Par Euronews

Après avoir travaillé pendant sept ans comme serveuse dans l'est de l'Espagne, Eugenia Causarás a décidé que c'en était assez.

"Ce n'est pas une décision que l'on prend du jour au lendemain, j'y ai longuement réfléchi", explique-t-elle.

Les conditions de travail et les horaires interminables étaient tellement stressants qu'elle n'arrivait plus à les supporter.

"Une fois, j'ai dû faire trois fois plus d'heures en une seule journée de travail, avec seulement six heures de repos d'un jour à l'autre", a expliqué l'Espagnole à Euronews Next.

"J'avais l'impression de travailler 24 heures sur 24 et il m'était impossible de concilier mon travail et ma vie privée".

Avec un taux de chômage chez les jeunes de près de 30 % et un marché du travail précaire, peu de gens en Espagne sont encouragés à quitter leur emploi.

Mais Eugenia Causarás n'avait pas le choix. Elle savait qu'elle devait le faire pour préserver sa santé mentale.

En 2022, 27 % des travailleurs envisageaient de quitter leur emploi en Espagne, soit une augmentation de 4 points par rapport à l'année précédente, selon une étude publiée cette semaine par Infojobs et l'Esade, une grande université espagnole.

Près d'un tiers des personnes interrogées ont indiqué que les problèmes de santé mentale et la prise en charge de leur bien-être émotionnel étaient la principale raison de leur démission.

L'obtention d'une augmentation de salaire, qui était traditionnellement la raison la plus populaire pour quitter un emploi, arrive en deuxième position dans le classement.

Emploi du temps anxiogène

Depuis janvier 2022, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a commencé à reconnaître le burnout comme un diagnostic médical légitime, tel qu'établi dans la classification internationale des maladies.

C'est exactement ce qu'a ressenti Noelia Gallego lorsqu'elle a réalisé que son travail l'épuisait. Chaque fois que son entreprise de marketing numérique était confrontée à une crise avec l'un de ses clients, une journée de travail marathon s'ensuivait.

Cela a commencé à faire des ravages. Chaque jour, elle ressentait une pression dans la poitrine et le simple fait de jeter un coup d'œil à son emploi du temps chargé déclenchait de l'anxiété.

"Je n'aimais plus mon travail autant qu'au début. Je pensais que c'était quelque chose de temporaire, que cela disparaîtrait, mais cela n'a fait qu'empirer", a-t-elle déclaré.

Noelia Gallego a consulté son médecin et a obtenu un arrêt maladie pour dépression. Deux semaines plus tard, elle s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un palliatif et non d'une solution à son problème. Elle a donc pris son courage à deux mains pour quitter son emploi.

La qualité des emplois s'est améliorée en Espagne et les travailleurs ne se contentent plus de normes minimales par crainte de perdre leur emploi. Amparo Ballester Professeur de droit du travail et de la sécurité sociale, université de Valence

Pour Amparo Ballester, professeur de droit du travail et de la sécurité sociale à l'université de Valence, trois facteurs ont renforcé la sensibilisation des travailleurs au bien-être émotionnel : une plus grande stabilité de l'emploi, un changement dans le type de travail et l'importance croissante de la santé mentale.

L'expert souligne que la dernière réforme du travail adoptée en 2021 par le gouvernement socialiste espagnol, qui visait à réduire les taux élevés d'emploi temporaire, a atteint son objectif.

Un peu plus d'un an après son adoption, elle est parvenue à réduire les contrats temporaires à un niveau historiquement bas de 15 %, tout en augmentant le nombre de contrats permanents.

"La qualité des emplois s'est améliorée en Espagne, ce qui signifie que les travailleurs ne se contentent plus de normes minimales par crainte de perdre leur emploi", estime Amparo Ballester.

Le fait que les emplois soient aujourd'hui plus créatifs et moins mécaniques met également le travailleur à rude épreuve. "Cela se traduit par une plus grande fatigue intellectuelle et mentale que physique", ajoute-t-il.

La situation s'aggrave lorsque les travailleurs ne font pas de pause avec leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs, et ont l'impression qu'ils doivent toujours être joignables.

"Vous recevez un appel du travail et un courriel à tout moment. La déconnexion numérique n'existe pas. Cela vous affecte émotionnellement", explique Encarna Abascal, secrétaire nationale chargée de la prévention des risques professionnels à la CSIF, l'un des principaux syndicats espagnols.

Encarna Abascal et Amparo Ballester s'accordent à dire que si, par le passé, la principale préoccupation des travailleurs était de gagner de l'argent, la tendance est aujourd'hui différente et la sensibilisation à la santé mentale joue un rôle central.

L'absence de déconnexion numérique a un impact émotionnel sur les travailleurs. Unsplash

La qualité de vie n'a pas de prix

C'est la première fois cette année que l'enquête menée par Infojobs s'intéresse spécifiquement aux raisons qui poussent les travailleurs à quitter leur emploi, ce qui montre l'importance grandissante du bien-être émotionnel.

Cependant, tous les groupes d'âge ne voient pas les choses de la même manière. D'après les résultats de l'étude, les préoccupations en matière de santé mentale sont plus importantes chez les travailleurs plus âgés.

Il s'agit de la principale motivation pour changer d'emploi chez les 45-54 ans et elle se classe en deuxième position chez les 25-34 ans.

Noelia Gallego appartient à ce dernier groupe d'âge et a appris à apprécier sa stabilité émotionnelle.

Pour l'instant, elle est au chômage et à la recherche d'un emploi, mais elle est désormais bien consciente des conditions de travail qu'elle recherche et filtre beaucoup plus les offres que lorsqu'elle a commencé à travailler il y a dix ans.

"J'ai appris que la qualité de vie n'avait pas de prix. Nous oublions souvent de vivre pour travailler, alors que ce devrait être l'inverse", dit-elle.