Alors que les dirigeants de 45 pays européens se réunissent pour faire un large tour d'horizon, de l'énergie à la guerre en Ukraine, les experts estiment que ce qui semble être une noble idée pourrait être limité en termes de format et de résultats.

Les migrations, la sécurité et la coopération énergétique sont les points officiels à l'ordre du jour d'un sommet organisé jeudi en Angleterre par les dirigeants de 45 pays européens, mais les relations entre l'UE et le Royaume-Uni, la guerre en Ukraine et les prochaines élections aux États-Unis sont susceptibles de dominer les discussions.

Les dirigeants se réuniront au palais de Blenheim, lieu de naissance de Winston Churchill près d'Oxford, dans le sud de l'Angleterre, pour le quatrième sommet de la Communauté politique européenne (CPE).

Lancé en 2022, ce forum n'a produit aucun résultat tangible jusqu'à présent, et il est peu probable que ce sommet vienne infirmer la tendance.

L'un des plus grands bénéficiaires de ce sommet semble donc être le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Organisée par son prédécesseur, Rishi Sunak, cette rencontre sera la deuxième occasion, depuis son élection à Downing Street il y a tout juste deux semaines, de se frotter à toute une série de dirigeants mondiaux, après son voyage à Washington la semaine dernière pour un sommet de l'OTAN.

Officiellement, cette réunion vise à donner aux dirigeants l'occasion de "discuter de certaines des questions générationnelles les plus pressantes auxquelles l'Europe est confrontée", selon un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères.

"Les menaces d'aujourd'hui sont un défi générationnel, et le Premier ministre est clair sur le fait que le Royaume-Uni est toujours plus fort lorsqu'il travaille en étroite collaboration avec d'autres. Le gouvernement britannique profitera du sommet pour discuter d'une collaboration plus étroite pour lutter contre l'immigration illégale et d'une plus grande coopération en matière de sécurité avec ses homologues européens afin d'assurer la sécurité de la Grande-Bretagne", a ajouté le communiqué.

La réinitialisation de l'UE de M. Starmer

Officieusement, M. Starmer, qui a mené le parti travailliste à une victoire écrasante le 4 juillet, souhaite profiter du sommet pour rétablir les relations avec l'Union européenne et faire avancer les négociations sur un pacte de défense entre les deux parties.

"C'est une bonne occasion de commencer à changer les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il s'agira tout d'abord d'un changement de ton vers un engagement plus constructif après la mentalité plus antagoniste de l'ère Johnson/Truss (qui s'est quelque peu améliorée sous Sunak)", a déclaré à Euronews Iain Begg, chercheur à la London School of Economics.

Les 27 dirigeants de l'UE devraient être présents, de même que le président du Conseil européen Charles Michel. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ne participera toutefois pas au sommet et sera à Strasbourg pour assister au vote du Parlement européenqui décidera si elle restera à la tête de l'exécutif de l'Union pour un second mandat.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (G) avec les dirigeants du Portugal, des États-Unis et le chef de l'OTAN à Washington le 11 juillet 2024. AP Photo/Jacquelyn Martin

Selon M. Begg, "il y a un nombre limité de changements immédiats que M. Starmer souhaite". Il s'agit notamment de "l'accord vétérinaire et des libertés pour les artistes, mais ils sont plutôt de second ordre. Il s'agira ensuite de remédier à certaines des lacunes (du point de vue britannique) de l'accord commercial transatlantique, même si les ambitions à cet égard doivent être tempérées par la réticence probable de l'UE à rouvrir de grands dossiers".

Du côté de l'UE, les efforts du nouveau gouvernement britannique pour signaler son souhait de resserrer les liens sont considérés comme un "signe positif".

"Nous sommes ouverts à l'idée de voir ce qui peut être réalisé. Nous avons des exigences claires en ce qui concerne la mobilité des jeunes et des citoyens", a déclaré un haut fonctionnaire de l'UE.

"Nous pensons qu'il est essentiel de mettre en œuvre les accords existants, ce à quoi nous sommes parvenus jusqu'à présent - le cadre de Windsor - mais aussi l'accord du Vendredi saint. Telles sont nos lignes de conduite. Tant que nous ne remettons pas en question ce qui a été convenu jusqu'à présent, je pense que nous pourrions bénéficier d'une coopération plus étroite en matière d'affaires étrangères et de défense, mais nous devons voir comment cela se traduit", a ajouté la source.

Les limites du format

Les discussions se dérouleront en marge du sommet, pendant les périodes prévues pour les réunions bilatérales ou multilatérales des dirigeants. M. Starmer a déjà indiqué qu'il rencontrerait le Taoiseach irlandais Simon Harris mercredi soir et le président français Emmanuel Macron au cours d'un dîner jeudi.

Au lieu de cela, les 45 dirigeants se concentreront sur la migration, la coopération énergétique et la défense et la sécurisation de la démocratie lors de tables rondes thématiques.

"Dans l'ensemble, il est utile de choisir des sujets pour l'agenda officiel auxquels tous les pays adhèrent ", a déclaré à Euronews Jannike Wachowiak, analyste politique du programme d'économie politique de l'Europe au European Policy Centre.

La communauté politique européenne n'a pas de structure formelle telle qu'un personnel permanent ou un secrétariat, donc la seule chose qui maintient l'EPC est que les dirigeants européens se présentent et continuent à montrer leur intérêt, a dit Mme Wachowiak.

"Je pense donc que pour garantir l'adhésion politique des dirigeants européens, il faut s'assurer que le projet est perçu comme bénéfique du point de vue de tous", a-t-elle ajouté.

Les dirigeants de la France, des Pays-Bas, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la Commission européenne et de l'Albanie au sommet de l'EPC à Grenade, en Espagne, le 5 octobre 2023 Office of Italian Prime Minister Giorgia Meloni

Parmi les grands absents, le président turc Recep Tayyip Erdoğan devrait faire faux bond pour la deuxième fois consécutive .

La France et la Moldavie dirigeront les discussions sur la défense de la démocratie, en mettant l'accent sur la lutte contre la désinformation et l'ingérence étrangère. Les deux pays, qui ont tous deux dénoncé les campagnes de désinformation menées par la Russie à leur encontre ces dernières années, souhaitent mettre en place un réseau au niveau du CPE d'entités nationales chargées de lutter contre l'ingérence étrangère, qui pourrait rapidement identifier, partager et coordonner sa réponse aux tentatives de manipulation de l'information.

M. Michel et le président du Monténégro, Jakov Milatović, prendront la tête des discussions sur la coopération énergétique.

Les discussions sur les migrations seront quant à elles présidées par les dirigeants de l'Italie et de l'Albanie et porteront sur la manière dont les pays européens peuvent coopérer pour lutter contre l'immigration clandestine et créer des voies d'accès légales.

Le sujet est sensible et a été au cœur d'une petite querelle diplomatique lors du dernier sommet du CPE à Grenade en octobre dernier. L'Italie et le Royaume-Uni, irrités par la décision de l'Espagne de ne pas inscrire la question des migrations à l'ordre du jour officiel, ont décidé d'organiser une réunion en marge du sommet avec la France, l'Albanie et les Pays-Bas.

Ensemble, ils ont élaboré un plan en huit points pour lutter contre le trafic de migrants et apporter un soutien opérationnel aux pays partenaires.

Pas de résultats très concrets

Cette fois-ci, tout résultat sur les sujets officiels devrait suivre le même format, par exemple au sein de ce que l'on appelle les "coalitions de volontaires" - ou groupes de pays - et devrait également s'articuler autour de la coopération opérationnelle.

Contrairement à d'autres formats tels que le G7, le G20 ou le Conseil européen, aucun communiqué dans lequel tous les dirigeants se sont mis d'accord sur des positions communes n'est publié.

M. Starmer devrait également présenter une proposition visant à ce que les pays participant à l'EPC s'engagent à sévir contre la flotte clandestine de navires que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales à l'encontre de son secteur pétrolier.

Cette absence de structure formelle est à la fois la faiblesse et la force de l'EPC.

"Il faut dire que nous n'avons pas vu de résultats très tangibles", a déclaré à Euronews Olivia O'Sullivan, directrice du programme "UK in the World" à Chatham House. "Je pense que c'est une opportunité d'établir le principe d'une coopération sur certaines de ces questions".

"On peut tout à fait critiquer le manque de flexibilité de la structure, mais on peut aussi dire que c'est très utile, car cela permet au forum de s'adapter aux priorités du moment", a-t-elle ajouté.

L'OTAN, l'OSCE et le Conseil de l'Europe seront présents pour la première fois, signe que la guerre en Ukraine, la défense et la sécurité devraient également monopoliser une grande partie de l'attention des dirigeants en marge du forum.

L'Ukraine est presque inscrite dans l'ADN de l'EPC puisque le format, conçu par Macron, a vu le jour après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de son voisin en 2022, comme un moyen de rassembler les pays de l'UE et les pays tiers sur une base régulière et au plus haut niveau politique.

Mais les élections américaines de novembre devraient également occuper une place importante, la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche devenant chaque jour plus viable.

"Je serais surpris qu'il n'en soit pas question", a déclaré M. O'Sullivan. "Il planera sur le sommet et les discussions plus larges sur les sujets à l'ordre du jour seront informées par cette sorte de contexte plus large, la possibilité d'un second mandat de M. Trump, la nécessité d'une perspective géopolitique un peu plus partagée entre les membres du voisinage européen".

Le haut fonctionnaire de l'UE est d'accord : "C'est l'une des questions qui est dans l'esprit de tout le monde et je pense que c'est le cas depuis un certain temps. Je m'attends à ce que les dirigeants nous fassent part de leurs impressions et de la manière dont nous pouvons nous y préparer".