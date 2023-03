Quels pays d'Europe ont les coûts de garde d'enfants les plus élevés et les plus bas ?

Sarah Ronan a dû démissionner de son emploi parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire garder ses enfants. Loin d'être un exemple rare, c'est une histoire trop familière au Royaume-Uni, où les frais de garde d'enfants sont parmi les plus élevés d'Europe, et où les femmes sont activement découragées de retourner sur le marché du travail après avoir fondé une famille, en raison des dépenses engagées.

"Comme beaucoup de parents, j'ai dû reconstituer ce puzzle de la garde d'enfants pour que tout fonctionne. Mon fils était avec ses grands-parents deux jours par semaine, et avec d'autres proches un jour par semaine. Il n'était à la crèche que deux jours par semaine. Et puis, la situation avec les grands-parents a changé en raison de problèmes de santé", explique Sarah Ronan, cheffe de projet pour la Early Education and Childcare Coalition au UK Women's Budget Group.

En 2022, le Royaume-Uni est devenu le pays le plus cher pour la garde d'enfants en Europe, poussant des milliers de personnes à manifester dans de nombreuses villes du pays. Ces marches ont donné naissance à la "Marche des Mamans" en octobre dernier.

"Jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait concernant le coût de l'inflation au Royaume-Uni. Il semble que les frais de garde d'enfants vont augmenter d'au moins 10% supplémentaires en avril", déclare Joeli Brearley, fondatrice de Pregnant Then Screwed. "En moyenne, une place crèche coûte 14 000 £ par an et nous craignons une augmentation de 1 000 £par an", a-t-elle déclaré à Euronews Next.

Un parent sur trois qui a participé à l'enquête a révélé qu'il envisageait déjà sur une certaine forme de dette pour couvrir ses frais de garde d'enfants.

Au milieu d'une crise du coût de la vie en cours qui a déjà rendu un certain nombre de produits de première nécessité comme la nourriture inabordables en Grande-Bretagne, le coût élevé de la garde des enfants exacerbe les inégalités socio-économiques et affecte les femmes de manière disproportionnée, les forçant à réduire leur nombre d'heures ou à quitter le marché du travail tout à fait.

Et environ 1,7 million de femmes au Royaume-Uni travaillent moins d'heures qu'elles ne le feraient autrement en raison de services de garde d'enfants inabordables, selon le Centre for Progressive Policy.

Quelles les frais de garde d'enfants en Europe ?

Dans les pays de l'UE, jusqu'à 90% des enfants âgés de trois à cinq ans et un tiers des enfants de moins de trois ans fréquentent des garderies et des crèches. Cependant, les coûts de garde d'enfants varient énormément à travers le continent.

Pourcentage du revenu consacré aux frais de garde d'enfants

Les frais de garde d'enfants vont de moins de 5% en Allemagne et en Autriche, où les parents vivant dans les capitales bénéficient même de services de garde publics gratuits, à près de 52% des revenus médians des femmes au Royaume-Uni, selon les données de l'OCDE.

Dans la plupart des pays européens, les parents peuvent bénéficier de services de garde d'enfants fortement subventionnés, ce qui réduit la charge financière des parents. Aux Pays-Bas, par exemple, où le marché est dominé par des prestataires privés, le coût peut atteindre 80% du revenu médian des femmes. Cependant, une fois les allocations de garde d'enfants versées par le gouvernement, les parents à faible revenu finissent par ne payer que 5%. Dans cette logique, le gouvernement néerlandais prévoit un programme qui couvrirait 95% des dépenses de garde d'enfants pour tous les parents qui travaillent d'ici 2025.

Le Royaume-Uni à une extrémité du spectre

La princesse de Galles visite la crèche Foxcubs à Luton, en Angleterre, le mercredi 18 janvier 2023, dans le cadre de son travail visant à élever l'importance de la petite Justin Tallis/WPA Rota

Au Royaume-Uni, cependant, ce n'est pas le cas bien que le gouvernement ait investi 4 milliards £ (4,52 milliards €) dans la garde d'enfants par an au cours des cinq dernières années, par le biais de huit programmes de soutien différents.

"Les types de soutien disponibles ne répondent plus vraiment aux besoins des familles", déclare Sarah Ronan du Women's Budget Group. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi environ un million de familles éligibles au Royaume-Uni n'ont pas exercé leur droit à une garde d'enfants exonérée d'impôt qui permet d'économiser 2 000 £ (2 260 €) par an.

"Le gouvernement est très doué pour parler de ces avantages. Leur administration réelle et leur accessibilité sont désastreuses", déclare Joeli Brearley de Pregnant then Screwed.

Les familles défavorisées au Royaume-Uni peuvent également demander le Universal Credit Childcare qui paie jusqu'à 85% des frais de garde d'enfants pour les familles à faible revenu qui gagnent 16 000 £ (18 080 €) ou moins par an, mais l'argent est remboursé à terme échu.

"Si vous n'avez pas l'argent au départ, où pouvez-vous le trouver ? Ce n'est pas comme si c'était au fond du canapé ?" s'exclame Sarah Ronan. "Et à cause de cela, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez que 13% des personnes qui acceptent cette offre de soutien, et sur ces 13%, 81% sont des mères célibataires".

Le réseau des Kita allemand a encore ses défauts

L'ancienne ministre allemande de la Famille, Ursula von der Leyen, prépare un repas sain à la garderie Firlefanz de Berlin, février 2008 Franka Bruns/AP2008

À l'autre extrémité du spectre se trouvent des pays comme l'Allemagne, où le coût annuel moyen pour une place en crèche et garderie n'est que de 1 310 €. Depuis 2013, les enfants de plus de 12 mois ont légalement droit à une place dans les garderies appelées Kitas par l'intermédiaire de leur municipalité locale. Les Kitas facturent généralement 70 à 150 € par mois, mais le coût est ensuite subventionné par l'État.

Clara Gruitrooy, femme d'affaires et mère de deux enfants, dit qu'elle se sent chanceuse depuis qu'elle a déménagé à Berlin, où la garde des enfants est gratuite. Hambourg, où elle vivait avant, n'avait pas un système de crèche et de garderie aussi n'est pas aussi développé que dans la capitale.

Clara Gruitrooy dirige la branche berlinoise de Working Moms, une association allemande où des mères aux points de vue similaires et occupant des postes de direction peuvent s'entraider pour trouver un équilibre entre la maternité et le travail. "Si je n'avais pas pu me payer une garde d'enfants, je ne sais pas comment j'aurais pu en arriver là où je suis aujourd'hui", a-t-elle déclaré à Euronews Next.

Cependant, si le modèle de garde d'enfants en Allemagne est cité en exemples dans d'autres pays, il est loin d'être parfait. Dans de nombreux Länders, les Kitas sont en sous-effectif avec de longues files d'attente, en particulier pour les enfants de moins de trois ans. Dans une enquête réalisée par l'Institut allemand de la jeunesse en 2020, 49% des parents d'enfants de moins de trois ans ont déclaré avoir besoin d'une Kita, mais seulement 24% ont pu obtenir le nombre d'heures dont ils avaient besoin.

"En Allemagne, ce n'est pas une question de prix, heureusement, mais c'est aussi une question de trouver une place", explique Clara Gruitrooy qui a eu du mal à trouver une place pour ses filles avant leur premier anniversaire, au moment où la famille s'installait à Berlin.

Comme sa carrière d'entrepreneuse lui a permis de travailler à distance, elle a du garder ses enfants et travailler jusqu'à ce qu'elle puisse placer ses filles dans une Kita."Si vous avez cette liberté d'avoir des services de garde gratuits, vous ne vous posez plus la question", déclare Clara Gruitrooy. "À présent, le débat porte sur la qualité, sur l'égalité et sur le service".