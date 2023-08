Comment les entreprises technologiques influencent-elles notre façon de consommer et d'interagir ?

La technologie a envahi tous les aspects de notre quotidien, des téléphones aux voitures en passant par les appareils électroménagers. Dans cet épisode de The Exchange, nous explorons l'évolution rapide du secteur, ses tendances actuelles de croissance et son impact sur nos vies.

La technologie est l'un des secteurs les plus dynamiques et innovants au monde. Elle est à la pointe de l'innovation, apportant des idées novatrices, de nouvelles méthodes pour améliorer nos activités quotidiennes et de nouveaux moyens pour les gouvernements de gérer les affaires.

Avec une croissance annuelle de 5 à 6 %, cette industrie ne montre aucun signe de ralentissement, et cette tendance devrait s'accentuer au fur et à mesure que l'I.A. sera généralisée dans les années à venir.

Les technologies révolutionnaires progressent chaque jour, et le coût de ces évolutions augmente aussi. Au total, près de 3,5 mille milliards de dollars ont été investis dans le secteur en 2022.

Les progrès technologiques changent aussi la façon dont nous consommons les produits et services. La publicité sur mobile a connu une augmentation spectaculaire, avec près de 300 milliards de dollars dépensés l'année dernière. Les entreprises ont désormais un pouvoir sans précédent pour influencer nos choix de consommation et nos interactions quotidiennes.

TikTok : le pouvoir de la créativité

Parmi les plateformes qui modifient le paysage publicitaire et les habitudes des consommateurs, TikTok occupe une place de choix. Selon Kris Bodger, directeur général de TikTok au Royaume-Uni, la plateforme offre une narration plus longue et créative, permettant aux marques de se montrer authentiques et de raconter des histoires de manière inédite. Les créateurs sur TikTok, au cœur de la communauté, jouent un rôle essentiel dans cette évolution.

Kris Bodger, directeur général de TikTok au Royaume-Uni Euronews

La nouvelle forme de divertissement proposée par TikTok a également un impact tangible hors ligne. Le commerce communautaire en est un exemple frappant, où vendeurs, consommateurs et contenu divertissant se rencontrent. Des hashtags tels que "TikTok m'a fait acheter ce produit" ont été vus plus de 57 milliards de fois, illustrant l'influence que la plateforme exerce sur les décisions d'achat dans le monde réel. Les vidéos sur TikTok de personnes découvrant, évaluant et s'engageant avec différents produits ont un effet concret sur notre consommation.

Comment les grandes entreprises exploitent vos données ?

Avec l'avènement des avancées technologiques, les grandes entreprises ont trouvé un trésor inestimable dans les données que nous générons chaque jour. Ces informations, une fois collectées, peuvent être utilisées pour diverses fins, notamment pour personnaliser les offres, améliorer les produits et services, cibler les publicités et même prendre des décisions commerciales stratégiques.

Le Cloud de Google au Qatar : une expansion stratégique

Pour rester proches de leurs clients et répondre à une demande croissante, les géants technologiques comme Google investissent dans de nouvelles infrastructures au Qatar. Le lancement du premier service Cloud au Moyen-Orient au Qatar fait partie de cette expansion stratégique.

Selon Tarik Khalil, responsable Google Cloud pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, cet investissement permet à Google de mieux aider ses clients et partenaires dans la région à résoudre leurs problèmes et à atteindre leurs consommateurs de manière plus efficace.

Tarik Khalil, responsable Google Cloud, Moyen-Orient et Afrique du Nord Euronews

"Nous vivons à l'ère des données, et elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des entreprises modernes. Les données augmentent rapidement en volume, et leur gestion devient de plus en plus cruciale pour les entreprises. Elles doivent être en mesure de prendre des décisions rapides et précises en utilisant les informations à leur disposition. C'est là que les services de cloud de Google entrent en jeu", nous explique Tarik Khalil.

Google offre une plateforme de traitement des données unique et unifiée qui, avec les capacités d'Intelligence Artificielle (IA), permet aux entreprises de gérer et d'exploiter efficacement les données. Cette approche permet d'obtenir plus rapidement des informations sur les données et d'en tirer des enseignements pour améliorer les performances commerciales.

Quel avenir pour les entreprises technologiques?

Avec l'évolution constante de la technologie, l'exploitation des données est devenue une compétence essentielle pour rester compétitif sur le marché mondial en constante évolution.

C'est une étape prometteuse pour la région, qui accède ainsi à de nouvelles sphères d’interconnectivité. Mais qu'en est-il de l'avenir du secteur dans son ensemble ? Nous avons rencontré Mario Aquino, PDG de Future Labs Ventures à Singapour, une société qui investit dans le domaine de la technologie. Il m'a fait part de ses réflexions sur l'avenir du secteur.

Mario Aquino, directeur général de Future Labs Ventures à Singapour Euronews

"Toutes les minutes, toutes les heures et tous les jours, de nouvelles découvertes ont lieu. Nous vivons une ère sans précédent d'innovations technologiques. Et nous nous sommes principalement attachés à résoudre les problèmes de marchés évolutifs qui profitent aux économies locales, mais aussi aux personnes et aux sociétés," explique Mario Aquino.