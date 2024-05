Dans le cadre de sa campagne annuelle #ForOurPlanet, l'Union européenne appelle les défenseurs du climat du monde entier à s'unir pour préserver la biodiversité. Les initiatives citoyennes se multiplient dans de nombreux pays.

Notre voyage à la rencontre des défenseurs de l'environnement se poursuit en Autriche et en Allemagne, où des citoyens de tout âge et de tout profil défendent la biodiversité, reverdissent les villes et nettoient les espaces naturels par leurs propres moyens.

Bénévole et vidéaste, même combat pour Dima Bass et Felix Krainer

Créateur de la chaîne Youtube Be Brave to Act, l'activiste Dima Bass est un défenseur de la nature et un ambassadeur du pacte européen pour le climat.

Le jeune vidéaste voyage aux quatre coins du monde pour participer à des projets bénévoles de protection de la biodiversité, et partage ses expériences à travers ses vidéos pour sensibiliser le public à l'importance de la défense de l'environnement.

"Je pense que beaucoup de gens veulent participer, mais ils ne savent pas vraiment où aller ou ce qu'ils peuvent faire", explique le jeune homme. "C'est pourquoi je leur fais découvrir des personnes et des projets extraordinaires dans le monde entier".

À Graz, la deuxième ville d'Autriche, Dima Bass rejoint Planet Matters, un groupe Tiktok créé par Felix Krainer, 23 ans. Dédiée à la lutte contre les déchets plastiques, la communauté compte déjà plus de 3 millions d'abonnés.

En tournage à Graz pour un "tour d'Autriche du nettoyage", Felix a décidé de lancer un défi à des collégiens : récupérer le plus de déchets possible dans la forêt locale.

La course est lancée : "Le groupe qui collectera le plus de déchets dans leur sac en 25 minutes gagnera un prix !", annonce le jeune homme en donnant le signal de départ.

"Nous voulons faire passer un message positif sur l'environnement auprès des jeunes", déclare Felix Krainer. "Nous essayons toujours de transmettre des ondes positives aux spectateurs lorsqu'ils regardent nos vidéos, et de les motiver à sortir de chez eux et à agir".

Défendre l'environnement entre voisins

Au centre de Graz, une communauté de résidents organise un nettoyage de leur quartier. Pas de défi cette fois. Pour les participants, cette initiative est surtout un moyen de passer du temps entre voisins.

"Lorsque nous passons, les gens commencent à nous parler et nous disent "oh, je fais ça aussi ! Et j'aime ce que vous faites !"", se réjouit Anna Reupichler, assistante sociale au centre communautaire EggenLend.

Des projets similaires sont organisés à Berlin, en Allemagne. Nous y avons rencontré un groupe de riverains qui ont entrepris de reverdir leur rue pour ramener un peu de vie sauvage au cœur de leur ville.

Une centaine d'entre eux ont uni leurs efforts pour créer des espaces verts, installer des habitats pour insectes - dont le bien nommé Air Bee&Bee, un "hôtel pour abeilles 5 étoiles" - et mettre en place un récupérateur d'eau de pluie sur le trottoir.

Une initiative à petite échelle, mais qui porte déjà ses fruits.

"Une fois que vous avez plus de plantes, et en particulier toutes les plantes naturelles - celles qui poussent elles-mêmes - les insectes commencent à venir. Et les oiseaux arrivent à leur tour, ce qui permet d'avoir un peu de vie sauvage", explique une participante à l'initiative.

Et les voisins apprécient : "C’est plus vert et plus paisible. Et cela rapproche les gens. Cela nous rappelle ce dont nous avons vraiment besoin", déclare une riveraine.

Amphibien qui finit bien à Grunewald

La forêt de Grunewald est un haut lieu de la biodiversité à Berlin.

Chaque jour, une cinquantaine de volontaires et d'écoliers se relaient pour aider des crapauds et des grenouilles à traverser une route pour leur permettre d'atteindre leur lieu de ponte en toute sécurité.

"Six voitures pendant une heure peuvent éliminer 30 % de la population de crapauds. Trente voitures, et ils seront tous tués", explique Karin Drong, éducatrice environnementale, qui est consciente de l'importance des animaux pour l'écosystème local.

"Les amphibiens servent de nourriture à de nombreux animaux et pour avoir une grande variété d'espèces, il faut disposer d'un grand nombre de spécimens. C'est pourquoi nous préservons la population d'amphibiens avec l'aide de tous les volontaires".

L'an dernier, l'association a sauvé 2500 crapauds et grenouilles à Grunewald, et permis ainsi à l'écosystème forestier de prospérer.

La lutte pour l'environnement : un défi commun

L'Union européenne appelle les défenseurs du climat du monde entier à se rassembler à travers sa campagne annuelle #ForOurPlanet. Des événements ont lieu un peu partout, du Maroc, au Pérou en passant par le Cambodge.

Un mot d'ordre : chaque geste compte pour la planète.

Pour Katharina Kerbstat, ambassadrice du pacte européen pour le climat, c'est d'abord ça être une activiste pour la nature.

"Se mettre en contact avec d'autres personnes pour changer les choses sur le terrain et donner de bons conseils aux politiciens. Au vu des faits scientifiques, je pense que nous devons nous dépêcher un peu !", affirme-t-elle.

Enfin, pour Dima Bass, il est fondamental de changer l'image de la défense de l'environnement auprès de la population, et des jeunes en particulier.

"Lorsque vous faites des voyages pour attraper des braconniers ou filmer des baleines, cela semble très attrayant, épique et spécial. Mais en réalité, nettoyer une rue ou une forêt est tout aussi important, parce que c'est un écosystème et, en tant qu'humains, nous en faisons partie".

"J'aimerais que ces gens-là soient les véritables rockstars d'aujourd'hui", conclut le jeune homme.