Par Khatsenkova, Sophia

Des experts remettent en cause ces outils qui véhiculent des normes de beauté irréalistes, en particulier pour les adolescents et les jeunes adultes.

Cellulite, boutons, imperfections - nous sommes nombreux à en avoir ! Pourtant, lorsque vous parcourez les médias sociaux, vous avez peut-être l'impression que tous les autres ont l'air impeccables.

C'est en partie grâce aux filtres de visage et autres applications qui vous permettent de modifier votre apparence, qu'il s'agisse de lisser les rides ou d'affiner votre visage.

Le marché de ces applications est en plein essor et les filtres de visage sont de plus en plus sophistiqués. J'ai donc testé certains de ces filtres... C'est moi avant le maquillage et voici à quoi ressemble mon visage après avoir utilisé un filtre facial sur l'application de médias sociaux TikTok.

Mais d'aucuns affirment également que ces outils sont toxiques car ils véhiculent des normes de beauté irréalistes, en particulier pour les adolescents et les jeunes adultes De nombreuses études ont également établi un lien entre les médias sociaux et la dépression et la dysmorphie corporelle.

Une étude menée par la marque Dove a révélé que 80 % des adolescentes déclaraient avoir modifié leur apparence sur une photo en ligne avant l'âge de 13 ans.

C'est pourquoi certains pays d'Europe ont décidé de commencer à réglementer l'utilisation de ces filtres

En Norvège, il est illégal pour les annonceurs et les influenceurs des médias sociaux de partager des photos promotionnelles en ligne sans indiquer si les images ont été modifiées.

Le vrai problème est la façon dont les gens se perçoivent, et non les filtres en tant que tels. Pamela Rutledge Psychologue

La France envisage également d'adopter une loi similaire. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, a tweeté en mars dernier : "Nous allons rendre obligatoire l'affichage de l'utilisation d'un filtre ou d'une retouche sur les contenus photo et vidéo dans le cadre d'un partenariat rémunéré. Nous le faisons pour limiter les effets psychologiques destructeurs de ces pratiques sur l'estime de soi des internautes.

Une réglementation similaire est à l'étude au Royaume-Uni

Mais certains experts estiment que la réglementation de cette nouvelle technologie ne s'attaquera pas au cœur du problème.

Selon Pamela Rutledge, psychologue des médias, "le vrai problème est la façon dont les gens se perçoivent, et non les filtres en tant que tels. La recherche montre qu'à chaque fois que l'on étiquette la photo, elle est retouchée. C'est quelque chose qui ne change rien à l'image corporelle, même si l'on pourrait penser que cela fonctionne. Mais les résultats ne sont pas très encourageants. Mais je serais très heureuse si l'on finançait des formations à l'éducation aux médias et à l'éducation numérique pour que les enfants soient vraiment préparés, car le filtre d'aujourd'hui sera différent".

Une enquête commandée par la Chambre des communes du Royaume-Uni en 2020 a révélé que seuls 5 % des jeunes de moins de 18 ans ont déclaré qu'ils n'envisageraient pas de modifier leur apparence en suivant un régime ou en ayant recours à la chirurgie plastique.