Faciliter la numérisation des PME : Le Huawei Connect 2023 met en avant les dernières technologies

Nous nous intéressons aux dernières technologies présentées au Huawei Connect 2023 pour comprendre comment les PME peuvent intégrer la numérisation et adopter une démarche durable, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, des solutions numériques et des innovations apportées par l'IA.

Quelles dernières technologies les petites et moyennes entreprises peuvent-elles exploiter pour franchir le cap de la numérisation et devenir plus écologiques ? Notre journaliste Chris Burns s'est rendu au salon Huawei Connect 2023 à Paris Expo pour en savoir plus.

Selon Dries Acke, un des principaux intervenants et directeur politique de SolarPower Europe, les énergies renouvelables se développent et deviennent de plus en plus intelligentes en raison de l'amélioration de l'intégration des systèmes, des réseaux, du stockage et des batteries.

Chris a fait le tour des exposants du salon en compagnie de Kenneth Fredriksen, vice-président senior de Huawei Europe, qui lui a présenté les principales solutions numériques destinées aux PME, notamment dans les domaines de l'énergie, de la vente au détail, des transports et de la fabrication.

Parmi elles, nous découvrons comment les véhicules à guidage automatique (VGA) permettent de mieux circuler dans les entrepôts. Nous nous intéresserons également au commerce de détail, pour lequel des lecteurs de codes-barres et des écrans sont intégrés aux caddies et les étiquettes des produits en rayon peuvent être mises à jour en quelques clics à l'aide d'une application.

Chez l'un des exposants du salon spécialisé dans l'intelligence artificielle, Chris prend la pose pour créer son avatar, qui est ensuite couplé à un autre avatar dans le système.

Le journaliste d'Euronews partage également un extrait d'un débat Euronews qu'il a animé concernant les moyens de réduire le fossé numérique au sein des PME européennes.