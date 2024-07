Combien les députés européens sont-ils payés ?

Indemnités journalières et "parachutes dorés" : nous examinons les avantages auxquels peuvent s'attendre les législateurs nouvellement élus qui se réunissent cette semaine.

PUBLICITÉ

Les députés européens se réunissent à Strasbourg pour leur première séance officielle depuis les élections européennes de juin.

Des salaires aux indemnités en passant par les "parachutes dorés", les députés européens peuvent s'attendre à des avantages considérables pendant qu'ils siègent en tant que législateurs européens, et même après leur départ.

Voici une liste des principaux avantages liés à la fonction de député européen.

Le salaire

Tous les députés européens perçoivent le même salaire brut, quel que soit leur statut ou leur ancienneté.

Ils perçoivent 10 337 euros par mois, soit 8 090 euros après déduction des retenues spéciales de l'UE. La plupart des députés européens doivent également s'acquitter d'impôts nationaux supplémentaires, qui varient en fonction de leur pays d'origine.

Il s'agit là des chiffres au 1ᵉʳ janvier 2024, qui sont actualisés chaque année pour tenir compte de l'inflation.

Ils se comparent favorablement à ceux des législateurs nationaux. En avril 2024, les députés britanniques percevaient un salaire mensuel brut d'environ 9 019 euros par mois. En France, ce salaire était d'environ 7 637 euros.

Et c'est nettement plus que le salaire que peut espérer le travailleur ordinaire typique de l'UE, qui s'élève à 2 944 euros par mois selon Eurostat.

Dépenses générales

Les députés européens bénéficient d'une indemnité mensuelle de 4 950 euros pour gérer les frais de bureau dans leur circonscription, tels que le loyer et les fournitures informatiques. (Les bureaux à Bruxelles et à Strasbourg sont fournis par le Parlement).

Ce montant est très controversé, car il peut être déposé directement sur les comptes bancaires personnels des députés. Contrairement aux frais de voyage, par exemple, les députés ne sont pas tenus de justifier ou de présenter des factures, ni de divulguer la manière dont l'argent a été dépensé.

La controverse sur les frais a parfois été portée devant les tribunaux de l'UE. Ioannis Lagos, un eurodéputé du parti d'extrême droite, Aube dorée, a été condamné pour appartenance à une organisation criminelle en 2020.

Au cours des sept mois qui se sont écoulés entre sa condamnation et la levée de son immunité par le Parlement, Ioannis Lagos a eu accès à plus de 100 000 euros de fonds publics, et des militants ont affirmé qu'il aurait pu essayer d'utiliser des frais de déplacement financés par le contribuable pour échapper à la justice.

Indemnités journalières

En plus de leur salaire, les législateurs européens sont également rémunérés pour leur simple présence.

Les députés européens peuvent prétendre à une indemnité forfaitaire de 350 euros par jour, destinée à couvrir les frais d'hébergement, de nourriture et autres lorsqu'ils se trouvent à Bruxelles ou à Strasbourg, mais cette indemnité ne couvre pas les week-ends ni les jours où ils ne siègent pas.

Il n'y a qu'un hic : les députés européens doivent signer un registre pour confirmer leur présence et, pour obtenir le montant total, ils doivent également voter. Si les députés manquent plus de la moitié des votes par appel nominal lors d'une session plénière, leur indemnité est réduite à 175 euros par jour.

PUBLICITÉ

Selon le calendrier du Parlement, il y a des événements politiques, des commissions ou des sessions plénières pendant environ 150 jours par an, ce qui représente environ 4 400 euros par mois en moyenne.

Jobs d'appoint

Si cela ne suffit pas pour s'en sortir, les députés européens sont également autorisés à avoir des activités annexes, ce qui est le cas d'environ deux tiers d'entre eux, selon une étude menée par Transparency International sur le dernier Parlement européen.

Ils ne sont pas toujours payés pour leurs efforts supplémentaires, mais les eurodéputés ont collectivement récolté 8,6 millions d'euros par an grâce à ces activités, ce qui signifie que l'eurodéputé moyen a gagné 12 000 euros de plus par an grâce à d'autres activités, a constaté le groupe de pression.

Dans de nombreux cas, les revenus externes dépassent le salaire de base de l'eurodéputé et proviennent parfois d'entreprises qui font également du lobbying sur les questions politiques de l'UE, a déclaré Transparency International.

PUBLICITÉ

Un "parachute doré"

Les députés européens continuent de percevoir une indemnité même après avoir quitté leurs fonctions, par exemple s'ils ne sont pas réélus ou s'ils démissionnent pour travailler dans le secteur privé.

La valeur de cette indemnité est la même que celle de leur salaire mensuel et ils continuent à la percevoir pendant une période transitoire qui dépend de la durée de leur mandat.

Un législateur ayant effectué cinq mandats complets pourrait ainsi bénéficier d'un "parachute doré" d'une valeur totale de 248 000 euros, sur une période de deux ans.

Les députés européens ont également droit à une pension lorsqu'ils atteignent l'âge de 63 ans. Cette pension peut représenter jusqu'à 70 % de leur salaire et s'accumule à raison de 3,5 % du salaire pour chaque année de mandat.

PUBLICITÉ

Des milliers de dollars en frais de voyage

Les députés européens sont remboursés pour leurs déplacements vers et depuis le Parlement européen.

Il peut s'agir de billets d'avion en classe affaires, de billets de train en première classe ou de remboursements pour des trajets en voiture. Un député qui se rend de Toulouse à Strasbourg en voiture, par exemple, peut demander le remboursement de 580 euros par trajet.

S'ils se rendent dans d'autres pays de l'UE en dehors des réunions officielles du Parlement, ils peuvent également prétendre à un maximum de 4 886 euros par an pour les frais de voyage et d'hébergement.

Lorsqu'ils se trouvent à Bruxelles ou à Strasbourg, les députés ont également accès à la flotte de véhicules du Parlement pour leurs déplacements officiels.

PUBLICITÉ

Budget pour le personnel

La plupart des députés européens peuvent également engager trois ou quatre assistants, qui les aident dans leur travail administratif et politique.

Les députés disposent d'un budget mensuel de 29 557 euros pour payer les salaires de leurs assistants, les avantages sociaux et les autres coûts associés.

Les législateurs sont libres de choisir leurs propres collaborateurs, mais il leur est interdit d'engager des membres de leur famille proche.