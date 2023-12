Google lance Gemini, une IA concurrente de ChatGPT, qui se comporterait comme un humain

Par Euronews, AP

Pour tenter de surpasser ChatGPT d'OpenAI, Google affirme que sa nouvelle IA, Gemini, peut raisonner mieux que ses rivaux actuels.

Google a fait un nouveau bond en avant dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) mercredi avec le lancement du projet Gemini, un modèle d'IA entraîné à se comporter de manière similaire à celle des humains, ce qui ne manquera certainement pas d'intensifier le débat sur les promesses et les périls potentiels de la technologie.

Le déploiement se fera par étapes, des versions moins sophistiquées de Gemini appelées "Nano" et "Pro" étant immédiatement intégrées au chatbot Bard de Google, alimenté par l'IA, et à son smartphone Pixel 8 Pro.

Avec le soutien de Gemini, Google promet que Bard deviendra plus intuitif et plus performant dans ses tâches de planification.

Sur le Pixel 8 Pro, Gemini sera capable de résumer rapidement les enregistrements effectués sur l'appareil et de fournir des réponses automatiques sur les services de messagerie, à commencer par WhatsApp, selon Google.

Les plus grandes avancées de Gemini n'interviendront pas avant le début de l'année prochaine, lorsque son modèle Ultra sera utilisé pour lancer "Bard Advanced", une version améliorée du chatbot qui ne sera d'abord proposée qu'à un public test.

Dans un premier temps, le logiciel ne fonctionnera qu'en anglais dans le monde entier, mais les dirigeants de Google ont assuré aux journalistes, lors d'une réunion d'information, que la technologie pourra se diversifier facilement dans d'autres langues.

D'après une démonstration de Gemini devant un groupe de journalistes, le "Bard Advanced" de Google pourrait être capable d'une intelligence multitâche sans précédent, reconnaissant et comprenant simultanément des présentations comprenant du texte, des photos et des vidéos.

Gemini sera également intégré au célèbre moteur de recherche de Google, bien que le calendrier de cette transition n'ait pas encore été précisé.

Une nouvelle ère pour Google

"Il s'agit d'une étape importante dans le développement de l'IA et du début d'une nouvelle ère pour Google", déclare Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, la division IA à l'origine de Gemini.

Il y a près de dix ans, Google s'est imposé face à d'autres candidats, dont Meta, la société mère de Facebook, pour acquérir DeepMind, dont le siège est à Londres.

Nous avons fait beaucoup de progrès dans ce que l'on appelle la factualité avec Gemini. Il s'agit de notre meilleur modèle à cet égard. Mais je dirais que la factualité est toujours un problème de recherche non résolu. Eli Collins Vice president, Google DeepMind

D'après Google, les capacités de résolution de problèmes de cette technologie sont particulièrement performantes en mathématiques et en physique. Cela alimente l'espoir des optimistes de l'IA qu'elle puisse conduire à des percées scientifiques qui amélioreront la vie des humains.

Mais dans l'autre camp du débat sur l'IA, on craint que la technologie ne finisse par éclipser l'intelligence humaine, ce qui entraînerait la perte de millions d'emplois et peut-être même des comportements plus destructeurs, comme l'augmentation des fausses informations ou le déploiement d'armes nucléaires.

"Nous abordons ce travail de manière audacieuse et responsable", écrit Sundar Pichai, PDG de Google, dans un billet de blog.

"Cela signifie que nous devons être ambitieux dans nos recherches et concentrer nos efforts sur les fonctionnalités qui apporteront le plus d'avantages aux personnes et à la société, tout en mettant en place des mesures de protection et en travaillant en collaboration avec les gouvernements et les experts pour limiter les risques, à mesure que l'IA devient plus performante".

L'arrivée de Gemini devrait faire monter la pression dans la compétition sur l'IA qui s'intensifie depuis un an, avec la startup OpenAI de San Francisco et le rival de longue date de l'industrie, Microsoft.

Soutenue par la puissance financière et informatique de Microsoft, OpenAI était déjà très avancée dans le développement de son modèle d'IA le plus poussé, GPT-4, lorsqu'elle a lancé l'outil gratuit ChatGPT à la fin de l'année dernière.

Ce chatbot alimenté par l'IA est devenu célèbre dans le monde entier, mettant en lumière les promesses commerciales de l'IA générative et poussant Google à lancer Bard en réponse.

Surfer sur la vague de l'IA générative

Au moment même où Bard entrait en scène, OpenAI a lancé GPT-4 en mars dernier et a depuis intégré de nouvelles fonctionnalités destinées aux consommateurs et aux entreprises, notamment une fonction dévoilée en novembre qui permet au chatbot d'analyser des images.

Elle est en concurrence avec d'autres startups d'IA rivales, telles qu'Anthropic, et même avec son partenaire, Microsoft, qui détient les droits exclusifs sur la technologie d'OpenAI en échange des milliards de dollars qu'il a injectés dans la startup.

Jusqu'à présent, l'alliance a été une aubaine pour Microsoft, qui a vu sa valeur boursière grimper de plus de 50 % depuis le début de l'année, principalement parce que les investisseurs sont convaincus que l'IA deviendra une mine d'or pour l'industrie technologique.

Alphabet, la société mère de Google, a également surfé sur la même vague, sa valeur boursière ayant augmenté de plus de 500 milliards de dollars (460 milliards d'euros), soit environ 45 %, depuis le début de l'année. Malgré l'attente suscitée par Gemini ces derniers mois, l'action d'Alphabet a légèrement baissé mercredi.

L'implication croissante de Microsoft dans OpenAI au cours de l'année écoulée, associée aux tentatives plus agressives de la start-up de commercialiser ses produits, a suscité des inquiétudes quant à la volonté de l'organisation à but non lucratif de rester fidèle à sa mission initiale, à savoir protéger l'humanité au fur et à mesure que la technologie progresse.

Ces inquiétudes ont été amplifiées le mois dernier lorsque le conseil d'administration d'OpenAI a brusquement licencié le PDG Sam Altman dans le cadre d'un différend portant sur des questions de communication interne. Après une levée de boucliers qui a menacé de détruire l'entreprise et de provoquer un exode massif d'ingénieurs de l'IA vers Microsoft, OpenAI a réintégré Sam Altman au poste de PDG et a remanié son conseil d'administration.

Avec la sortie de Gemini, il reviendra à OpenAI de prouver que sa technologie reste plus intelligente que celle de Google.

"Je suis impressionné par ce dont il est capable", déclare Eli Collins, vice-président des produits de Google DeepMind, à propos de Gemini.

Lors d'une conférence de presse virtuelle, Google a refusé de communiquer le nombre de paramètres de Gemini, qui est l'une des principales mesures de la complexité d'un modèle.

D'après un document publié mercredi, la version la plus performante de Gemini a obtenu de meilleurs résultats que GPT-4 dans des examens à choix multiples, en mathématiques scolaires et dans d'autres tests de référence, tout en reconnaissant qu'il est toujours difficile d'élever les modèles d'intelligence artificielle à un niveau de raisonnement supérieur.

Certains informaticiens considèrent qu'il y a des limites à ce qui peut être fait avec les grands modèles de langage, qui fonctionnent en prédisant de manière répétée le mot suivant dans une phrase et sont susceptibles de commettre des erreurs connues sous le nom d'"hallucinations".

"Nous avons fait beaucoup de progrès dans ce que l'on appelle la factualité avec Gemini. Gemini est donc notre meilleur modèle à cet égard. Mais je dirais qu'il s'agit toujours d'un problème de recherche non résolu", ajoute Eli Collins.