduisant l'âge de la conscription pour les hommes de 27 à 25 ans.

Le président Volodymyr Zelensky a rédigé les projets de loi en avril afin de renforcer l'armée du pays, qui lutte pour maintenir ses lignes de front. Ces nouvelles lois devraient ajouter environ 50 000 soldats, mais il s'agit d'une fraction des 500 000 soldats supplémentaires demandés précédemment.

Selon M. Terekhov, la mobilisation est en cours. "Oui, je me souviens des premiers jours de la guerre, lorsqu'il y avait une file d'attente vers les centres de recrutement militaire, lorsqu'il y avait une file d'attente pour recevoir les armes, nous distribuions ces armes, et les gens recevaient ces armes, allaient se battre, pour défendre leur pays, leur ville, et nous comprenons cela. Aujourd'hui, la mobilisation se poursuit, les gens se mobilisent et les centres de recrutement militaire s'en occupent", a-t-il expliqué.

Préparer Kharkiv et l'Ukraine à l'hiver

L'hiver qui s'annonce effraie de nombreux Ukrainiens. La lauréate du prix Nobel de la paix, Oleksandra Matviichuk, avoue qu'elle ne sait pas comment ils vont survivre à l'hiver sans électricité. Pour beaucoup, la réponse réside dans les systèmes de défense aérienne. Si l'Ukraine a la possibilité de protéger ses infrastructures, les Ukrainiens n'auront pas à souffrir du froid.

Selon M. Terekhov, des systèmes de défense aérienne sont évidemment nécessaires pour protéger Kharkiv et ses habitants : "Nous devons fermer le ciel au-dessus de Kharkiv et nous avons besoin de plus de systèmes de défense aérienne", a-t-il martelé.