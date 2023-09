Smartphones, IA et durabilité : les innovations de l'IFA Berlin 2023

Les dernières nouveautés high-tech étaient, cette année encore, au grand salon de l'IFA Berlin : alors que des smartphones bousculent l'univers de la mode, certaines technologies intègrent toujours plus d'intelligence artificielle et cherchent la durabilité.

Pour son édition 2023, l'IFA Berlin, le grand salon international de la high-tech, a mis en pleine lumière, les dernières tendances qui agitent les nouvelles technologies, entre innovation, design et durabilité.

Quand les smartphones se plient ou deviennent des sacs à main

Du côté des smartphones, par exemple, l'heure est aux pliables. Le constructeur chinois HONOR y croit fort. Lors de la keynote d'ouverture du salon, son PDG a dévoilé deux nouveaux appareils, en commençant par le Magic V2, un téléphone pliable plus fin - 9,9 mm, et plus léger, 231 grammes, qui a déjà convaincu les consommateurs chinois. Mais l'attraction du salon est un téléphone concept, le V Purse, que l'on peut porter à l'épaule, tel un sac à main au design déclinable à l'infini.

"Avec un Purse, c'est simple de partir en voyage parce qu'aujourd'hui, un Purse, c'est une caméra intégrée, une carte de crédit, mais c'est aussi de l'innovation et de la mode," fait remarquer George Zhao, PDG de HONOR.

George Zhao, PDG de HONOR Euronews

"Par exemple, dans votre garde-robe, vous avez de nombreux sacs que vous coordonnez avec de nombreuses robes, mais avec le HONOR V Purse, votre smartphone peut être assorti avec n'importe quelle robe," affirme-t-il.

Le HONOR V Purse est conçu comme un accessoire de mode HONOR

Pour allier mode et high tech, HONOR invite artistes et designers sur sa plateforme, comme Yunuene, artiste contemporaine mexicaine, présente lors du salon.

"L'art et la technologie vont de pair, mais quand ils se mêlent, ils font naître des choses très, très intéressantes," a-t-elle estimé. "Quand vous allez au bureau, vous choisissez un certain design, quand vous allez faire la fête, vous en affichez un autre ; si vous êtes contre la maltraitance animale, vous allez défendre cette cause à travers cet écran et à l'avenir, la mode ressemblera à cela," a-t-elle souligné.

L'intelligence artificielle au service des économies d'énergie

Plus de 2.000 exposants venus de 48 pays ont pris part au salon. Parmi les autres orientations, l'intelligence artificielle, bien sûr, qui s'invite jusque dans nos maisons connectées et nous aide à être plus responsables dans notre consommation d'énergie.

"La technologie de l'intelligence artificielle suit la façon dont vous utilisez votre énergie dans son ensemble," a indiqué Sophie Lung qui travaille pour l'équipe marketing BtoB Air Solution chez LG. "Ainsi, si vous manquez d'énergie, les installations intelligentes auront leur propre vision optimisée pour vous dire comment économiser votre énergie tout en ayant des conditions agréables," a-t-elle indiqué.

Sophie Lung, de l'équipe marketing BtoB Air Solution chez LG Euronews

"Les nouvelles technologies pourront sauver le monde !"

La durabilité est très présente dans les couloirs. De la mobilité à l'électroménager, l'économie circulaire est la nouvelle priorité des consommateurs.

"Une chose est sûre : les nouvelles technologies seront capables de sauver le monde !" a assuré Oliver Merlin, directeur général de l'IFA Berlin. "Que ce soit la quantité d'énergie que consomme votre machine à laver ou qu'il s'agisse de minimiser le gaspillage ou de cesser d'utiliser des choses neuves, la technologie trouvera la solution !" a-t-il lancé avec enthousiasme.

L'IFA donne rendez-vous aux passionnés de tech, l'année prochaine. Le salon berlinois fêtera ses 100 ans en 2024.