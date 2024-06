Par Euronews

À moins d’une semaine des élections législatives, les militants tentent de convaincre les jeunes Français d'aller voter dimanche.

Depuis quelques jours, Thibaut arpente les rues parisiennes pour distribuer des tracts de son parti : le Nouveau Front populaire. Comme lui, de nombreux militants de gauche se démènent pour convaincre les électeurs, à moins d’une semaine des législatives.

"Nous avons beaucoup de nouveaux volontaires qui arrivent chaque jour. Ainsi, lors du dernier porte-à-porte, j'étais celle qui avait le plus d'expérience. Je n'avais donc que des nouveaux avec moi. D'habitude, nous jumelons les anciens et les nouveaux pour les familiariser et les former. Cette fois-ci, nous avons fait une session de formation express et nous les avons envoyés, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Cela s'est très bien passé pour tout le monde", explique Jaspal De Oliveira-Gill, militante du Nouveau Front populaire.

Mais la tâche n’est pas facile pour ces militants. Même s’ils sont inquiets pour leur avenir, de plus en plus de jeunes Français se désintéressent de la politique. Lors des élections européennes du 9 juin, 60 % des 18-24 ans se sont abstenus, selon l’institut de sondages Ipsos.

"Dans toutes les générations, y compris la nôtre, beaucoup de personnes sont démoralisées. On ne se sent pas écouté par le gouvernement. On ne peut pas être étonné que les jeunes ne soient pas mobilisées ou soient tristes", explique Thibaut Pham, militant du Nouveau Front populaire.

Il y a aussi ceux qui sont tentés de voter pour l’extrême droite. Le Rassemblement national gagne du terrain chez les jeunes.

"On n'a jamais tenté. Il ne me semble pas qu'on a tenté un parti d'extrême droite. Quand je discute avec des amis, ce n'est plus un sujet tabou", explique un habitant d'Aix-en-Provence.

"Les études sont devenues un luxe. C'est un sentiment de dépit qui pousse à se dire que peut-être que l'extrême droite ou l'extrême gauche, on ne les a pas essayés, ils vont nous sortir de tout cela", explique un étudiant.

Les sondages pour le premier tour des législatives donnent le RN en tête, suivi du Nouveau Front populaire.