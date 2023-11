Cryptomonnaies: le PDG de Binance, Changpeng Zhao, démissionne

Par Associated Press

Changpeng Zhao, connu sous le nom de "CZ", démissionne de son poste de directeur général de la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde et de plaider coupable à des accusations de blanchiment d'argent.

Le fondateur de Binance, la plus grande bourse d'échange de crypto-monnaies au monde, Changpeng Zhao, a accepté de démissionner de son poste de PDG dans le cadre d'un accord passé avec les autorités américaines. Binance était accusé, par la justice américaine, de blanchiment d'argent, de fraude bancaire, et de non respect des sanctions internationales contre la Russie et l'Iran.

Devant le tribunal fédéral de Seattle, Changpeng Zhao a plaidé coupable de n'avoir pas maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Sea Binance est une société à responsabilité limitée des îles Caïmans.

Ce plaidoyer intervient alors que la société, Binance, a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) dans le cadre d'un accord avec le gouvernement américain, a déclaré à l'Associated Press, une personne au fait de l'accord.

Cette source a confirmé le montant, sous le couvert de l'anonymat, avant une annonce attendue.

Cet accord passé avec les autorités américaines permet à Changpeng Zhao de conserver sa participation majoritaire dans Binance, mais il ne peut plus occuper de poste exécutif dans la société.

L'accusation est similaire aux pratiques mises au jour après l'effondrement de la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaies, FTX, l'année dernière.

Le juge a fixé la condamnation de Changpeng Zhao au 23 février 2024, mais il est probable qu'elle soit reportée à une date ultérieure, les deux parties ayant convenu qu'il n'y aurait pas de condamnation, avant au moins six mois.

Changpeng Zhao avait déjà été accusé d'avoir détourné des fonds de clients, en dissimulant le fait que la société mélangeait des milliards de dollars d'actifs d'investisseurs et les envoyait à une tierce partie dont Changpeng Zhao était également le propriétaire.

Cette affaire survient, quelques mois, après que la société a été accusée d'opérer comme une bourse de valeurs non enregistrée et de violer une série de lois américaines sur les valeurs mobilières dans le cadre d'une action en justice intentée par les autorités de régulation.

Scandales et effondrements dans le secteur des crypto-monnaies

Le secteur des crypto-monnaies a été marqué par des scandales et des effondrements du marché. Sam Bankman-Fried, le fondateur de 31 ans de la société de courtage en crypto-monnaies, FTX, a été reconnu coupable de fraude, au début du mois, pour avoir volé au moins 10 milliards de dollars (9 milliards d'euros) à des clients et à des investisseurs.

Parmi les nombreux rôles qu'il a joués dans le secteur des crypto-monnaies, Changpeng Zhao était surtout connu pour être le principal rival de Bankman-Fried.

Changpeng Zhao et Sam Bankman-Fried étaient à l'origine des concurrents amicaux dans le secteur, Binance investissant dans FTX lorsque Sam Bankman-Fried a lancé la bourse, en 2019.

Cependant, la relation entre les deux s'est détériorée, culminant avec l'annonce par Changpeng Zhao qu'il vendait tous ses investissements en crypto-monnaies dans FTX, au début du mois de novembre 2022.

FTX a déposé son bilan, une semaine plus tard.

Lors de ce procès et dans des déclarations publiques ultérieures, Sam Bankman-Fried a tenté de rejeter la responsabilité sur Binance et Changpeng Zhao pour avoir prétendument orchestré une ruée, sur la banque de FTX.

En octobre, un jury a reconnu Sam Bankman-Fried coupable de fraude électronique et de plusieurs autres chefs d'accusation. Il devrait être condamné en mars, et risque des dizaines d'années de prison.