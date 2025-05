Kaja Kallas soutient la candidature de la Macédoine du Nord à l'adhésion à l'UE

PUBLICITÉ

La responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, a exprimé son ferme soutien à la Macédoine du Nord dans sa volonté de devenir un membre à part entière de l'Union, lors de sa dernière étape d'une visite de trois jours dans les Balkans occidentaux.

S'exprimant aux côtés du premier ministre Hristijan Mickoski à Skopje jeudi, Kaja Kallas a déclaré que l'UE se tenait fermement aux côtés de la Macédoine du Nord et a salué les progrès réalisés par le pays en matière de croissance économique, de réformes et d'alignement sur les politiques étrangères et de sécurité de l'UE. "La Macédoine du Nord appartient à l'Union européenne", a-t-elle déclaré.

Après des années de stagnation sur leurs voies d'adhésion respectives, Bruxelles a relancé les négociations d'adhésion avec les pays du sud-est de l'Europe après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, par crainte que Moscou ou d'autres acteurs malveillants ne profitent d'une éventuelle instabilité dans ce qui a été surnommé le "ventre mou" du continent.

Le chef de la politique étrangère de l'UE a une nouvelle fois réitéré ces préoccupations, avertissant que la non-intégration des Balkans occidentaux dans le bloc des 27 membres restait un risque pour la sécurité. "L'Union européenne est un projet de paix", a-t-elle déclaré, "et l'intégration complète de la région contribue à réduire les tensions."

Nous avons été confrontés à des défis qu'aucun autre pays n'a eu à relever

La Macédoine du Nord s'est toujours heurtée au veto de l'Union européenne en raison de différends bilatéraux avec la Grèce et la Bulgarie, deux États membres de l'UE.

Après avoir résolu l'impasse de plusieurs décennies avec Athènes en signant l'accord de Prespa en 2018, Skopje a de nouveau vu sa demande d'adhésion conditionnée par de nouvelles exigences, cette fois de la part de Sofia.

"Malheureusement, depuis plus de 20 ans, nous sommes confrontés à des défis qu'aucun autre pays - je dirais dans les Balkans occidentaux, ou même ceux qui sont aujourd'hui des États membres de l'UE - n'a rencontrés ", a déclaré M. Mickoski à Euronews Serbie lors d'une interview la semaine dernière.

"Permettez-moi de vous rappeler qu'avec la Croatie, nous avons obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'UE en 2005, il y a près de 20 ans. Depuis 2008, la Croatie et la Macédoine du Nord ont reçu un rapport positif de la Commission européenne recommandant le début des négociations avec l'UE ", a expliqué le premier ministre macédonien.

"Malheureusement, 20 ans plus tard, nous en sommes toujours au même point. Notre chemin vers l'adhésion à part entière à l'UE est jalonné de questions bilatérales, et le plus souvent, il s'agit de questions liées à l'identité, ainsi qu'à des événements historiques qui se sont produits il y a dix siècles ou plus", a ajouté M. Mickoski.

"Malheureusement, aucune personne vivante ne peut témoigner de ce qui s'est exactement passé il y a dix siècles, et nous sommes donc incapables de trouver une solution aujourd'hui."

"Au lieu de négocier sur l'avenir - sur le 22e siècle, sur les défis du 21e siècle, sur l'intelligence artificielle, sur les grandes transitions énergétiques et sur tous les sujets mondiaux actuels - nous sommes bloqués depuis 20 ans à cause de différends bilatéraux. Et nous en sommes toujours au même point qu'il y a 20 ans".

Récemment, l'Albanie et le Monténégro se sont imposés comme les principaux candidats à l'adhésion à l'UE dans la région. La Serbie, la Macédoine du Nord et la Bosnie sont les trois autres pays candidats parmi les six pays des Balkans occidentaux, tandis que le Kosovo reste un candidat potentiel.