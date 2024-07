Le nouveau gouvernement britannique, mené par le travailliste Keir Starmer, s'est engagé à renouer le dialogue avec l'UE lors du 4ème sommet de la Communauté politique européenne, qui se tient ce jeudi, à Oxford.

"Le Royaume-Uni est de retour sur la scène européenne et sera toujours un partenaire de bonne foi", a déclaré à Euronews le nouveau ministre britannique des relations avec l'Union européenne.

"Nous serons un gouvernement qui respecte le droit international, un gouvernement qui s'implique sur la scène mondiale", ajoute Nick-Thomas Symonds.

Le ministre s'est entretenu avec Euronews depuis le palais de Blenheim, dans le sud de l'Angleterre, où se tient ce jeudi un sommet de la Communauté politique européenne auquel participent près de 50 dirigeants européens.

Renouer le dialogue avec l'Union européenne

Ce sommet était la deuxième occasion pour le nouveau gouvernement travailliste de rencontrer ses principaux partenaires depuis sa victoire écrasante aux élections du 4 juillet, qui a mis fin à 14 ans de règne des conservateurs.

Bien que l'immigration, la coopération énergétique et la lutte contre l'ingérence étrangère soient les thèmes officiels à l'ordre du jour, Londres avait indiqué qu'elle espérait que le sommet lui permettrait de "réinitialiser" ses relations avec ses partenaires européens.

Il s'agit de construire un nouveau partenariat constructif entre le Royaume-Uni et l'UE qui se tourne vers les défis des années 2020 et non vers le passé Nick Thomas-Symonds Ministre britannique des relations avec l'UE

Le Premier ministre Keir Starmer a déclaré dans son discours d'ouverture aux dirigeants réunis que le Royaume-Uni "renforcera ses relations existantes et en construira de nouvelles".

"Il s'agit notamment de redéfinir nos relations avec l'UE, car je suis convaincu que le Royaume-Uni et l'UE, travaillant ensemble en tant que partenaires souverains, constituent une force puissante au service du bien sur notre continent, de la paix, de la sécurité, de la prospérité, pour tous nos peuples", précise-t-il.

La semaine dernière, Keir Starmer a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre néerlandais Dick Schoof en marge du sommet de l'alliance militaire de l'OTAN à Washington. Il a également rencontré le Taoiseach irlandais Simon Harris et le président français Emmanuel Macron, ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel, en marge du sommet de la CPE.

"La réinitialisation que nous voulons est d'abord celle du ton", a déclaré Nick Thomas-Symonds à Euronews. "Il s'agit de construire un nouveau partenariat constructif entre le Royaume-Uni et l'UE qui se tourne vers les défis des années 2020 et non vers le passé".

"Ce que nous voulons faire, c'est examiner un certain nombre de domaines dans lesquels il est vraiment dans l'intérêt mutuel de l'UE et du Royaume-Uni de travailler ensemble, en particulier lorsque nous voyons la situation internationale très menaçante".

"Le Royaume-Uni est de retour sur la scène européenne aujourd'hui", ajoute-t-il.

Charles Michel : "La même ambition pour plus de prospérité"

La perspective d'organiser un sommet UE-Royaume-Uni dans les mois à venir a également été évoquée, selon le chef du Conseil européen.

"Il serait bon d'organiser à l'avenir un sommet bilatéral afin de mettre en place un cadre clair pour la coopération stratégique entre le Royaume-Uni et l'UE", a déclaré Charles Michel à Euronews.

"Nous sommes absolument convaincus que, face à des défis mondiaux aussi difficiles et extraordinaires, nous devons coopérer beaucoup plus. Nous devons nous coordonner davantage".

"Et je peux vous dire, parce que je représente l'UE au G7 et au G20, que nous pouvons observer que très spontanément, le Royaume-Uni et l'UE partagent la même ambition pour plus de prospérité, pour plus de stabilité", ajoute-t-il.

Le Royaume-Uni souhaiterait conclure un pacte de défense avec l'UE et modifier l'accord vétérinaire et les libertés des artistes. L'UE, quant à elle, souhaiterait trouver un terrain d'entente sur la mobilité des jeunes et les droits des citoyens.

Un haut fonctionnaire de l'UE a déclaré en début de semaine que l'Union était "ouverte à l'idée de voir ce qui peut être réalisé", mais seulement "tant que nous ne remettons pas en question ce qui a été convenu jusqu'à présent", précisant que l'Union n'autoriserait pas la réouverture des traités entre les deux parties.

L'organisation d'un sommet "sera de la responsabilité de la prochaine équipe institutionnelle", a déclaré Charles Michel, qui laissera bientôt sa place à António Costa à la tête du Conseil européen.

"Mais je suis convaincu que les États membres de l'UE soutiendront l'idée qu'il serait bon de préparer un sommet bilatéral qui pourrait avoir lieu dans les mois à venir", conclut-il.