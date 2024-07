Le Parlement européen pourrait bientôt avoir un nouveau groupe d'extrême droite, dirigé par l'AfD

Le groupe deviendrait le plus radical de l'hémicycle et serait probablement tenu à l'écart par les forces dominantes.

Le Parlement européen pourrait bientôt compter un autre groupe d'extrême droite farouchement opposé au pacte vert, à la migration et à l'intégration européenne, quelques jours seulement après l'émergence des "Patriotes pour l'Europe" de Viktor Orbán.

La nouvelle formation pourrait accueillir des partis d'extrême droite comme Alternative für Deutschland (AfD) en Allemagne, Konfederacja en Pologne et Se Acabó La Fiesta (SALF) en Espagne, ainsi que quelques eurodéputés grecs et bulgares, selon une source parlementaire qui s'est entretenue avec Euronews sous couvert d'anonymat.

Aucune de ces forces d'extrême droite n'appartient actuellement à l'un des sept groupes politiques établis du Parlement européen.

Un autre ajout pourrait être le parti liberté et démocratie directe (SPD) tchèque. Son président, Tomio Okamura, a déclaré que le nouveau groupe serait baptisé "Europe des nations souveraines" et serait officiellement annoncé mercredi à Bruxelles. Il a confirmé la participation du SPD tchèque et de l'AfD mais n'a mentionné aucun autre membre potentiel.

Avec 15 députés européens, l'AfD serait la voix dominante

"Nous avons profité d'offres favorables", a déclaré Tomio Okamura lors d'une conférence de presse à Prague, selon les médias locaux.

"Le programme est basé sur des idéologies : il est contre le pacte vert, contre la migration, mais il y est explicitement mentionné qu'il est également contre l'islamisation de l'Europe. Nous voulons que les pouvoirs de Bruxelles reviennent au niveau national."

La formation d'un groupe au Parlement européen nécessite un minimum de 23 députés européens d'au moins sept États membres, ce qui signifie que le SPD et l'AfD auraient besoin de cinq délégations nationales supplémentaires.

La Konfederacja de Pologne, une coalition résolument anti-LGBT, anti-féminisme et anti-avortement, semble être une candidate appropriée. Cependant, ses six députés européens appartiennent à trois partis différents et il n'est pas certain qu'ils y adhéreront tous.

Le parti espagnol Se Acabó La Fiesta (SALF), parti autoproclamé "anti-establishment" dirigé par l'influenceur des réseaux sociaux Alvise Pérez, pourrait recruter trois législateurs supplémentaires.

SOS Roumanie pourrait également s'intégrer en raison de ses opinions ultranationalistes et eurosceptiques. L'AfD s'oppose toutefois à l'intégration de SOS Roumanie.

"J'ai eu une discussion avec les représentants de SOS et nous avons décidé à l'unanimité de ne pas les accepter dans le groupe. Je préférerais ne pas évoquer les raisons de ce rejet ", a déclaré l'eurodéputée de l'AfD Cristine Anderson le mois dernier.

Les préoccupations sont centrées sur Diana Iovanovici Șoșoacă, la députée européenne récemment élue de SOS Roumanie qui a été critiquée pour ses liens étroits avec la Russie, ont indiqué des sources du parti à Euronews Roumanie. L'année dernière, l'Ukraine a annoncé des sanctions contre Iovanovici Șoșoacă lorsqu'elle a suggéré que le territoire sud de l'Ukraine devrait appartenir à la Roumanie.

L'AfD n'est toutefois pas plus encline à ces accusations, car une grande partie de ses rangs est accusée de diffuser des discours pro-Kremlin et de bénéficier de l'argent russe.

Parmi les autres candidats possibles, citons Revival en Bulgarie, NIKI en Grèce et Reconquête ! en France, qui, après une scission interne, compte un député non inscrit.

La création d'un groupe "souveraineté" fait l'objet de spéculations depuis que l'AfD a étéexpulsée du groupe Identité et démocratie (ID), aujourd'hui dissous, à la suite des propos controversés de son dirigeant de l'époque, Maximillian Krah, qui avait déclaré à un journal italien que les membres de l'unité SS d'élite des nazis n'étaient pas tous des criminels de guerre. Par ailleurs, les bureaux de Krah ont été perquisitionnés après l'arrestation de son assistant accusé d'espionnage pour le compte des services secrets chinois.

"Ils (l'AfD) ont résolu le problème avec Max Krah, il ne fera même pas partie de la délégation", a déclaré Tomio Okamura.

Si elle était confirmée, "l'Europe des nations souveraines" serait la force de droite la plus radicale de l'hémicycle et serait immédiatement isolée par un cordon sanitaire par les forces dominantes.