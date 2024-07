Cinquante-trois ans et cinq mois séparent Leoluca Orlando et Lena Schilling, le doyen et la benjamine des députés européens.

Tous deux font partie du groupe des Verts où ils sont arrivés avec des trajectoires politiques et personnelles très différentes.

Le vétéran de la politique et le jeune activiste

Leoluca Orlando est originaire de la pointe sud de l'Europe, la Sicile. Il a 76 ans et une longue carrière politique derrière lui. Pendant 32 ans, il a été maire de Palerme, une ville complexe qu'il a également gouvernée au lendemain des attaques perpétrés par la mafia en 1992, au cours desquels les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino ainsi que les agents de leur escorte ont été tués.

Au cours de ses premiers mandats, de 1985 à 1990, il a donné vie au "printemps de Palerme", une période de renaissance de la ville longtemps ensanglantée par les querelles mafieuses. Par la suite, il s'est consacré, entre autres, à rendre la capitale sicilienne plus durable sur le plan environnemental en modifiant radicalement sa viabilité urbaine.

Leoluca Orlando a déjà obtenu un mandat de député européen de 1994 à 1999, et revient occuper un siège trente ans plus tard, dans une Union européenne très différente. "Heureusement, le numérique nous a libérés des montagnes de papier traduites dans toutes les langues", se souvient-il. "Il y a trente ans, le problème était de savoir comment garantir les lois des États. Aujourd'hui, il s'agit de garantir les droits des Européens".

Lena Schilling, quant à elle, est une militante climatique de 23 ans qui est entrée en politique pour la première fois après avoir manifesté avec Fridays for Future dans son pays, l'Autriche. Elle fait figure de ces rescapés de la vague verte qui a emporté l'Europe lors des élections continentales en 2019 mais qui a perdu de l'élan lors du dernier scrutin européen le mois dernier.

La candidature était sur le point de sombrer après la publication par le journal Der Standard de certaines conversations privées dans lesquelles Lena Schilling prévoyait de se faire élire, puis de quitter le groupe des Verts pour passer au groupe de La Gauche.

L'affaire a suscité un âpre débat dans le pays, entraînant même une intervention du président de la République Alexander Van der Bellen pour la défendre.

Aujourd'hui, Lena Schilling est membre de la commission de l'Environnement du Parlement, tandis que Leoluca Orlando est membre de la commission des Affaires étrangères. Tous deux promettent de se battre sur les questions de durabilité environnementale et des droits des minorités.

Qui veut-il représenter au Parlement européen ?

Lena Schilling : Toute une génération qui manifeste dans les rues depuis des années et qui continue à le faire. Je suis une militante climatique et j'ai moi-même participé à des occupations de bâtiments pour empêcher la construction d'une route.

Leoluca Orlando : La Méditerranée. Je veux apporter plus de Méditerranée à l'Europe.

Quels sont les objectifs de votre mandat ?

Lena Schilling : Je veux protéger la nature. Je veux me battre pour la justice climatique et pour les jeunes qui sont dans la rue partout dans le monde. Par ailleurs, nous avons aujourd'hui le Parlement le plus à droite de tous les temps. Je me battrai également contre l'extrême droite.

Leoluca Orlando : Je veux combiner la justice sociale et la justice environnementale, garantir les droits, les droits à l'avenir de ces jeunes de la Méditerranée qui veulent choisir d'être Européens. Je veux apporter notre volonté de paix : terminée cette course folle aux armements. Je veux apporter la volonté de reconnaître enfin l'État de Palestine et de condamner le génocide du gouvernement Netanyahu contre le peuple palestinien. Je veux apporter un message de justice environnementale et de justice sociale.

De quoi l'Union européenne a-t-elle besoin aujourd'hui ?

Lena Schilling : Nous avons besoin d'un engagement fort pour accélérer les politiques climatiques et réaliser toutes les transformations nécessaires dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des transports. Tout cela est absolument nécessaire.

Leoluca Orlando : L'Europe a besoin de plus d'Europe et de moins de frontières, de plus de paix et de moins d'armes, de plus de développement durable et de moins de pétrole. L'Europe a besoin de plus d'accueil et de moins d'approches sécuritaire des migrants. Elle doit sauver plus de vies plutôt que de remettre tant de migrants entre les mains d'Etats où les droits fondamentaux ne sont pas respectés.