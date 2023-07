De nombreuses entreprises demandent à leurs employés de retourner au bureau, même si beaucoup ne le souhaitent pas.

Cela fait plus de trois ans que le travail à distance est devenu la règle. Mais depuis quelques temps, cette méthode fait l'objet d'une réévaluation, plusieurs entreprises demandant à leurs employés de revenir au bureau et des géants de l'industrie technologique condamnant ouvertement cette pratique.

En mai, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que le travail à distance était une "expérience ratée", qu'il s'agissait de l'une des "pires erreurs commises depuis longtemps" par l'industrie technologique et que cette pratique nuisait à la créativité, en particulier dans le cas des jeunes entreprises. En mars, Elon Musk a déclaré aux employés de Twitter que le bureau "n'est pas une option".

En juin, Google a informé ses employés qu'ils devraient passer au moins trois jours par semaine au bureau et que leur présence sur place serait prise en compte dans leur évaluation des performances, comme l'a d'abord rapporté le Wall Street Journal.

Certains des plus grands journaux du monde, comme le New York Times, ont publié cette année des articles d'opinion affirmant que le travail à distance est un échec pour les jeunes employés et qu'il prive les travailleurs de l'expérience communautaire d'un lieu de travail partagé.

Mais le travail à distance est-il vraiment un échec, comme le pensent certaines entreprises ?

"Absolument pas", a déclaré à Euronews Mansoor Soomro, optimiste sur l'avenir du télétravail et maître de conférences en développement durable et commerce international à l'université de Teesside au Royaume-Uni.

"D'après les enquêtes, les réunions et les entretiens que nous menons, le travail à distance n'a pas échoué. Le travail à distance n'est pas près de disparaître", a-t-il déclaré.

Que se passe-t-il donc réellement ? Selon les experts, la situation est complexe et il n'est pas si aisé que cela de dire si le travail à distance a échoué ou réussi.

Renégocier le travail à distance

"Ce qui s'est passé lors de la pandémie de COVID-19 a conduit à une perception initiale que les choses allaient changer de manière significative après la pandémie, qu'il y aurait un mouvement vers une augmentation du travail à distance, et qu'il n'y avait aucun moyen de faire marche arrière", a déclaré à Euronews Mark Stuart, maître de conférences à l'école de commerce de l'université de Leeds.

Alors que les employeurs étaient "plutôt à l'aise" avec l'idée que les employés restent à la maison, Mark Stuart a déclaré qu'au cours des 12 derniers mois, les entreprises ont de plus en plus demandé à leurs employés de retourner au bureau.

"Ce qui se passe actuellement, c'est un processus de renégociation entre les employeurs et leurs salariés sur ce que sera le travail à distance à l'avenir", a déclaré Mark Stuart.

Si certains travailleurs n'ont jamais pu travailler à distance, pas même pendant la pandémie, il y a encore beaucoup d'employés qui travaillent à temps plein ou à temps partiel depuis leur domicile.

Ceux qui travaillent à distance apprécient de ne pas avoir à se déplacer, de réduire les coûts liés à la présence au bureau et même d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, a déclaré Mark Stuart, tandis que ceux qui préfèrent travailler au bureau en apprécient la sociabilité, le travail en réseau et la spontanéité.

Travail à distance ou retour au bureau

Mark Stuart pense que la renégociation du travail à distance va entraîner "diverses tensions" entre les employés et les employeurs, ce qui se traduira par la tension actuelle ressentie par les travailleurs de plusieurs secteurs, qui protestent contre la stagnation des salaires, qui n'ont pas suivi l'inflation.

"Mais cela dépendra en grande partie des accords locaux et du soutien des supérieurs hiérarchiques", a-t-il déclaré. "Les supérieurs hiérarchiques doivent s'habituer à avoir des équipes et du personnel qui ne sont pas au bureau tout le temps et qui travaillent à distance, mais il doit y avoir une sorte d'acceptation mutuelle de cette situation".

Mark Stuart pense qu'il est plus probable que la renégociation du travail à distance aboutisse à un compromis entre ce que les travailleurs pourraient souhaiter - plus de jours de travail à domicile - et ce que les employeurs pourraient exiger - plus de jours au bureau.

Mansoor Soomro est fermement convaincu que le travail à distance est là pour durer. "Les gens ont déménagé et ne veulent plus faire la navette", explique-t-il. "Les gens se sont adaptés à la flexibilité nouvellement découverte et ils ne veulent pas s'en séparer".

Pour rendre le bureau plus attrayant pour les travailleurs, les entreprises devront offrir des avantages et "rendre l'endroit plus agréable", a déclaré Mansoor Soomro, mais un retour en masse de tous les travailleurs au bureau semble improbable pour l'instant.