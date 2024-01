Le motif de chacun de nos doigts est unique, mais une équipe a utilisé l'IA pour trouver des similitudes entre eux.

Si vous êtes un amateur de séries télévisées policières, de romans policiers ou de podcasts sur les crimes, vous avez probablement entendu dire que les empreintes digitales étaient uniques.

Même les vrais jumeaux qui partagent (presque) les mêmes gènes n'ont pas les mêmes empreintes digitales.

Cela signifie également que les experts en criminalistique ont besoin d'empreintes digitales provenant du même doigt s'ils veulent relier des affaires entre elles, ou que vous devez utiliser le même doigt pour déverrouiller votre téléphone, si vous utilisez cette méthode sur votre appareil.

Une équipe de l'université de Columbia, aux États-Unis, affirme que l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer la précision de la police scientifique.

Elle a mis au point un nouveau système d'intelligence artificielle pour trouver des similitudes entre les empreintes digitales des différents doigts d'une personne.

Hod Lipson, professeur d'ingénierie à l'université de Columbia, explique, à Euronews Next, qu'un de ses étudiants avait fait irruption dans son bureau il y a un an et lui avait dit qu'il voulait remettre en question l'idée que les empreintes digitales de chaque doigt sont uniques.

Après un peu d'entraînement, l'IA a appris que les empreintes digitales des différents doigts d'une même personne sont en fait très similaires. Il suffit de les regarder d'une manière différente. Hod Lipson Professeur d'ingénierie, Université de Columbia

"Il a donc introduit des paires d'empreintes digitales dans un grand système d'IA. Parfois elles provenaient de la même personne, parfois elles provenaient d'une personne différente", détaille-t-il.

"Après un peu d'entraînement, l'IA a appris que les empreintes digitales de différents doigts d'une même personne sont en fait très similaires. Il suffit de les regarder d'une manière différente".

Lorsque les chercheurs ont tenté de publier leurs conclusions dans une revue de criminalistique réputée, ils ont essuyé un refus, mais leurs travaux ont depuis été publiés dans Science Advances.

Ils ont également étudié la manière dont leur modèle trouvait des similitudes entre les empreintes digitales.

"Il s'est avéré qu'une partie de la courbure des crêtes est l'élément le plus important", précise Hod Lipson.

Pas de nouvelle découverte

Christophe Champod, professeur de police scientifique à l'université de Lausanne, en Suisse et expert mondial en matière d'empreintes digitales, a déclaré que ces similitudes étaient déjà connues.

"Il n'y a pas de découverte. Le fait que ce que nous appelons les modèles généraux soient corrélés, qu'il y ait plus de relations entre les doigts d'une personne qu'entre les doigts de différentes personnes, cela est connu depuis la base de l'utilisation des empreintes digitales à des fins d'identification", indique-t-il à Euronews Next.

Il ajoute que le système d'IA utilisé dans l'étude - appelé réseau contrastif profond - ne serait pas utile en criminalistique par rapport aux systèmes automatisés existants.

"Ils n'ont pas fait de tests basés sur des traces partielles, déformées et compliquées. Dans ce cas, je ne suis pas du tout convaincu que les petites corrélations existantes amélioreraient sensiblement le sentiment d'efficacité du système", affirme Christophe Champod.

Les auteurs de l'étude ont reconnu qu'il s'agissait d'une limitation.

"Il pourrait y avoir des problèmes avec des données dégradées parce que, sur une scène de crime, les empreintes digitales sont généralement effacées", confie Gabe Guo, l'étudiant de premier cycle de Columbia à l'origine de la recherche.

Selon Christophe Champod, bien que la technique basée sur l'IA soit intéressante, il ne pense pas qu'elle soit particulièrement utile pour la police scientifique.

Hod Lipson, quant à lui, considère le système comme un exemple de la manière dont l'IA peut être utilisée à l'avenir.

"Beaucoup de gens pensent que l'IA ne peut pas vraiment faire de nouvelles découvertes, qu'elle se contente de régurgiter des connaissances".

"Mais cette recherche montre que même une IA assez simple, à partir d'un ensemble de données relativement simples que la communauté des chercheurs possède depuis des années, peut fournir des informations qui ont échappé aux experts pendant des décennies", souligne-t-il.