Un pouce robotisé pour améliorer la productivité

Des scientifiques ont réussi à mettre au point un pouce prothétique contrôlable destiné à améliorer la productivité.

Les chercheurs de l'université de Cambridge affirment que le pouce robotisé peut contribuer à étendre les capacités de la main humaine, qu'il s'agisse de porter plusieurs verres, de mélanger des cartes ou d'effectuer des opérations chirurgicales.

"Nous sommes également très enthousiastes quant aux possibilités d'utiliser le pouce pour améliorer la productivité dans les environnements de travail, en particulier ceux qui dépendent de la dextérité manuelle de leur main pour accomplir leur travail", a déclaré Tamar Makin, professeure de neurosciences cognitives à l'université de Cambridge.

"Il peut s'agir d'un travailleur manuel qui essaie de souder un kit compliqué ou même d'un chirurgien qui doit utiliser plusieurs instruments en même temps", a-t-elle ajouté.

En 2022, le pouce avait été présenté à la Royal Society Summer Science Exhibition, où près de 600 personnes avait pu tester l'appareil.

Seuls quatre d'entre eux n'ont pas réussi à utiliser le pouce robotisé, soit parce qu'il ne s'adaptait pas bien à leur main, soit parce qu'ils n'ont pas pu le contrôler avec leurs pieds.

L'équipe de recherche explique que les capteurs de pression développés spécifiquement pour l'exposition n'étaient pas adaptés aux enfants très légers.

Selon les résultats publiés dans Science Robotics en mai dernier, "98 % des participants ont réussi à manipuler des objets à l'aide du pouce robotisé au cours de la première minute d'utilisation".

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les chercheurs sont optimistes quant aux utilisations possibles du "troisième pouce", notamment dans des environnements professionnels hautement qualifiés.

"Il s'agit d'une technologie spécialement conçue pour les personnes valides, celles qui ont deux mains et cinq doigts, afin de leur permettre d'en faire plus avec leurs mains", a déclaré M. Makin.

"Nous essayons de dépasser les limites de la chair et du sang de notre propre corps et de vous permettre d'interagir avec le monde d'une manière totalement nouvelle", a-t-elle ajouté.

L'équipe de recherche explique que ce pouce est contrôlé par un capteur de pression placé sous chaque gros orteil ou pied.

La pression exercée par l'orteil droit tire le pouce à travers la main, tandis que la pression exercée par l'orteil gauche le tire vers le haut, vers les autres doigts.

L'ampleur du mouvement de ce pouce est proportionnelle à la pression exercée.

Dani Clode, la conceptrice du pouce robotisé, affirme que le dispositif est facile à utiliser.

"Tout outil que nous apprenons à utiliser dans notre vie quotidienne nécessite un peu d'entraînement et d'expérience. Ce pouce n'échappe pas à la règle, mais ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'il semble très complexe au départ et qu'il ne l'est pas du tout", a déclaré Mme Clode.

Selon l'équipe de recherche, le dispositif robotique pourrait également apporter un soutien aux personnes qui en ont besoin.

"Même si le pouce est conçu pour les personnes valides, nous pouvons facilement envisager des situations dans lesquelles les personnes handicapées pourraient apprécier ou bénéficier de l'aide supplémentaire du pouce."

Les chercheurs espèrent qu'avec des tests plus poussés, le "troisième pouce" pourrait redéfinir les capacités humaines.