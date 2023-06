Où travaille-t-on le plus et le moins en Europe ?

Le nombre moyen d'heures travaillées par semaine en Europe varie considérablement. Les pays où le nombre de travailleurs à temps partiel est le plus élevé, en particulier, déclarent des semaines de travail moyennes plus courtes.

Combien d'heures travaillez-vous par semaine ? De nouvelles données d'Eurostat, l'office statistique officiel de l'Union européenne, montrent que la durée moyenne du travail en Europe varie considérablement d'un pays à l'autre.

Les modes de travail ont évolué ces dernières années. Les taux de travail à domicile ont augmenté dans l'UE pendant la pandémie de COVID-19. Certaines entreprises proposent désormais des options plus souples de travail à distance.

Des semaines de quatre jours avec la même charge de travail ont également été testées dans plusieurs pays. En 2022, les travailleurs de l'UE âgés de 20 à 64 ans ont travaillé 36,2 heures en moyenne par semaine. C'est 24 minutes de moins qu'en 2019, avant la pandémie.

Quels sont les pays où la durée du travail est la plus longue et la plus courte ?

En 2022, le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaires effectives dans un emploi principal dans l'UE variait de 32,4 heures aux Pays-Bas à 39,7 heures en Grèce et en Roumanie. Ces chiffres concernent les travailleurs à temps plein et à temps partiel âgés de 20 à 64 ans.

Les habitants des pays des Balkans ont les semaines de travail les plus longues

Lorsque l'on compare les pays européens pour lesquels ces informations sont disponibles, la Turquie affiche les semaines de travail les plus longues, soit 42,9 heures en 2020, ce qui correspond aux données les plus récentes.

La Turquie est suivie par le Monténégro (42,8 heures, données de 2020) et la Serbie (42,3 heures). Il s'agit des pays où la durée moyenne de la semaine de travail est supérieure à 40 heures.

La Grèce et la Roumanie sont suivies par la Pologne (39,5 heures), la Bulgarie (39,2 heures) et la Macédoine du Nord (39 heures).

Tous ces éléments indiquent que les habitants des pays des Balkans sont ceux qui travaillent en moyenne le plus longtemps par semaine.

Les semaines les plus courtes : Pays-Bas, Autriche et Norvège

Dans la liste des pays où la durée moyenne de la semaine de travail sera la plus courte en 2022, les Pays-Bas (32,4 heures) sont suivis par l'Autriche (33,7 heures), la Norvège (34,1 heures), le Danemark et l'Allemagne (34,6 heures chacun).

Combien d'heures travaillent les gens au Royaume-Uni, en France et en Espagne ?

Le Royaume-Uni (36,4 heures en 2019) avait le même nombre d'heures de travail moyen que l'UE. La France et l'Italie (36,2 heures chacune) affichent des chiffres légèrement inférieurs à ceux de l'UE. Les Espagnols travaillaient 36,5 heures par semaine, soit seulement 6 minutes de plus que la moyenne de l'UE.

Dans les cinq pays nordiques, la durée moyenne de la semaine de travail est inférieure à celle de l'UE.

Semaine de travail moyenne : Temps plein contre temps partiel

Les différences dans les semaines de travail moyennes entre les pays de l'UE varient en fonction du type d'emploi, à savoir à temps plein ou à temps partiel.

Pour les emplois à temps plein, la durée moyenne de travail hebdomadaire varie de 37,4 heures en Finlande à 41,3 heures dans l'ensemble des pays de l'UE en 2022.

Si l'on inclut les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et les pays candidats à l'UE, la Turquie (46 heures) avait la semaine de travail moyenne la plus longue, suivie de la Serbie (43,5 heures) ainsi que du Monténégro et de la Suisse (43,4 heures chacun).

Le Royaume-Uni (41 heures, données de 2019) et l'Allemagne (39,5 heures) avaient une durée moyenne de travail supérieure à celle de l'UE (39,3 heures) parmi les travailleurs à temps plein, tandis que l'Italie (39,2 heures), l'Espagne (39,1 heures) et la France (38,7 heures) affichaient des chiffres inférieurs.

Pour l'emploi à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de travail variait de 17,8 heures au Portugal à 27 heures en Roumanie dans l'ensemble des pays de l'UE en 2022. La moyenne de l'UE était de 21,8 heures.

Les personnes ayant un emploi à temps partiel travaillaient 22,8 heures en France, 21,4 heures en Allemagne et 20,2 heures au Royaume-Uni. La Turquie (17,4 heures) avait la semaine de travail moyenne la plus courte dans cette catégorie.

Le type d'emploi influence la semaine de travail moyenne

Des dispositions juridiques différentes et la durée typique des semaines de travail peuvent influencer le nombre d'heures travaillées en moyenne par semaine. Plus important encore, les différences de proportion de travailleurs à temps partiel entre les pays influencent les résultats. Eurostat a constaté que les pays où la proportion de travailleurs à temps partiel est plus élevée déclarent des semaines de travail moyennes plus courtes pour le nombre total de personnes employées.

Le graphique ci-dessus montre une forte corrélation négative entre ces deux indicateurs. En 2022, la part des travailleurs à temps partiel dans l'emploi total était de 38,4 % aux Pays-Bas, soit le taux le plus élevé de l'UE, tandis que la semaine de travail moyenne pour l'ensemble des travailleurs était de 32,4 heures, soit la durée la plus courte de l'UE.

Différences de temps de travail entre les hommes et les femmes

Il existe des différences considérables entre les sexes en ce qui concerne la durée moyenne de la semaine de travail dans les pays européens. Cela concerne à la fois les travailleurs à temps plein et à temps partiel âgés de 20 à 64 ans.

Parmi les différences entre les sexes, les travailleurs masculins avaient des semaines de travail moyennes plus longues que les travailleuses dans tous les pays en 2022. La différence la plus importante parmi les pays de l'UE se situe aux Pays-Bas, avec un écart de 8,5 heures.

L'écart le plus élevé dans toute l'Europe se trouvait en Suisse, avec 9,7 heures, tandis que l'écart le plus faible était enregistré en Bulgarie, avec 0,5 heure. L'écart moyen dans l'UE était de 5,1 heures.

Chez les hommes, la semaine de travail moyenne la plus courte était observée aux Pays-Bas et en Norvège (36,4 ans dans les deux cas), tandis que la plus longue était enregistrée en Turquie (44,8 heures). La moyenne de l'UE était de 38,4 heures, et les hommes en Grèce avaient la durée de travail hebdomadaire la plus élevée de l'UE (41,7 heures).

Chez les femmes, c'est au Monténégro que la semaine de travail moyenne était la plus longue (41,7 heures). La moyenne de l'UE était de 33,6 heures. Les femmes aux Pays-Bas (27,9 heures) avaient la semaine de travail moyenne la plus courte de l'UE, tandis que la Roumanie (39,3 heures) avait la plus longue.

Travailler 49 heures ou plus par semaine

La part des personnes employées, à temps plein et à temps partiel, travaillant habituellement 49 heures ou plus par semaine est également un indicateur utile. Dans l'UE, 7,4 % des personnes employées travaillaient de longues heures dans leur emploi principal en 2022.

Cette proportion varie de 0,7 % en Bulgarie à 12,6 % en Grèce dans l'ensemble des pays de l'UE.

Si l'on inclut les autres pays européens, la Turquie affiche le taux le plus élevé (28,1 %), suivie du Royaume-Uni et de l'Islande, où 14,1 % des salariés travaillent 49 heures ou plus par semaine.