Il n'existerait aucune preuve irréfutable que l'internet nuit à notre bien-être

Une vaste étude portant sur deux millions de personnes n'a pas trouvé de preuve évidente que l'adoption généralisée de l'internet a nui au bien-être de la population.

La croyance populaire veut que la généralisation de l'utilisation de l'internet et des médias sociaux ait eu un effet négatif sur notre santé mentale collective, mais une nouvelle étude majeure jette le doute sur cette idée.

Les chercheurs ont utilisé des données sur le bien-être psychologique de deux millions de personnes entre 2005 et 2022 dans 168 pays, en relation avec l'utilisation de l'internet et du haut débit mobile, au niveau national.

Ils ont constaté que les expériences négatives et positives augmentaient toutes deux en moyenne, mais que rien n'indiquait que l'utilisation de l'internet mobile était associée à ces changements.

Les auteurs du rapport indiquent que, pour l'ensemble des personnes étudiées, âgées de 15 à 89 ans, les associations avec le bien-être négatif sont moins importantes et moins cohérentes que ce à quoi on pourrait s'attendre, si l'internet causait des dommages psychologiques généralisés.

"Nous avons beaucoup cherché à établir un lien entre la technologie et le bien-être, mais nous ne l'avons pas trouvé", affirme Andrew Przybylski, professeur de comportement humain et de technologie à l'Institut de l'Internet de l'Université d'Oxford (OII), et l'un des deux auteurs du rapport.

Publiée dans la revue Clinical Psychological Science, l'étude s'appuie sur les "données les plus complètes sur le bien-être et l'adoption de l'internet jamais prises en compte, à la fois dans le temps et sur le plan démographique", explique l'autre auteur, Matti Vuorre, professeur adjoint à l'université de Tilburg et associé de recherche à l'Institut d'internet d'Oxford.

"Bien que nous n'ayons pas pu déterminer les effets causaux de l'utilisation de l'internet, nos résultats descriptifs indiquent des associations faibles et incohérentes", ajoute-t-il.

Ils n'ont pas non plus constaté de tendances démographiques spécifiques parmi les utilisateurs d'internet, bien qu'ils aient indiqué que, dans la moyenne des pays, la satisfaction à l'égard de la vie avait en fait augmenté davantage chez les femmes, au cours de la période étudiée.

"Nous avons méticuleusement vérifié s'il y avait quelque chose de spécial en termes d'âge ou de sexe, mais il n'y a aucune preuve pour soutenir les idées populaires selon lesquelles certains groupes sont plus à risque", précise Andrew Przybylski.

Les auteurs ont également constaté que l'augmentation de l'adoption du haut débit mobile permettait de prédire une meilleure satisfaction de la vie, mais ils ont souligné que l'association était "trop faible pour avoir une signification pratique".

Un rapport antérieur des mêmes auteurs, publié par la Royal Society en août, affirmait qu'il n'y avait pas de preuves liant l'utilisation mondiale de Facebook à un bien-être négatif.

En utilisant les données de près d'un million de personnes dans 72 pays entre 2008 et 2019, ils n'ont trouvé "aucune preuve" que l'utilisation généralisée de Facebook était systématiquement liée à un effet négatif sur le bien-être.

À la suite de la publication de la dernière étude, qui affirme qu'il n'y a pas de "preuve irréfutable" indiquant que l'internet nuit à la santé mentale, les auteurs insistent sur le fait que les entreprises technologiques doivent fournir davantage de données afin d'approfondir la question.

"La recherche sur les effets des technologies de l'internet est bloquée parce que les données les plus urgentes sont collectées et conservées à huis clos par les entreprises technologiques et les plateformes en ligne", expliquent les auteurs de l'étude.

"Il est essentiel d'étudier, de manière plus détaillée et avec une plus grande transparence de la part de toutes les parties prenantes, les données relatives à l'adoption et à l'utilisation des technologies basées sur l'internet, par les individus. Ces données existent et sont analysées en permanence par les entreprises technologiques mondiales à des fins de marketing et d'amélioration des produits, mais elles ne sont malheureusement pas accessibles à la recherche indépendante."

En l'absence de certaines données essentielles aux mains de certaines entreprises technologiques, les résultats de cette étude doivent donc être encore affinés.