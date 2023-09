Sécurité, technologie et durabilité : les enjeux du Salon de l'automobile de Munich

Euronews est au Salon de l'automobile de Munich afin de vous dévoiler les dernières avancées technologiques qui façonnent le paysage actuel et futur de l'industrie automobile.

Cette année encore, le Salon de l'automobile de Munich a été le théâtre d'une convergence sans précédent entre l'industrie automobile et la technologie, avec les plus grands noms du secteur venus présenter leurs derniers modèles et innovations.

Alors que l'industrie automobile est sous pression pour s'orienter vers des solutions plus écologiques, les mots d'ordre à Munich étaient "intelligent" et "durable". Dans cet épisode nous découvrons les tendances les plus marquantes du salon de l'auto de Munich.

La technologie au service de l'automobile

"Nous ressentons plus que jamais une forte pression sur la question du climat. C'est pourquoi nous voyons partout des voitures électriques. Le sujet d'actualité de cette année est également le numérique", explique Laurent Meillaud, journaliste spécialisé dans l'automobile et les nouvelles technologies.

"Nous pouvons voir certaines entreprises issues de l'électronique grand public, comme LG et Samsung. Nous constatons aussi que tout tourne autour de la connectivité, de la 5G et du cloud. Ainsi, nous serons connectés à la maison, et au bureau", ajoute-t-il.

Le savoir-faire et les innovations du japonais Sekisui

L'entreprise japonaise Sekisui, présente en Europe depuis 60 ans, a pris le devant de la scène en fournissant des technologies automobiles novatrices depuis les années 1980. Elle déclare que 75 % des voitures actuellement en circulation en Europe sont équipées de ses technologies, dont les composants en verre occupent une place de choix.

Masashi Yanai, directeur de la planification des produits chez Sekisui Europe, nous montre comment leur vitre de voiture peut devenir transparent ou teinté d'un simple toucher. Il explique : "Il suffit de toucher la vitre pour qu'elle devienne transparente ou qu'elle redevienne teintée. Sur cette voiture, il n'y a pas de poignées de portes, nous avons intégré la fonction d'accès par smartphone ou tactile avec un affichage d'icônes directement sur la vitre."

Le salon met également en avant les dernières technologies d'information embarquées. Sekisui se concentre sur la création d'affichages de la prochaine génération, avec un contenu projeté sur l'ensemble du pare-brise. Masashi Yanai explique dans un concept car très futuriste : "Les informations concernant le GPS, le portable, la radio ou l'horloge peuvent être diffusées sur cet écran. Dans le cas de la conduite autonome, nous pourrons peut-être diffuser un film sur l’écran principal. Et, en cas d'urgence ou de conduite manuelle, ces informations disparaissent simplement pour revenir à un écran normal."

Sécurité, confort et durabilité

Sekisui joue également un rôle clé dans la sécurité routière en fabriquant un film spécial pour les affichages tête haute. Roel Philipsen, directeur du marketing chez Sekisui, explique : "L'un des problèmes de l'affichage tête haute est que l'image reste floue. Notre film cunéiforme est intégré à l'intérieur du verre et assure le bon angle pour avoir une vue très claire des informations depuis le poste de conduite."

Lors d'une conduite d'essai, Roel Philipsen nous fait une démonstration des qualités de cette technologie très utile pour les conducteurs : "Je peux voir la limitation de vitesse et ma vitesse affichées directement sur le pare-brise. Je n'ai pas besoin de regarder l'écran central. Je peux constamment garder l'œil sur la route. Ainsi, si quelque chose se présente, comme un cycliste ou un piéton, je peux immédiatement réagir."

En plus de renforcer la sécurité, le film à l'intérieur du pare-brise a également des fonctions de réduction du bruit et de la chaleur. "Pendant la conduite, on entend le bruit du vent, des pneus et du moteur. Le film insonorisant permet de rendre l'intérieur du véhicule beaucoup plus silencieux, jusqu'à cinq décibels de moins. De plus, nous pouvons également ajouter dans le même film des particules bloquant la chaleur, afin de garantir une température plus fraîche à l'intérieur de la voiture. Ainsi, la climatisation est moins sollicitée", nous précise Roel Philipsen.

Un avenir prometteur pour l'automobile

Pour les constructeurs automobiles, le défi consiste aujourd'hui à rester à la pointe du progrès tout en proposant des solutions pertinentes. Laurent Meillaud, grand spécialiste de l'automobile, reste confiant dans l'avenir de l'industrie : "C'est comme une course de Formule 1 parce que ces entreprises doivent tout prendre en compte en même temps. Il y a le côté numérique, l’électrique et la conduite autonome. Mais je suis confiant. Elles sont là depuis un siècle et je pense qu'elles seront encore là pendant 100 ans."

Le Salon de l'automobile de Munich a confirmé que l'industrie automobile est en constante évolution, prête à embrasser le futur tout en répondant aux besoins actuels de durabilité, de sécurité et de confort. Les avancées technologiques telles que celles présentées par Sekisui promettent de transformer notre expérience de conduite.