Après la mort du leader de l'opposition russe Alexei Navalny, sa femme s'est engagée à poursuivre son travail. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt russe et le Kremlin semble vouloir la réduire au silence.

Alexei Navalny est probablement l'homme politique d'opposition russe le plus connu. Il était également controversé en raison des déclarations racistes qu'il avait faites au début de sa carrière politique sur des personnes originaires d'Asie centrale et des peuples indigènes de Russie. Aujourd'hui encore, certains ne lui pardonnent pas ces propos.

Cependant, ses actions ont donné de l'espoir à des millions de personnes, tant en Russie qu'à l'étranger, jusqu'à sa mort dans une colonie pénitentiaire en février.

Début juin, un concert a été organisé à l'occasion de l'anniversaire d'Alexei Navalny, au cours duquel son épouse Navalnaïa a prononcé un discours : "Nous sommes forts, nous sommes courageux, nous sommes nombreux. Les choses les plus importantes qui nous distinguent de ceux qui gouvernent en Russie sont la dignité, l'honneur, la vérité et l'amour."

Un mandat d'arrêt russe a également été émis à l'encontre de Navalnaya

La militante des droits de l'homme en exil aujourd'hui. Depuis cette semaine, elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part des autorités russes qui l'ont classée comme membre d'une "organisation extrémiste". Une "mesure préventive" de deux mois d'emprisonnement a été décidée. Elle s'est soustraite aux enquêtes préliminaires, écrit le service de presse des tribunaux de Moscou sur Telegram.

Mme Navalnaya écrit elle-même sur X : "Poutine est un meurtrier et un criminel de guerre. Il mérite d'aller en prison, et pas dans une cellule confortable à La Haye, mais en Russie - dans la même cellule de 2 mètres sur 3 où il a tué Alexei [Navalny]."

Navalny a donné de l'espoir au peuple russe

Un Russe en exil nommé Igor (le prénom a été changé) ne se décrit pas comme un fan de Navalny, mais ce dernier lui a quand même donné de l'espoir. Igor est originaire de Russie, mais il a quitté le pays en septembre de l'année dernière après l'annonce de la mobilisation partielle et vit aujourd'hui dans l'UE. Il souhaite rester anonyme de peur que ses déclarations soient utilisées contre lui.

Igor explique pourquoi il appréciait Navalny malgré tout : "Je ne soutiens pas nécessairement Navalny, mais il a fait quelque chose de bien pour la Russie. J'ai trouvé itrès mpressionnant qu'il n'ait pas peur".

Igor a longtemps douté de la sincérité de Navalny, "mais lorsque l'État l'a tué, j'ai compris de quoi le gouvernement était capable". Igor se dit particulièrement impressionné par le fait que Navalny ait simplement dit ce que tout le monde savait : "Tout le monde savait qu'ils [les membres du gouvernement] mentaient, mais Navalny l'a dit et l'a même prouvé dans une certaine mesure". Il fait ici référence aux vidéos de l'équipe Navalny, comme celle sur le palais de Poutine, publiée en 2021, alors que Navalny était déjà en prison. Elle a été visionnée plus de 130 millions de fois sur YouTube.

Igor explique pourquoi Navalny était bon pour le peuple russe : "Il y a une sorte d'infantilisme en Russie : pendant longtemps, le tsar a dit ce qu'il fallait faire, puis l'Union soviétique. J'ai également eu le sentiment que beaucoup de gens voulaient que Navalny leur dise ce qu'ils devaient faire, alors qu'il voulait le contraire : Navalny voulait que les gens choisissent eux-mêmes comment ils voulaient vivre".

Igor a été attristé par la mort de Navalny ; il pense qu'il avait peu de pouvoir depuis la prison. Mais il voit sa mort comme un symbole "que la Russie peut se réveiller de sa paralysie".

La question de qui pour montrer au peuple russe qu'une fois de plus, il peut parler fort, contre Poutine, reste en suspens. Existe-t-il une personne comme Navalny en Russie à l'heure actuelle ?

Qui pourrait devenir le nouveau leader de l'opposition russe ?

Anke Giesen est membre du conseil d'administration de l'association allemande et internationale "Memorial", qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022 avec une organisation biélorusse et une organisation ukrainienne, et connaît la Russie depuis les années 1980.

"Je dois être honnête, je suis un peu pessimiste. Je ne pense pas qu'une figure comme Alexei Navalny puisse émerger en ce moment, parce que les personnes de cette envergure sont le plus souvent en exil".

Anke Giesen, membre du conseil d'administration MEMORIAL

Mme Giesen se dit pessimiste quant à l'émergence d'un "nouveau Navalny". "Je ne pense pas qu'une figure comme Alexei Navalny puisse apparaître en ce moment, parce que les gens ont tendance à s'exiler". M. Giesen ajoute : "Ou bien la pression en Russie, la surveillance, les lois et les arrestations sont si extrêmes qu'une personnalité comme celle-là ne peut pas se développer pour le moment".

The widow of Russian opposition leader Alexei Navalny. Donogh McCabe

L'opposition démocratique qui se trouve encore en Russie et ceux qui sont en exil sont toujours connectés, tant qu'internet reste libre. Poutine a déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il souhaitait construire un internet coupé du monde pour la Russie, sur le modèle chinois. Aujourd'hui déjà, certains sites web internationaux sont bloqués en Russie et ne sont accessibles que via un VPN.

Giesen aimerait voir l'opposition en exil, à l'étranger : "Nous pouvons également constater que Navalny était très convaincant en tant que personne. Mais cela ne favorise pas la démocratie. Une démocratie est soutenue par des institutions en lesquelles les gens ont confiance. Et je pense que c'est quelque chose dont l'opposition démocratique en exil peut aussi s'inspirer. Les institutions sont utiles, les règles sont utiles. Que le fait d'être subordonné peut aussi être utile, et qu'il ne s'agit pas toujours d'imposer des agendas personnels - c'est ce que je souhaiterais voir comme dynamique chez les opposants".

L'opposition doit s'unir pour travailler efficacement

En tant qu'étudiant en politique ayant grandi en Russie et dont le père a travaillé pour l'opposition russe, Manvel observe la situation avec une certaine distance. Pour lui, l'opposition est divisée en trois groupes : "Selon moi, il y a actuellement trois grands groupes qui ont un potentiel d'efficacité. D'une part, il y a la FBK, la Fondation anti-corruption, qui était auparavant dirigée par Alexei Navalny. Le deuxième grand groupe est celui de Mikhaïl Khodorkovski, avec les fonds qu'il possédait encore à l'époque où il travaillait pour Ioukos [une ancienne grande compagnie pétrolière non étatique]. Le troisième groupe est le plus petit, surtout en termes de ressources financières. Il s'agit de personnalités publiques comme l'homme politique et blogueur Maxim Katz, ainsi que de diverses rédactions journalistiques comme Ekho Moskvy , ou des politologues comme Ekaterina Schulmann".

Manvel précise également que l'unification des différents groupes n'est pas souhaitée par certains acteurs. Mais qu'est-ce qui unit l'opposition ? "En tout cas, le désir d'une Russie pacifique, d'une Russie avec la démocratie et sans mépris pour les droits de l'homme."

Manvel explique : "Mon approche est que pour élaborer une politique efficace contre Poutine, ces membres de l'opposition doivent d'abord créer une commission ou un conseil commun, comme cela s'est produit en 2012 avec le Conseil de coordination de l'opposition." À l'époque, un comité de 45 personnes avait été formé pour faire avancer les manifestations contre la réélection de Vladimir Poutine à la présidence et son parti Russie unie.

Accroître la fuite des cerveaux et de l'argent de la Russie

Tout comme Anke Giesen, de Memorial, qui souhaiterait que l'opposition en exil à l'Ouest ait la possibilité d'apprendre à construire des institutions démocratiques, Manvel a également un souhait pour l'opposition, mais aussi pour les pays occidentaux :

"J'aimerais vraiment voir un travail coordonné et, en fin de compte, des politiques pragmatiques et rationnelles. Que les institutions occidentales soient appelées, pour ainsi dire, à augmenter la fuite des cerveaux et des fonds de la Russie".

Pour le jeune homme, il s'agit de savoir ce que l'on veut obtenir. "Car nous avons vu que les expatriés qui ont quitté la Russie et sont ensuite revenus - il y a un rapport de Bloomberg à ce sujet- ont garanti jusqu'à un tiers de l'augmentation du PIB en 2023. Il s'agit d'une couche économique très importante en Russie qui est en train de quitter le pays. Et nous devons motiver ces personnes à venir ici, pour ainsi dire, pour travailler pour cette économie au lieu de continuer à soutenir l'économie de Poutine. Et l'opposition russe devrait exiger cela encore et encore et encore".

Concert in honour of Alexei Navalny in June in Berlin. Donogh McCabe

M. Manvel estime que l'opposition devrait à plusieurs reprises "exhorter les parlements nationaux, mais aussi la Commission européenne et le Parlement européen, à faire en sorte que les gens puissent quitter la Russie plus facilement".

Il sait que cela peut sembler moralement problématique, mais pour Manvel, c'est une question d'objectif. Et si l'objectif rationnel et pragmatique est de mettre fin à la guerre en Ukraine et d'affaiblir le système Poutine, "nous devons également influencer son économie, en utilisant les instruments dont nous disposons ici. Il s'agit de la fuite des cerveaux et de l'argent - c'est aussi l'appel que je lance aux institutions occidentales".