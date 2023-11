Suppression des comptes Google inactifs: comment conserver le vôtre ?

Par Associated Press

Dans le cadre d'un projet annoncé en mai, Google indique que les comptes qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux ans seront supprimés, avant la fin de la semaine.

Vous avez un compte Google que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps ? Si vous voulez éviter qu'il ne disparaisse, vous devez vous connecter avant la fin de la semaine.

Selon les nouvelles règles de Google en matière de comptes inactifs, annoncées par le géant technologique en mai dernier, les comptes qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux ans peuvent être supprimés. Les comptes jugés inactifs seront supprimés progressivement, à partir du vendredi 1er décembre.

Si vous possédez un compte susceptible d'être supprimé, vous devriez recevoir plusieurs notifications de Google envoyées à l'adresse électronique associée à ce compte et à son adresse de récupération (s'il en existe une).

Si vous n'êtes pas encore au fait de cette nouvelle politique et que vous souhaitez vous assurer que votre contenu sur Google Drive, Docs, Gmail et autres est sauvegardé, voici ce qu'il faut savoir.

Pourquoi Google supprime-t-il les comptes inactifs ?

Dans son annonce du mois de mai, Google a attribué la mise à jour des comptes inactifs à des problèmes de sécurité.

Les comptes qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps sont plus susceptibles d'être compromis, a déclaré l'entreprise, notant que les "comptes oubliés ou non surveillés" ont généralement de vieux mots de passe, manquent souvent d'authentification à deux facteurs et font l'objet de moins de contrôles de sécurité. Par conséquent, ces comptes peuvent être détournés et utilisés pour du spam ou d'autres contenus malveillants, ainsi que pour l'usurpation d'identité.

Comment puis-je empêcher la suppression de mon compte ?

Le moyen le plus simple de maintenir votre compte Google actif (et donc d'empêcher sa suppression) consiste à vous connecter au moins une fois tous les deux ans.

L'envoi ou le défilement d'e-mails, l'utilisation de la recherche Google et le visionnage de vidéos sur YouTube (YouTube appartient à Google) sont d'autres actions qui remplissent les conditions d'activité du compte, tout en étant connecté à votre compte Google.

Les abonnements existants configurés par l'intermédiaire de votre compte Google, y compris les profils d'applications et de publications tierces, peuvent également être pris en compte dans l'activité du compte.

La préservation du contenu de Google Photos nécessite une connexion spécifique. Comme Google l'a annoncé précédemment, le contenu de Photos peut être supprimé au bout de deux ans d'inactivité, ce qui signifie que vous devez ouvrir l'application de temps en temps pour éviter que les images ne partent à la poubelle.

Existe-t-il des exceptions à cette règle ?

Seuls les comptes Google personnels qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux ans seront concernés par cette mise à jour des comptes inactifs. Les comptes créés pour des organisations, telles que des écoles ou des entreprises, ne seront pas concernés, précise Google.

Selon les règles en ligne de Google, les autres exceptions incluent les comptes Google qui gèrent des comptes mineurs actifs, les comptes contenant un solde de carte cadeau ainsi que ceux qui ont été utilisés pour acheter des produits, des applications ou des abonnements Google en cours.

Il n'est pas non plus prévu de supprimer les comptes contenant des vidéos YouTube pour le moment, a confirmé un porte-parole de Google à l'Associated Press lundi.

Puis-je sauvegarder les données de mon compte Google ?

Outre le fait de garder votre compte Google actif, il existe quelques outils pour vous aider à gérer et à sauvegarder vos données.

Google Takeout, par exemple, permet aux utilisateurs de télécharger et d'exporter à tout moment les données de leur compte en dehors de Google.

Le gestionnaire de compte inactif vous permet de choisir ce qu'il adviendra de votre compte et de vos données s'ils deviennent inactifs. Vous pouvez notamment choisir d'envoyer certains fichiers à des contacts de confiance ou de supprimer entièrement le compte.

Les règles en ligne de Google indiquent également que l'entreprise peut collaborer avec la famille immédiate pour fermer le compte d'un proche décédé et/ou fournir certains contenus du compte - sans partager les identifiants de connexion - au cas par cas.

Google demande aux utilisateurs de fournir et de mettre à jour un e-mail de récupération pour leur compte, ce qui est également utile pour l'envoi d'avis de compte inactif et d'autres communications.