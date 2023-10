Les campagnes de rappel de vaccins de Covid-19 débutent en Europe

Les cas de Covid-19 et les hospitalisations augmentent en Europe. Voici un aperçu des projets de vaccination sur le continent.

PUBLICITÉ

La France a lancé cette semaine une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, invitant les personnes vulnérables à se faire vacciner une nouvelle fois, les vaccins ayant été mis à jour pour lutter contre les derniers variants en circulation.

Cette campagne intervient alors que le nombre de cas augmente dans plus de la moitié des pays européens, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM), avec une augmentation du nombre d'hospitalisations, d'admissions en soins intensifs et de décès dans certains pays, bien que cela reste limité.

Si quelque 73 % des habitants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (EEE) ont reçu une première série de vaccins Covid-19, c'est-à-dire l'injection initiale en une ou deux fois, le taux d'utilisation des injections de rappel est plus faible.

Selon les données de l'ECDC, un peu plus de la moitié des Européens ont reçu un premier rappel, et seulement 14 % ont reçu un second rappel.

Voici un aperçu des directives de vaccination dans les pays de l'UE et de ce qu'il faut faire en cas de test Covid-19 positif, dans la plupart des pays de l'UE.

Qui devrait se faire vacciner contre le Covid-19 ?

Les pays européens recommandent aux personnes vulnérables susceptibles de développer une forme grave de Covid-19 de se faire vacciner de nouveau. Certains gouvernements ont intensifié leurs campagnes de vaccination hivernales en raison de l'augmentation du nombre de cas à la fin de la saison estivale.

Le début des campagnes de vaccination coïncide également avec la mise sur le marché de vaccins actualisés qui ciblent les sous-variants d'Omicron, telles que XBB 1.5, qui sont devenues dominants sur le continent.

Ces vaccins actualisés se sont également révélés efficaces pour protéger contre des variants apparentés tels que EG.5 et BA.2.86.

La France a avancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 à cette semaine, invitant les personnes vulnérables à se faire vacciner de nouveau. Le vaccin est gratuit et accessible à toute personne souhaitant le recevoir dans le pays.

Il est recommandé aux personnes âgées de 65 ans et plus, à celles qui présentent des comorbidités ou qui sont immunodéprimées, aux femmes enceintes, aux personnes vivant dans des maisons de soins et à celles qui sont en contact avec des personnes vulnérables.

L'institut allemand Robert Koch recommande désormais une vaccination de rappel annuelle contre le Covid-19 pour les personnes présentant un risque accru de développer une maladie grave, telles que les personnes âgées de 60 ans et plus, les résidents d'établissements de soins et les personnes souffrant de comorbidités.

Le ministre allemand de la santé, Karl Lauterbach, a reçu une nouvelle injection de rappel le mois dernier, dans le but de convaincre d'autres personnes de faire de même.

Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, reçoit un rappel de vaccin COVID-19 à l'hôpital militaire de Berlin, Allemagne, lundi 18 septembre 2023 Lisi Niesner/Pool Photo via AP

L'Espagne a mis à jour ses recommandations en matière de vaccination hivernale en septembre, invitant les personnes âgées de plus de 60 ans, les résidents des établissements de soins, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de comorbidités à se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe.

Les Pays-Bas ont également commencé à revacciner les groupes à risque contre le Covid-19. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner parce qu'elles vivent avec des personnes susceptibles de contracter des formes plus graves de la maladie peuvent également recevoir un vaccin.

En Pologne, des cinquièmes doses de rappel sont disponibles depuis le mois d'avril pour les personnes présentant un risque de maladie grave ainsi que pour les professionnels de la santé.

La Bulgarie a entamé la semaine dernière sa nouvelle campagne de vaccination contre le sous-variant Omicron XBB. Les vaccins sont disponibles pour les personnes âgées de plus de 12 ans.

La vaccination est "fortement recommandée" aux personnes âgées, aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes immunodéprimées, aux femmes enceintes et aux travailleurs de la santé et des établissements de soins, a déclaré le ministère bulgare de la santé.

L'une des préoccupations concernant la saison hivernale est la co-circulation du Covid-19 avec d'autres maladies respiratoires telles que la grippe et le VRS, et la possibilité que les trois virus submergent les hôpitaux.

PUBLICITÉ

"Au cours de la dernière saison hivernale, bien que le SRAS-CoV-2 ait circulé à des taux beaucoup plus faibles que les deux années précédentes, son impact a été renforcé par la co-circulation de la grippe et du VRS, ce qui a entraîné une forte pression sur les services de santé", a affirmé, Andrea Ammon, directrice de l'ECDC, le mois dernier.

"Malgré les incertitudes quant à l'évolution de la saison 2023/2024, nous devons agir dès maintenant pour minimiser la charge que la co-circulation des virus respiratoires devrait faire peser sur les systèmes de santé", a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité de vacciner les personnes susceptibles d'être hospitalisées en raison de la Covid-19.

Faut-il encore s'isoler si l'on a le Covid-19 ?

Depuis cette année, les pays européens n'imposent plus l'isolement en cas de test Covid-19 positif.

Les Pays-Bas ont indiqué qu' ils avaient supprimé les règles relatives aux tests et à l'isolement en raison du "niveau élevé d'immunité de la population néerlandaise et du fait que peu de personnes tombent gravement malades à cause des variantes qui circulent actuellement".

Au lieu de cela, le gouvernement recommande aux gens de faire preuve de "bon sens" et d'essayer de rester chez eux s'ils présentent des symptômes ou de travailler à domicile s'ils le peuvent.

PUBLICITÉ

"Cela fait partie d'une nouvelle période au cours de laquelle nous "apprenons à vivre avec le virus", a souligné le ministre de la santé, Ernst Kuipers, en mars.

L'Allemagne recommande de rester chez soi si l'on est malade, mais n'exige pas l'isolement ou la quarantaine pour les personnes atteintes du Covid-19 depuis le mois de juillet de cette année. La France a une recommandation similaire après un test positif.

"La situation épidémiologique du__Covid-19__ne nécessite actuellement aucune mesure ordonnée de protection contre les infections pour la population générale, dans le sens d'un isolement des personnes malades et d'une mise en quarantaine des personnes de contact", écrit le ministère allemand de la santé à Euronews Next.

"En cas de symptômes d'une infection respiratoire, tels qu'un écoulement nasal, un mal de gorge ou une toux, il est recommandé de rester chez soi et d'éviter tout contact pendant 3 à 5 jours, jusqu'à ce que les symptômes se soient nettement améliorés. Si nécessaire, un cabinet médical doit être contacté".

L'Italie a levé ses dernières restrictions d'isolement Covid-19 en août, déclarant que la disponibilité des vaccins et des médicaments ne rendait plus nécessaire l'auto-isolement obligatoire.

PUBLICITÉ

Le ministre italien de la santé, Orazio Schillaci, a déclaré que le ministère continuerait à surveiller la situation du virus et à adopter de nouvelles mesures pour le contenir si nécessaire.